Странная карточка, на которую поставили кучу денег. В скандале замешан игрок «Арсенала»

В последнее время с «Арсеналом» связано слишком много скандалов. Первый – странный перенос матча с «Тоттенхэмом»: когда клуб аргументировал это заражениями коронавирусом, травмами и отъездом игроков на Кубок Африки. На момент запроса о переносе в составе «Арсенала» был только один подтвержденный случай заражения. Но Футбольная Ассоциация (ФА) одобрила запрос клуба. Об этом мы подробно писали здесь.

Второй – странный отъезд Пьера-Эмерика Обамеянга из сборной Габона, которая вообще-то участвует на том самом Кубке Африки. Официальная причина связана с проблемами сердца Обамеянга после коронавируса. Но все местные медиа пишут, что Обамеянг напился вместе с Марио Леминой – и они пришли в отель сборной в компании девушек.

Обамеянг не комментирует эту информацию. Лемина оскорбился, завершил карьеру в сборной и написал: «Все эти гадости льются уже не первый год. Делать мне больше нечего – я положу этому конец. Спасибо за всё, но когда эта ложь затрагивает и мою семью, – это позор. Я отказываюсь выступать за сборную в дальнейшем».

Фото: Getty Images

Сейчас новый скандал, он связан со странной жёлтой карточкой «Арсенала» в этом сезоне, по которой ФА запустит расследование. Главное спортивное медиа прямо сейчас – The Athletic, пишет следующее:

Букмекеры уведомили, что на жёлтую карточку, полученную одним игроком «Арсенала» в определённом матче, была поставлена крупная сумма – £ 65 тысяч.

The Athletic знает имя подозреваемого игрока, но пока что не разглашает его.

ФА не запустила расследование, но уведомила «Арсенал», что оно в планах.

В твиттере есть аккаунт FoG – это слабый источник всего лишь с 740 подписчиками. Но он ещё 18 декабря отмечал, что ставка была загружена именно на предупреждения Гранита Джаки.

Эту жёлтую Джака получил в матче 18-го тура против «Лидса». Напомним, в той встрече «Арсенал» победил со счётом 4:1, а Джака действительно получил странную жёлтую на 86-й минуте при счёте 4:1.

Полузащитник странно тянул время во время розыгрыша штрафного удара. Судья Андре Марринер сделал сначала устное предупреждение, но Джака на него никак не отреагировал и продолжил затяжку времени дальше. После этого Марринер показал жёлтую карточку

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

На момент написания материала ни одна из сторон никак не прокомментировала инцидент.



Какое наказание может быть за намеренное получение карточки? Возможно, самое суровое. Daily Mail вспоминает эпизод с участием бывшего футболиста «Линкольна» Брэдли Вуда. В 2018-м он намеренно получил умышленное предупреждение в матче Кубка Англии. ФА запретила ему заниматься любой футбольной деятельностью в течение шести лет.