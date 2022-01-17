Как будет играть новый «Спартак»? Спортивный директор клуба слегка проговорился

«Спартак» ещё не успел провести ни одного контрольного матча при новом тренерском штабе. Да и полноценных тренировок с пробой тактических моделей, скорее всего, не было – в Москве красно-белые лишь вкатывались в работу, полноценные занятия их ждут уже на сборах в Эмиратах.

Сам Паоло Ваноли, когда на пресс-конференции получил вопрос об игровой структуре, ответил абстрактно: «Всё будет зависеть от футболистов. Важно, что в футболе решает не схема, а характер и менталитет команды».

Тем не менее уже сейчас можно попытаться спрогнозировать модели, которые выберет «Спартак» в качестве основных. Для этого у нас есть два источника данных:

Трансферы клуба во время зимней паузы, их специфика и общий акцент; Фразы спортивного директора Луки Каттани на пресс-конференции и в интервью.

Что могут сказать трансферы «Спартака»?

Красно-белые вообще не усилили, казалось бы, главную проблемную зону – правый фланг обороны. Все футболисты, способные здесь сыграть, не очень подходят для 4-Х-Х:

Рассказов находится в чудовищно низкой точке карьеры;

Кофрие для крайнего защитника ограничен в атакующих включениях;

Маслов аналогично не самый мобильный и объёмный, ему удобнее поддерживать партнёров из глубины;

Мозес и новичок Хлусевич, напротив, по профилю, скорее, латерали или фланговые нападающие.

Общий вывод: у «Спартака» всё ещё нет сбалансированного правого защитника для игры в 4-Х-Х, зато появилась конкуренция у Мозеса при 3-Х-Х. Хлусевич хорош в линейных рывках в финальную треть, способен выдавать очень много спринтов в атаку. Слева у Айртона, кстати, тоже теперь есть профильный дублёр — Леон Классен.

Фото: spartak.com

Второй момент: «Спартак» не взял топ-фигуру в центр полузащиты, Пруцев – интересный парень, но ему ещё предстоит сильно прибавить. Зато приобрёл дополнительного статусного центрфорварда Николсона – фактурного и подвижного, готового играть в том числе и в простой футбол.

Исходя из трансферов, на сегодня вырисовываются модели 3-5-2 или 3-4-3 (возможны дополнительные вариации) с фланговым акцентом, вертикальной доставкой мяча в переднюю линию без излишней ставки на контроль. Вероятны также совсем агрессивные сценарии, при которых впереди будут два габаритных форварда.

Что рассказал Каттани на пресс-конференции?

Обратил бы внимание на следующие цитаты нового спортивного директора «Спартака»:

Лука Каттани спортивный директор «Спартака» «Когда мы знакомились, «Спартак» попросил подготовить информацию о том, какими я вижу клуб и команду. Как и что можно улучшить, над какими моментами надо работать. Считаю, что я предложил хорошо подготовленную и подробную модель, в которой было много информации и вдохновения. Я ждал обратной связи. Отправлял сообщения с вопросом, понравилась ли моя стратегия, но не получал ответа. Позже увидел ответ на футбольном поле. Мне не сказали «да» или «нет», но я увидел, что клуб принял те предложения, которые я отправлял. И это был лучший ответ, который можно было получить».

Этот абзац – из интервью Каттани клубному телевидению и Sports.ru. Что из них можно почерпнуть? Вероятно, итальянский специалист рассказывает про внезапный переход Витории на 3-5-2 (3-4-3) – чужую схему для португальского тренера, которую он стал применять после неудачного старта сезона по 4-4-2. Позже схема стала гибридной. Кофрие играл правого защитника, но при позиционных атаках редко включался в финальную треть и образовывал страхующую тройку с Жиго и Джикией, а Мозес держал ширину и превращался в латераля.

Лука Каттани спортивный директор «Спартака» «У «Спартака» такая схема, что он играет без правого защитника. Я не могу говорить за Ваноли, но для меня структура понятна».

