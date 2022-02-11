Не превратится ли Головин в Черышева? Игрок сборной продолжает пропускать матчи «Монако»

Александр Головин – один из лидеров сборной и самый дорогой российский футболист на сегодняшний день (Transfermarkt оценивает его в € 25 млн). Поэтому происходящее в последнее время с 25-летним полузащитником не может не беспокоить. Наш легионер пропустил много матчей «Монако» в этом сезоне, а при новом главном тренере монегасков Филиппе Клемане сыграл пока лишь однажды.

За последний месяц Головин поучаствовал только в гостевом матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом» (4:2), который состоялся 30 января. Александр вышел на замену на 65-й минуте, когда хозяева реанимировали интригу, превратив 0:3 в 2:3, и помог монегаскам удержать победу. Хотя это была не лучшая игра для нашего полузащитника. Россиянин совершил 13 технико-тактических действий с 46% успеха (один из худших показателей в составе «Монако»): сделал четыре точных паса из семи, выиграл лишь одно единоборство из четырёх и шесть раз потерял мяч. Единственная попытка обыгрыша не удалась. Вдобавок заработал жёлтую карточку. Из более приятных деталей статистики: один созданный голевой момент, один отбор мяча и один подбор.

Тут поневоле задумаешься о том, что хорошо бы Головину не стать постоянным обитателем лазарета, как это случилось с Денисом Черышевым. Не пополнить список тех, кого журналисты и специалисты называют «хрустальными игроками». За минувшие полтора года Александр из-за травм и болезней оставался вне игры в течение 207 дней.

В нынешнем сезоне Головин пережил повреждение бедра и растяжение брюшной мышцы. Из-за последней травмы он не выходил на поле с 22 декабря до той самой кубковой игры с «Лансом». Следующую встречу, с «Лионом» в чемпионате Франции, россиянин тоже пропустил.

«На сегодняшний день Головин болен. Я не знаю, какой именно у него диагноз. Вскоре он будет сдавать тест на коронавирус», – объяснял неделю назад отсутствие нашего полузащитника на тренировках Клеман. После этого никаких сообщений от «Монако» о здоровье Александра не поступало. Тем не менее 8 февраля Головин не попал в заявку на игру четвертьфинала Кубка Франции с «Амьеном» (2:0).

Кстати, Клеман пока неплохо справляется и без игрока сборной России. Под его руководством монегаски провели шесть матчей, в которых выиграли четыре раза при одной ничьей и одном поражении. Сейчас у них три победы подряд, а в чемпионате Франции – шесть очков до зоны Лиги чемпионов. Задачу решить реально, если команда продолжит прогрессировать при новом главном тренере. Головин же до финиша сезона ещё может поучаствовать в большом количестве матчей: монегаски продолжают выступление не только в чемпионате и Кубке Франции, но в Лиге Европы, где попали сразу в 1/8 финала после группового этапа.

Кажется, и к лучшему, что в зимнее окно Головин не уехал в Англию, а остался в «Монако». Напомним, к российскому полузащитнику проявляли интерес «Эвертон» и «Вест Хэм». Но в АПЛ футбол ещё более интенсивный и сложный в физическом плане, а значит, выше и связанный с травмами риск. Александр нужен сборной России в лучшей форме. Впереди у него, будем надеяться, второй чемпионат мира в карьере.