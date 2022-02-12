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Дани Алвес в 38 лет играет за «Барселону» и делает клуб успешным – как такое возможно?

Дани Алвес в 38 лет тащит «Барсу»! Как он снова бьёт рекорды
Евгений Марков
Дани Алвес в 38 лет тащит «Барсу»!
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Раскрываем секреты «вечного» бразильца.

Дани Алвес – машина. И в 38 лет настолько актуален, что «Барселона» под руководством Хави сразу почувствовала разницу – играть с Алвесом или без него.

С 38-летним Алвесом «Барса» ни разу не проиграла в чемпионате (хотя уступила в Кубке и Суперкубке), заработала семь очков в трёх матчах и забралась на нестыдное четвёртое место.

Бразилец стал даже чересчур активным героем победного матча с «Атлетико» (4:2) – забил, отдал голевую и получил красную (а заодно и два матча дисквалификации) за игру в голень Янника Феррейры Карраско. «Я и забыл», – сказал Алвес про испанских арбитров.

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В этом тексте мы будем восхищаться нестареющим и по-прежнему эффективным бразильцем, который согласился на минимальную для футболиста Ла Лиги зарплату в € 155 тысяч в год – лишь бы «Барселона» вписалась в финансовые правила Ла Лиги.

Пять исторических рекордов Дани Алвеса

  • Самый возрастной автор гола в истории «Барселоны» – забил «Атлетико» в 38 лет и 276 дней, обогнав защитника Жоана Сегарре из команды 1960-х (36 лет и 163 дня).
  • Январский матч с «Реалом» в Суперкубке стал для Дани тысячным в карьере! До этого бразилец играл за «Севилью», «Сан-Паулу», «ПСЖ», «Баию», «Ювентус» и, конечно, сборную Бразилии.
  • Ещё один рекорд – в той самой игре Алвес стал самым возрастным участником «эль класико» (38 лет и 159 дней вратаря Хосе Пинто побиты).
  • Также Алвес обогнал Пинто и в качестве самого возрастного игрока, выступавшего за «Барселону» в чемпионате.
  • Бонус: именно Алвес отдал голевую передачу под 400-й гол Месси за «Барселону».

Почему Алвес так хорош?

Дани Алвес

Дани Алвес

Фото: David Ramos/Getty Images

Маниакально изучает соперников

Прежде чем противостоять лучшим нападающим мира (Алвес называет таковыми Месси, Неймара и Криштиану), он как одержимый изучает их слабые и сильные стороны, а потом в голове выстраивает план – как будет играть против них.

Дани Алвес
Дани Алвес
защитник «Барселоны»

«Задача в том, чтобы показать, что Дани Алвес находится на том же уровне. Возможно, за счёт дриблинга они раз или два смогут меня пройти. Ладно, допустим. Но им от меня тоже достанется. Я не хочу быть незаметным. Я хочу быть на сцене. Даже в 34 года после 34 титулов я должен подтверждать это каждый раз».

Тренировки

У Дани есть комплекс персональных тренировок. Всех секретов мы не знаем, однако известны акценты – над какими навыками и частями тела он работает особенно.

На футбольном поле стандартно прокачивает выносливость, отрабатывает удары и передачи.

Бегает по 10 километров – так как это средняя дистанция для футбольного матча.

В тренажёрном зале устраивает себе взрывные тренировки – то есть каждое новое повторение старается сделать за указанное короткое время. Также тренируется с утяжелителями.

Дани Алвес

Дани Алвес

Фото: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images

Режим

«Он хорошо спит, ест здоровую пищу и заботится о своём теле», – краткое содержание режима Алвеса от его друга Кака.

Диета

Дани сжигает много калорий в течение дня и следует диете, подобранной под тип его телосложения. Испанские СМИ утверждают, что сам рацион держится в секрете, но питается Дани блюдами из списка ниже.

  • Завтрак – блинчики / овсянка с черникой / белковый смузи / яйца / цельнозерновой тост / фрукты.
  • Перекус – изотоник / белково-банановый смузи.
  • Обед – курица / рис / овощи / салат.
  • Полдник – сок или салат.
  • Ужин – лосось / овощи / сладкая картошка / салат.

Тактика

Дани понимает, что футбол изменился и он – возрастной футболист – должен к нему адаптироваться. «Нужно понимать, что требуется в определённом матче, понимать запросы тренера, – говорил бразилец в интервью BarçaTimes. – Мне тоже нравятся тактические штучки».

Философия

А точнее, философское отношение к своей роли в команде.

Алвес не попал в заявку «Барселоны» на Лигу Европы, но подчеркнул, что это решает не он (сотрудник клуба), а руководство.

Дани Алвес
Дани Алвес
защитник «Барселоны»

«Я перешёл сюда, чтобы помочь, привнести элемент соперничества, победного духа. Если помощь выражается в том, чтобы побыть в стороне – хорошо. Это часть жизни, которую нужно принять».

Медитация – Алвес перед каждым матчем смотрит кино про самого себя

Бразилец открыто рассказывает о том, как живёт, тренируется и восстанавливается. Особенно подробно получилось в открытом письме The Players Tribune. Мы собрали самое любопытное о том, как Алвес настраивается перед матчами.

А точнее – как пять минут стоит напротив зеркала, отрешается от всего и вспоминает свой путь: «свою жёсткую кровать, запах мокрой земли, отца с чаном химикатов на спине, 20 километров на велосипеде до школы, новую форму, пустую бельевую верёвку».

