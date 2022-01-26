Алексей Миранчук остаётся в «Аталанте». 5 причин, почему трансфер сорвался

В вопросе ближайшего будущего Алексея Миранчука наконец наступила ясность. Российский полузащитник, по всей видимости, останется в «Аталанте», несмотря на слухи про уход в зимнее трансферное окно. Почему же футболист никуда не уйдёт? Объясняем в пяти пунктах.
Отставка Андрея Шевченко. Именно он хотел видеть Миранчука в своей команде
Легендарный украинский футболист в начале ноября возглавил «Дженоа», а спустя полтора месяца стало известно, что клуб ведёт переговоры по Миранчуку. Быстро всплыло, что именно Шевченко хотел заполучить россиянина. Тренер принялся уговаривать Алексея.
Андрей Шевченко
Фото: Getty Images
На пресс-конференциях Шевченко не раскрывал карты, но и не опровергал информацию о возможном переходе Миранчука: «Я только довожу до нашего директора свою позицию, а выбор делают он и президент. Работаю с теми футболистами, которые у нас есть, и я доволен их отношением к тренировочному процессу. А трансферы зависят от клуба».
Долго Шевченко в «Дженоа» не проработал. Команда продолжила сыпаться, поэтому клуб в спешном порядке расстался с тренером. 15 января появилось объявление об отставке. Ушёл главный инициатор приглашения Миранчука.
Миранчук отказался переходить в клуб, с которым договорилась «Аталанта»
Тем временем «Дженоа» всё же договорился с «Аталантой». Клуб из Генуи должен был арендовать Миранчука до конца сезона за € 2,5 млн с опцией выкупа за € 8 млн. Но в сделку вмешался сам футболист. Алексей и до этого не горел желанием присоединяться к аутсайдеру Серии А, и договорённость между клубами его настроя не изменила.
Спустя несколько дней после согласования сделки стало известно, что Миранчук по-прежнему отказывается уходить. Если верить СМИ, Алексей рассматривал два варианта: уйти в команду посильнее, чем «Дженоа», или вновь попытаться закрепиться в «Аталанте».
По нашей информации, «Дженоа» так и не согласовал условия контракта с Миранчуком. До продвинутых переговоров дело не дошло.
Миранчук получил травму
22 января «Аталанта» сыграла вничью с «Лацио» (0:0) в 23-м туре Серии А. Миранчук, бодро начавший 2022 год, попал в стартовый состав, но не смог провести весь матч. На 70-й минуте Алексей завершил встречу из-за травмы. Покидая поле, россиянин держался за заднюю поверхность бедра. Если Миранчук повредил мышцы, то восстановление может занять минимум две недели. Не лучшие обстоятельства для перехода.
Травма Миранчука не единственная проблема «Аталанты». У команды сейчас кадровые трудности и короткая скамейка. Робин Госенс и Дуван Сапата не играют из-за травм (немец вообще может перейти в «Интер»), а Марио Пашалич, Луис Мурьель, Мартен де Рон, Тён Копмейнерс и Ханс Хатебур — из-за коронавируса.
Алексей Миранчук
Фото: Silvia Lore/Getty Images
У Иличича снова депрессия
Предыдущий пик психических проблем у нападающего пришёлся на 2020 год. Тогда Иличич долгое время не играл из-за депрессии, но его состояние удалось выправить. А сейчас история повторяется. Йосип выбыл из строя, и трудно прогнозировать, когда он вернётся.
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что пока не может рассчитывать на Иличича: «Мы были и всегда будем рядом с ним. У каждого из нас в голове крутятся разные мысли, остаётся только надеяться, что в скором времени он разберётся с этим. В этом году Йосип трудился как никогда раньше. Мы не знаем, когда он вновь будет доступен для нас».
Йосип Иличич
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
Кстати, практически сразу после новостей об Иличиче появилась информация, что Гасперини попросил «Аталанту» сохранить Миранчука в команде до лета.
«Дженоа» подписал другого футболиста. Похоже, вместо Миранчука
Причём это тоже футболист «Аталанты». Клуб из Генуи арендовал нападающего Роберто Пикколи. Тот играл в этом сезоне практически столько же, сколько и Миранчук (12 матчей в Серии А против 13), и тоже забил один гол, но у Алексея вдобавок три ассиста в активе.
Похоже, что «Дженоа» подписал Пикколи вместо Миранчука. Трудно представить, что клуб с такими кадровыми проблемами, как у «Аталанты», отдаст сразу двух атакующих футболистов за одно трансферное окно.
- 26 января 2022
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