Неудачный дебют украинца Миколенко в АПЛ. Бенитеса уволят после проигрыша аутсайдеру?

«Эвертон» не побеждает в Премьер-лиге с начала декабря.

В самом начале январского трансферного окна «Эвертон» совершил важнейший трансфер для всего постсоветского пространства. Клуб купил у киевского «Динамо» левого защитника Виталия Миколенко за € 23,5 млн.

И пока что начало карьеры Миколенко в Англии получается скомканным.

Как провёл Миколенко первые матчи за «Эвертон»?

«Эвертон» объявил о трансфере Миколенко 1 января. А уже 8 января он провёл 120 минут в матче Кубка Англии с «Халлом». Провёл неплохо, вот базовая статистика по его действиям:

10 отборов;

точность передач составила 73%;

1 удар;

44% выигранных единоборств.

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высоко оценил игру Миколенко в его дебюте за клуб: «Он не тренировался 15 дней, а теперь приехал сюда и отыграл сложнейший матч в Кубке Англии. Мне нравится его настрой. Думаю, он хорошо провёл свою первую игру».

Вторая игра Миколенко за «Эвертон» оказалась его дебютом в АПЛ. И получилась менее удачной. В этой встрече «Эвертон» приехал в гости к «Норвичу» и проиграл её со счётом 1:2. К двум мячам соперника Миколенко имеет непосредственное отношение.

Фото: Joe Giddens/Getty Images

Первый гол в ворота Джордана Пикфорда влетел после рикошета от своего же защитника Майкла Кина. Срезка случилась после передачи Джошуа Сарджента. Его же как раз и не закрыл Миколенко: он вместе с Демараем Греем пытался отобрать мяч у Макса Ааронса. В защиту Миколенко нужно сказать, что именно Грей потерял Ааронса. А украинец попытался исправить ошибку партнёра.

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Второй мяч «Норвича» забил Адам Айда. Здесь Миколенко не успел закрыть нападающего. Хотя и в этом моменте не было прямой вины Миколенко: чуть ранее за Айдой не уследил Кин.

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Другая статистика Миколенко в этой встрече: он провёл на поле 99 минут (вместе с добавленными), совершил два отбора, а точность передач – 83%. «Эвертон» сумел отыграть у «Норвича» один мяч, но этого не хватило даже для ничьей.

Как дела у «Эвертона» в целом?

Ну, не очень. С начала зимы в календаре «Эвертона» стояли 9 встреч. Результаты:

поражение от «Ливерпуля» 1:4;

победа над «Арсеналом» 2:1;

поражение от «Кристал Пэлас» 1:3;

ничья с «Челси» 1:1;

матч с «Бёрнли» перенесён;

матч с «Ньюкаслом» перенесён;

поражение от «Брайтона» 2:3;

матч с «Лестером» перенесён;

поражение от «Норвича» 1:2.

В этом сезоне «Эвертон» под руководством Рафы Бенитеса сыграл 19 матчей. В этих встречах клуб набрал 19 очков: 5 побед, 4 ничьих и 10 поражений. И здесь у фанатов «Эвертона» появляется логичный повод попротестовать против Бенитеса. Такой баннер они вывесили во время победного матча с «Халлом» в Кубке:



«Бенитес, убирайся из нашего клуба».

Этот же баннер фаны «Эвертона» показали и во время матча с «Норвичем»:

Фото: Stephen Pond/Getty Images

Плюс английские медиа периодически пуляют слухи, что боссы «Эвертона» ищут замену Бенитесу. Хотя сам он после встречи с владельцем клуба Фархадом Мошири говорил: «Мы вместе пообедали, поговорили о планах на трансферное окно и будущее. Моё положение в «Эвертоне»? Я чувствую поддержку со стороны руководства».

Ещё один пример, почему Бенитес плывёт – яркий скандал внутри команды. В это трансферное окно из «Эвертона» ушёл Лука Динь. Его трансфер спровоцировал как раз конфликт с Бенитесом. Динь перешёл в «Астон Виллу», которая соседствует с «Эвертоном» в таблице АПЛ. Сегодня клуб проиграл аутсайдеру лиги. Кажется, уход Бенитеса всё ближе.