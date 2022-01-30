Миранчук в «Лацио»? Кому «Барса» отдаст Дембеле? Интриги последнего дня трансферного окна

31 января в Европе закрывается зимнее трансферное окно, которое пока подарило не так много громких переходов. Но ситуацию может полностью перевернуть заключительный день, некоторые клубы оформляют сделки прямо на последних минутах. Рассказываем о трансферных интригах заключительного дня.

Уйдёт ли Алексей Миранчук из «Аталанты»?

Российский полузащитник не получает достаточной игровой практики, поэтому готов продолжить карьеру в другом клубе. Изначально слухи связывали футболиста с «Дженоа», но отставка Андрея Шевченко поставила точку в этих переговорах. Но под занавес трансферного окна активизировалось руководство «Лацио», которое намерено переманить Миранчука в состав команды. Времени на официальное оформление трансфера остаётся всё меньше. Кроме того, Джан Пьеро Гасперини не очень заинтересован в том, чтобы терять российского игрока. Коронавирус существенно повлиял на кадровое состояние команды, а Йосип Иличич снова в депрессии. Поэтому сделка может сорваться в любой момент.

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Кому «Барселона» отдаст Дембеле?

Испанский клуб рассчитывает избавиться от нападающего, который отказался продлевать контракт и не намерен оставаться в команде. Хави уже заявил, что не рассчитывает на Дембеле, поэтому футболист может забыть о попадании в состав. По информации испанских СМИ, форвард продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Вот только в «Барселоне» у Усмана были большие проблемы с дисциплиной, а особенными статистическими показателями он не отличался. Поэтому далеко не каждый клуб захочет видеть такого нападающего в своём составе.

Обамеянг переедет в Испанию?

«Барселона» решила заменить Дембеле быстроногим габонцем, но столкнулась с проблемой. У нападающего в «Арсенале» дела идут не лучшим образом. Он потерял капитанскую повязку, перестал попадать в состав, существенно снизилась результативность. Поэтому лондонский клуб готов расстаться с форвардом, а футболист уже договорился с сине-гранатовыми о возможном переходе, о чём сообщил спортивный журналист Жерар Ромеро. Но трансфер будет возможен только в случае, если «Барселону» покинет Дембеле. А с этим всё не так просто, поэтому и Обамеянг пока ждёт развязки истории.

Мората вернётся на родину?

«Атлетико» заблокировал трансфер нападающего в «Барселону», но история на этом не закончилась. Мадридцы прекрасно понимают, что «Ювентус» не намерен выкупать форварда по окончании аренды. Поэтому есть вероятность, что руководство просто пытается выбить самые выгодные условия, рассчитывая на решительные шаги от «Барселоны». А если сине-гранатовые не доведут до логического завершения историю с Дембеле и Обамеянгом, испанский клуб может возобновить переговоры по переходу Мораты. Всё-таки на приобретении нападающего настаивает лично главный тренер клуба Хави.

Эриксен вернётся в АПЛ после клинической смерти?

Полузащитник сборной Дании летом пережил сердечный приступ и едва не умер на поле. Помогли лишь своевременные действия партнёров по команде и врачей. Установленный кардиовертер-дефибриллятор не позволил продолжить карьеру в «Интере». В Италии с такими устройствами выступать запрещено. В опытном футболисте заинтересованы в «Брентфорде». По информации Фабрицио Романо, сторонам осталось уладить последние формальности, договорённости они уже достигли.

Ещё один украинец уедет в топ-чемпионат?

Нападающего Владислава Супрягу уже ждут в Италии, на него положила глаз «Сампдория». Любопытно, что прошлым летом он уже мог оказаться в Серии А. Тогда предметный интерес был со стороны «Болоньи», но договориться клубы так и не смогли. Теперь форвард должен перейти в аренду с правом последующего выкупа. В составе киевлян Супряга не отличался особенной результативностью (3+6 за 47 матчей), но при этом привлёк внимание итальянского клуба. В 2019 году Владислав стал чемпионом мира среди молодёжных сборных. Представители Серии А в последнее время активно следят за футболистами с постсоветского пространства. Если Супряга всё-таки переберётся в Италию, это будет уже второй примечательный переход из чемпионата Украины в это трансферное окно. Ранее Виталий Миколенко стал футболистом «Эвертона».

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«Тоттенхэм» возьмёт сразу двух игроков «Ювентуса»?

Деян Кулушевски – один из самых прогрессирующих футболистов Серии А. Полузащитника заждались в «Тоттенхэме», причём английский клуб настроен решительно. Речь идёт об аренде с правом последующего выкупа примерно за € 40 млн. По информации СМИ, стороны уже достигли устного соглашения. Родриго Бентанкур – ещё один представитель «Ювентуса», который, вероятно, пополнит состав «Тоттенхэма» уже в это трансферное окно. Более того, если Кулушевски отправится в аренду, то по поводу Бентанкура ведутся активные разговоры о полноценном трансфере. Родриго является игроком основного состава «Ювентуса», поэтому придётся заплатить внушительную сумму.

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При этом лондонский клуб может расстаться с Тангаем Н'Домбеле. Изначально в полузащитнике была заинтересована «Валенсия», но она отошла от дел. Зато включились гранды из Франции – «Лион» и «ПСЖ». У парижан есть небольшие трудности, которые вызваны ограничениями из-за финансового фэйр-плей. И этой ситуацией намерен воспользоваться «Лион», за который Н’Домбеле уже выступал ранее. Более того, первый заход был очень удачным по статистике – 4+16 за 96 встреч.