«Это нужно прекратить». Абсурдный и несправедливый перенос дерби возмутил Англию

Коронавирус безжалостно зачищает календарь АПЛ. В первый игровой день 22-го тура из-за вируса отменился матч «Бёрнли» и «Лестера». Второй день – очередная потеря: он пройдёт без северолондонского дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Одна из причин – коронавирус в составе «Арсенала». Но случаев заражения очень мало, и, кажется, встреча отменилась по совсем другим причинам.

Что случилось?

Хронология:



14 января: «Арсенал» сделал запрос АПЛ по переносу дерби. На официальном сайте клуба было заявление, в котором клуб аргументировал свой запрос положительными тестами на коронавирус и, внимание, травмами и отъездом игроков на Кубок Африки. Журналисты Sky Sports через свои источники моментально пробили реакцию «Тоттенхэма» на это пожелание «Арсенала». Разумеется, внутри клуба были недовольны поведением соседей.

15 января: АПЛ одобрила запрос «Арсенала». Его дерби с «Тоттенхэмом» перенесено.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

А кто действительно недоступен у «Арсенала» и какое правило переноса матчей?

Сразу после переноса матча «Арсенал» выдал такое заявление:



«Мы знаем, как много значит этот матч для наших болельщиков по всему миру. Но Премьер-лига приняла решение отложить его из-за того, что многие игроки в нашей команде в настоящее время недоступны из-за коронавируса, существующих и недавних травм. Плюс некоторые футболисты выступают на Кубке Африки».



ЕSPN называет следующих игроков, которые не могут играть за «Арсенал»:

коронавирус у Мартина Эдегора. Плюс сразу же после заявления АПЛ о переносе дерби появилась информация, что положительный тест на ковид сдал ещё один игрок клуба;

из-за травм выбыли Седрик Суареш, Букайо Сака, Калум Чемберс;

на Кубке Африки сейчас Пьер-Эмерик Обамеянг, Томас Парти и Николя Пепе;

Джака пропускает матч из-за красной карточки.

Правила АПЛ гласят, что матчи переносятся, если хотя бы один из участников не может набрать заявку из 14 игроков: 13 полевых и вратарь. Микель Артета в одном из интервью говорил, что у него как раз не хватает игроков на этот матч. Но если раньше причиной для отмены встреч в АПЛ был коронавирус, то «Арсенал» к этому пункту приплюсовал травмы и КАН.



Если пробежаться по составу «Арсенала» на Transfermarkt, то можно понять: без перечисленных выше игроков и молодёжи в распоряжении Артеты есть минимум 14 игроков.

Фото: Michael Regan/Getty Images

«Тоттенхэм» и все вокруг недовольны

Главная реакция на решение АПЛ по делу «Арсенала» прилетела от «Тоттенхэма»:



«Мы очень удивлены, что АПЛ одобрила эту просьбу.

Нам засчитали техническое поражение в Лиге конференций. Хотя из-за большого числа положительных тестов на коронавирус этот матч нужно было перенести. Наша заявка о переносе игры с «Лестером» не была принята, но эту встречу всё же перенесли из-за заявки соперника.



Первоначальная цель Премьер-лиги заключалась в том, чтобы доступность игроков оценивалась по случаям коронавируса. Мы можем наблюдать непреднамеренные последствия этого правила. Важно иметь ясность и последовательность в применении правил».

Другие реакции:

Гари Невилл: «Я считаю, что все команды, не только в АПЛ, но и в других лигах, должны играть свои матчи. Балогун и Мэйтленд-Найлс ушли в аренду, Джака получил красную. В этих случаях никто не виноват. Мы не можем отменять все матчи. В последние несколько недель была речь о командах, которые однозначно просили перенести матчи, думая о том, оптимальный ли у них состав для победы. Это нужно прекратить».

Джейми Каррагер в том же эфире кричал: «Я не хочу говорить об этом в контексте «Арсенала», это касается в целом АПЛ. Каждый клуб замешан в этом. Ни в одной другой европейской лиге так не поступают. Я сейчас говорю о больших чемпионатах исключительно. За «Баварию», например, в последней встрече сыграл 16-летний футболист. Им тоже не хватало игроков».

Томас Тухель: «Как я прокомментирую перенос матча «Арсенала» и «Тоттенхэма»? Я лучше промолчу. Гораздо лучше, если я промолчу».

У «Тоттенхэма» есть причина возмущаться. Начиная с 28 ноября эта третья встреча клуба в АПЛ, которую перенесли. Для «Арсенала» в этом сезоне Премьер-лиги это второй перенос. Плюс у АПЛ не было формальной причины перенести эту встречу. В «Арсенале» на момент решения лиги был лишь один случай заражения. Хотя Премьер-лига отказывала в запросе о переносе матчей, когда ковидная ситуация была хуже. Например, у «Челси» перед матчем с «Вулверхэмптоном». Похожая проблема была у «Эвертона» перед встречей с «Бёрнли»: лига сначала настаивала на проведении матча, но потом всё же отменила его.