Эта цитата с пресс-конференции, произнесённая в ответ на вопрос о несостоявшемся трансфере правого защитника, не нуждается в дополнительных комментариях.

Лука Каттани спортивный директор «Спартака» «Давайте не будем считать, что если Николсон высокий и Соболев высокий, то играть будет кто-то один. Это не так. У них разные характеристики, присутствие одного не исключает присутствия на поле второго».

Здесь тоже всё понятно. «Спартак» готов упрощать футбол в случае необходимости, жертвовать количеством и качеством игроков в центральной зоне, насыщать переднюю линию мощными нападающими. В этом нет ничего зазорного, тот же «Зенит» добыл несколько чемпионств подряд благодаря работе Дзюбы и Азмуна впереди.

А теперь попробуем суммировать информацию и спрогнозировать модели.

Вариант №1. 3-5-2 с двумя «восьмёрками» и двумя нападающими

В этой схеме один нижний опорник (Умяров либо Литвинов), а также две подвижные «восьмёрки» над ним – Зобнин и Игнатов/Пруцев. Самое важное – соблюсти баланс и не выставить одновременно трёх футболистов со слабой поддержкой атаки в финальной трети. Например, Литвинов + Умяров + Зобнин – трио, при котором команда просядет в остроте и в добеганиях в штрафную. При определённых сценариях в центральную ось может добавиться и Бакаев, хотя это не самая комфортная для него позиция.

Два нападающих выбираются исходя из тактического плана и особенностей соперника. Это могут быть как два фактурных форварда (Николсон и Соболев, Николсон и Понсе), так и комбинация из «большого» и «быстрого» (Николсон и Ларссон, Соболев и Промес). Мозес и Хлусевич конкурируют за место на правом фланге, Кофрие и Маслов (второй — если наберёт форму после тяжелой травмы) – за позицию правого центрального защитника. В атаках будет преобладать фланговый акцент.

Система 3-5-2 была основной в «Интере» в прошлом сезоне при Конте, Ваноли ежедневно работал в её реалиях. Недостатки для «Спартака»: отсутствие профильных позиций для Промеса и Бакаева.

Вариант №2. 3-4-1-2 с «десяткой» и двумя форвардами

Две «шестёрки» контролируют зону и могут иметь равный функционал (здесь даже можно выставить дублирующих друг друга Умярова и Литвинова). «Десятка» работает между линиями. Самый перспективный вариант для неё – Игнатов (очень любит атаковать вторым темпом), но также можно снова рассмотреть Бакаева (были сильные матчи при Тедеско).

Принципы при составлении пары форвардов те же, что и в предыдущем пункте.

Вариант №3. 3-4-2-1 или 3-4-3

Схема, в которой в теории можно разместить сразу трёх нападающих. Если мы говорим про 3-4-2-1, то инсайды играют ближе к середине и помогают двум центральным полузащитникам при розыгрыше мяча. Образуется четвёрка – и можно получать численное преимущество при выходе через центр. Качества для игры в оттяжке есть и у Понсе, и у Игнатова. А вот впереди придётся выбирать кого-то одного из «больших» нападающих.

Если же «Спартак» хочет усилить фланговую игру, то схема принимает вид 3-4-3 – инсайды превращаются в крайних нападающих и помогают латералям. В таком случае целесообразнее использовать Промеса, Бакаева и Ларссона. Может превратиться в левого нападающего и Хлусевич – у него есть нужные качества для этого (смещения в центр и удар с правой).

Резюме

Ещё раз подчеркнём, что написанное выше – всего лишь прогнозы, основанные на словах спортивного директора, специфике трансферов, а также на опыте Ваноли в штабе Конте. Нельзя исключить вариант, при котором всё окажется иначе – тот же Ваноли давным-давно в юношеской сборной Италии играл по 4-4-2.

Наверняка сказать можно лишь одно: «Спартак» снова ждёт болезненный процесс перестройки. Футболисты будут знакомиться с новыми требованиями (а если даже и со старыми, то уже подзабытыми). А времени не так уж и много – всего-то полтора месяца до первого официального матча с ЦСКА.