«В жару нас, молодых, привязывали резиной». Сборы российских клубов до эпохи комфорта

Январь – время сборов российских клубов в тёплых странах.

Испания, Катар, ОАЭ, Турция – это комфортные отели, сбалансированные тренировки и фото уставших, но улыбающихся футболистов. Разминки на пляже, отдых в виде пейнтбола и походов по ресторанам, номера с видом на яхты и просто красивое и дорогое окружение в непростой с точки зрения нагрузок период.

Убедитесь сами – тут подробный рассказ о жизни, быте и тренировках «Спартака» в Дубае в прошлом году:

А какими были сборы в СССР и в нулевые? Почему так часто игроки прошлого говорят о запредельных нагрузках? Где жили и как они развлекались?

Все эти истории – прямо сейчас.

Сборы в СССР: игрокам запрещали пить воду, уже тогда ненавидели кроссы

В 30-е годы советские футбольные команды начали проводить сборы на юге: там футболисты жили вместе и при этом обособленно, ели свежие овощи и фрукты (о важности такого питания говорил звезда ленинградского футбола Михаил Бутусов), тренеры проводили собрания и разборы игр. К тому же сильно возросла нагрузка на тренировках – футболисты много бегали и прокачивали физические навыки.

Тогда же – в 30-е и 40-е – зарождался спортивный режим: игроки отдыхали перед матчами и следили за питанием во время всего сезона. Закладывалась эта база как раз на сборах.

Доходило и до крайностей (так это кажется в 2022 году). Участник блокадного матча и нападающий ленинградского «Динамо» Евгений Улитин в мемуарах рассказывал, как игроки избавлялись от лишнего веса: надевали на себя два свитера и бегали в жаркую погоду вокруг поля.

Фото: из личного архива

Другая крайность – связанная с водой.

«Нам категорически запрещали много пить перед игрой, во время игры и после игры, – вспоминал чемпион СССР с «Зенитом» в 1984 году Сергей Веденеев. – Считалось, что это может дать большую нагрузку на сердце. И приходилось играть, изнемогая от жажды. Даже с обезвоживанием в сорокоградусную жару в Средней Азии мы продолжали доверять нашим тренерам».

Обмен информацией с иностранными тренерами начался только в 80-е. И когда в «Зенит» приехал тренер Павел Садырин, то сказал: «Парни, мы, оказывается, всё делали неправильно. Не то что можно пить воду, а нужно перед игрой».

Перед зимними сборами игроки тренировались на снегу: играли двусторонки на укатанном поле, а после уезжали на сборы, где нагрузки увеличивались. «В наше время были распространены кроссы – монотонная работа, которую никто не любил. – рассказывал ветеран «Зенита» 60-х Вадим Храповицкий. – Машина вывозила нас на 15 километров от базы, и оттуда вся команда бежала назад. А потом появился переменный бег, которым было интереснее заниматься: рывки 100-200 метров чередовались с гладким бегом».

Фото: из личного архива

Однажды во время сборов с командой СССР тренировался Эйсебио

Тогда же практиковались мини-сборы перед решающими матчами. Так было в июле 1971 года, когда олимпийская сборная СССР тренера Александра Пономарёва готовилась к отборочным матчам с Францией и Австрией – за право выступать на мюнхенской Олимпиаде.

Для подготовки команда поехала в Швецию, где провела три товарищеских матча: со сборными городов Мальмё и Гётеборг, а также с клубом из второй лиги.

В матче со сборной Гётеборга за шведскую команду играл особенный приглашённый гость – Эйсебио (его позвали для поднятия к матчу интереса со стороны зрителей). Португалец провёл полноценный матч при 15 тысячах зрителей и забил гол, но сборная СССР всё равно победила со счётом 2:1.