«Чёрт, я же появился из ниоткуда. Но сейчас я здесь. Это невероятно, но я здесь», – говорит Дани самому себе, а мы ниже приводим избранные цитаты из его монолога перед зеркалом (за перевод спасибо легендарному сайту Barcamania).

1. «Первая сцена – я десятилетний. Сплю на бетонной кровати в малюсеньком родительском доме в Жуазейро, в Бразилии. Пять утра, и солнце ещё не взошло, но мне уже нужно идти, чтобы помочь на нашей ферме отцу до того, как отправиться в школу.

Юный Дани Алвес

Юный Дани Алвес

Фото: instagram.com/danialves

2. Если велосипед доставался не мне, то приходилось пешком преодолевать почти 20 километров от фермы до школы. А идти назад было ещё хуже, поскольку футбольный матч с соседями мог начаться без меня. Поэтому я бежал эти километры в обратном направлении, а потом продолжал носиться по футбольному полю.

3. Отец был чертовски крутым футболистом, когда был молод, но денег на то, чтобы перебраться в большой город, где бы его могли заметить скауты, не было. Он хотел быть уверен, что у меня такая возможность будет, даже если это и убьёт его.

4. Сейчас мне 13 лет, я в академии для юных футболистов в большом городе, далеко от семьи. Там сто детей упакованы в небольшой спальне. Что-то вроде тюрьмы. После первого дня тренировок я постирал новую футболку и повесил сушить. Наутро её не было. Кто-то забрал её. Тогда-то я и понял, что это вовсе не родная ферма. Это реальный мир, и реальным он зовётся именно оттого, что дерьмо здесь реально случается.

5. Я сказал себе: «Ты не вернёшься на ферму до тех пор, пока отец не будет гордиться тобой. Ты можешь быть 51-м по таланту, но станешь первым или вторым по упорству. Ты будешь воином. Ты не вернёшься домой, неважно, по какой причине».

6. Сейчас я в «Севилье». Я такой надоедливый, что тренеры и остальные игроки смотрят на меня так, словно мне нужно гонять за молодёжный состав. Я не говорю по-испански. Тренер на меня не рассчитывает. И это первый раз, когда я всерьёз подумываю уехать домой.

Дани Алвес в составе «Севильи»

Дани Алвес в составе «Севильи»

Фото: Bagu Blanco/Getty Images

Но потом по какой-то причине мне вспоминается новая форма, которую купил мне отец, когда мне было 13 лет. Та самая, которую спёрли. Я подумал об отце, о чане на его спине, из которого он опрыскивает всё химикатами. И вот тогда я решил, что собираюсь остаться, выучить язык, постараюсь завести друзей, что, в конце концов, если и возвращаться в Бразилию, то по меньшей мере с классным опытом, которым стоит поделиться.

А через пару сезонов мы превратились из клуба, сражавшегося за выживание, в клуб, дважды завоевавший Кубок УЕФА.

7. Пеп был первым тренером в моей жизни, который показал мне, как играть без мяча. И он не будет лишь требовать, чтобы его игроки поменяли игру, он посадит нас и покажет, каких хочет от нас изменений, со статистикой и видео. Та «Барса» была практически непобедимой. Мы играли по памяти. Мы уже знали, что нам предстоит сделать. Нам не приходилось придумывать.

8. [После победы в Лиге чемпионов] отец сказал: «Теперь мой сын – настоящий мужчина». И знаете что? Я плакал как ребёнок. Это был величайший момент моей жизни.

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Алвес = позитив

Бразилец не только отвечает за приятный климат внутри команды (например, в «ПСЖ» он организовал командный ужин, чтобы помирить Неймара и Кавани), но и веселит партнёров и болельщиков, за что получил прозвище «эль локо» – как и тренер Марсело Бьелса – то есть «сумасшедший».

В позитивном настрое Дани и взгляде на вещи – один из секретов его успеха.

  • В 2014 году болельщик «Вильярреала» бросил в Дани банан – в ответ бразилец очистил фрукт и откусил кусок.
  • Празднуя голы, Дани исполняет традиционные южноамериканские танцы, а в свободное время танцует и поёт.
  • В то время как партнёры по «Барсе» не обращают внимание на изображённую на газоне эмблему клуба, Дани специально обходит её стороной.
  • В 2019 году, когда Алвес был без клуба, он постил фото себя в образе садовника, охранника и таксиста.
  • Алвес – просто батя. В недавнем полуфинале Суперкубка помогал молодому каталонцу Гави завязывать шнурки.
Дани Алвес ищет работу. Для этого он придумал невероятно крутой креатив! Дани Алвес ищет работу. Для этого он придумал невероятно крутой креатив!

Есть и серьёзная история: когда у друга и партнёра по «Барселоне» Эрика Абидаля обнаружили рак печени, Алвес изменил свой номер на 22-й и предложил французу стать его донором – поделиться частью своей печени.

***

В общем, у Дани Алвеса всё прекрасно: играет, забивает и остаётся самим собой.

А ещё у него недавно исполнилась мечта – он вернулся на «Камп Ноу».

И говорит, что возраст – просто цифра.

Фото: David Ramos/Getty Images

P.S. Ещё одна история про Алвеса!

Когда он приехал на «Камп Ноу» в качестве соперника «Барселоны», то прошёл перед скамейкой бывших партнёров и услышал: «Дани, давай садись к нам. Мы твоё место как раз берегли!»

Сберегли. И вдохновили на сильную цитату.

Дани Алвес
Дани Алвес
защитник «Барселоны»

«Тренеры, футболисты и члены совета директоров приходят и уходят. Но «Барса» не уйдёт никогда».

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