Фото: rfs.ru

Эйсебио при этом тренировался со сборной СССР – об этом еженедельнику «Футбол-Хоккей» рассказал тренер советских олимпийцев Пономарёв: «Эйсебио поселился в том же отеле, что и мы, и сразу пришёл к нам знакомиться. Мы пригласили его на свою тренировку. Он охотно принял приглашение и полтора часа занимался вместе с нами, по нашему плану. Трудился он не за страх, а за совесть, выполнил всю программу и своим усердием мог служить примером даже самым трудолюбивым».

Сборы – это экзотические команды, путешествия и ночёвки на кораблях

Сборная СССР регулярно проводила зимние сборы в тёплых странах: не только на Черноморском побережье Кавказа, но и в Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Обычно команда десять дней тренировалась в Сухуми и оттуда, транзитом через Москву, отправлялась в Южную Америку. Перед каждой такой поездкой футболистам читали лекцию о стране, куда они отправляются, а партийные руководители желали победы.

В странах Европы, куда регулярно ездило киевское «Динамо», игроки покупали дефицитные в СССР товары: радиоаппаратуру, бытовую технику, одежду, обувь и парфюмерию. Порой покупки доходили до галактических масштабов.

Играли и с командами из соседних социалистических стран. Одесский «Черноморец» часто гостил в Болгарии, в города-побратиме Варна. Туда советские футболисты плыли на одном из кораблей Черноморского морского пароходства (ЧМП) – на нём же и жили во время проведения сбора.

Ещё сборы – это матчи с колоритными командами. И не всегда высокого уровня. Андрей Тихонов вспоминал, как на сборах «Химок» в Хорватии их соперник целый час не мог перейти за центр поля, а когда всё-таки перешёл и нанёс первый удар по воротам, их скамейка встала и долго аплодировала.

Фото: из личного архива

Игроки «Зенита» играли в хоккей и катались на лыжах. И не бывали дома по два-три месяца

«Зенит», как и все советские команды, заканчивал сезон в середине ноября: игроки сбрасывали нагрузки легкими тренировками на базе, на месяц уходили в отпуск, а 2-3 января возвращалась к работе и уже бегали кроссы по Удельному парку (там же, где тренируется команда сейчас).

На первой части сборов – в Петербурге – игроки «Зенита» катались на лыжах и играли в хоккей на стадионе «Спартак» в Удельном парке.

«У нас в команде играли Сергей Погосов и Рауф Юмакулов из Азербайджана, Геннадий Унанов из Сухуми, – рассказывал игрок «Зенита» 1960-1970‑х Алексей Стрепетов. – Они из дверей раздевалки не успевали выйти, как ломали лыжи, а по льду ехали на коньках исключительно по прямой. Заденешь их чуть-чуть корпусом, и они, сменив направление, отправляются в борт. Упадёт, кричит: «Эй, тренер, я пошел в медкабинет!» – «Ну, иди, иди».

После холодной части сборов зенитовцы по путёвкам уезжали в Сочи, Гагры и другие южные города, где порой играли на покрытых льдом полях утром и на разбитых и превратившихся в кашу вечером.

Для ещё большего понимания – так тренировался тот советский «Зенит» (из материала «Московского комсомольца»):

«Трёхразовые тренировки до изнеможения. Утром – зарядка, днём – силовая работа, вечером – футбол на «разбитом» поле. До кровати едва дойдёшь, больше ничего не хочется. А ещё форму в количестве четырёх комплектов приходилось стирать самому, она быстро выходила из строя. И так два-три месяца. Многие команды даже не возвращались домой – на это не расходовали бюджет».

Фото: из личного архива

Суровые сборы, четырёхразовые тренировки и орущий Сёмин

В интервью про сборы футболисты часто говорят про жёсткие нагрузки. Особенно часто вспоминают тренера «Химок» с 2004-го по 2005-й Павла Яковенко. Андрей Тихонов говорил, что у него игроки тренировались не переставая и что ни в одной команде за время карьеры он не был так готов физически.

Футболисты вставали в полвосьмого утра, выпивали стакан сока и шли на зарядку на пляж. Чеканили по 40 минут или бегали по песку вдоль берега (500 метров в одну сторону – две минуты отдыха – 500 метров в другую). «Когда ты делаешь это в семь утра, мозг практически отключён, – вспоминал Тихонов. – Видишь точку, в которую надо бежать, и делаешь это».

После – завтрак, тренировка в 11 часов, обед, сон, ужин, растяжка и бассейн. «Мы тренировались по четыре раза в сутки, – подсчитал Тихонов. – До обморока на тренировках не доходило, но врачей подзывать приходилось».

Про Юрия Сёмина есть похожие истории от Милана Обрадовича, который играл в «Локомотиве» с 2001-го по 2003-й.

«На его сборах мы бегали столько, что игроков реально рвало. Сёмин очень сильно матюкался, пинал ногами сумки. Орал так, что изо рта брызги летели. Никогда не выбирал место и время: кричал и в раздевалке, и на поле, и в коридоре перед выходом на поле, и в автобусе».

Фото: из личного архива

«Максималка» Романцева

У Олега Романцева на сборах в «Спартаке» практиковалась так называемая «максималка» – бег с рывками без остановки на протяжении 20-22 минут. Игроки говорили, что главное – вытерпеть первые пять минут, потом становилось легче.

«Коля Писарев, помню, согнулся на первых же километрах, – Тихонов вспоминал эпизод, произошедший в те самые пять минут. – Мы бежим, а он на корточки сел и занемог. А нельзя останавливаться. Мы ему кричим: «Коля, давай!». Но он, молодец, отдышался и потом пробежал всю дистанцию».

«Нагрузка сразу давалась такая, что потом всё болело, – продолжение истории от Тихонова. – Романцев сам говорил: «Потерпеть нужно пять-шесть дней, максимум неделю, чтобы всё переболело». Иногда доходило до того, что приходишь в номер после обеда, ложишься спать, а заснуть не можешь, потому что организм не успевает расслабиться. Всё это называлось «максималка».

Фото: из личного архива

Знаменитые штрафы и нагрузки Газзаева

Есть байка, что размер штрафов в «Алании» Газзаева подрос после того, как владикавказцы заселились в отель, где перед ними жил «Спартак».

«На стене висела таблица штрафов, и мы там с Цымбаларем перед отъездом везде нолики пририсовали. Газзаев заехал, увидел: «Ничего себе штрафы у «Спартака»! У нас такие же будут», – рассказывал бывший футболист «Спартака» Рамиз Мамедов.

В ЦСКА Газзаев штрафовал футболистов по ходу разбора игры: отсматривал игровые моменты, ставил на паузу, мог спросить «где ты был?» и выписать штраф в $ 500. За опоздание на сборы на два дня (не было самолёта) Василий Березуцкий однажды заплатил $ 50 тысяч.

Василий также говорил, что после сборов с Газзаевым мог проходить их с любым тренером. А самым мучительным упражнением назвал 12 забегов по 1200 метров. «Это невыносимо – высота 3400-4000 метров. Сейчас мы бежим шесть раз по тысяче метров – уже всем тяжело. А тогда это было просто трэшово. Падаешь, блюешь, встаёшь и бежишь дальше».

Фото: из личного архива

Нагрузки были запредельными – Акинфеев в 17 лет не понимал, как такое выдерживать. А Никита Бурмистров, признавался, что на сборах Газзаева несколько раз чуть не потерял сознание: «В жару нас, молодых, привязывали резиной и заставляли бежать так быстро, как только можем. А Газзаев стоит и орёт в лицо: «Давай быстрее, быстрее!». Пульс зашкаливает. Зато потом по полю летаешь».

Ещё одна особенность сборов с Газзаевым – тренер заставлял игроков сидеть под водой в бассейне (сначала полминуты, потом 45 секунд и минуту), чтобы увеличить им объём лёгких.

В материале использованы цитаты из изданий «Советский спорт», «Московский комсомолец», «Город», «СЭ», «Матч ТВ» и Sport24. А также «Коммент.Шоу».