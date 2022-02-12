Дани Алвес в 38 лет тащит «Барсу»! Как он снова бьёт рекорды

Дани Алвес – машина. И в 38 лет настолько актуален, что «Барселона» под руководством Хави сразу почувствовала разницу – играть с Алвесом или без него.

С 38-летним Алвесом «Барса» ни разу не проиграла в чемпионате (хотя уступила в Кубке и Суперкубке), заработала семь очков в трёх матчах и забралась на нестыдное четвёртое место.

Бразилец стал даже чересчур активным героем победного матча с «Атлетико» (4:2) – забил, отдал голевую и получил красную (а заодно и два матча дисквалификации) за игру в голень Янника Феррейры Карраско. «Я и забыл», – сказал Алвес про испанских арбитров.

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В этом тексте мы будем восхищаться нестареющим и по-прежнему эффективным бразильцем, который согласился на минимальную для футболиста Ла Лиги зарплату в € 155 тысяч в год – лишь бы «Барселона» вписалась в финансовые правила Ла Лиги.

Пять исторических рекордов Дани Алвеса

Самый возрастной автор гола в истории «Барселоны» – забил «Атлетико» в 38 лет и 276 дней, обогнав защитника Жоана Сегарре из команды 1960-х (36 лет и 163 дня).

Январский матч с «Реалом» в Суперкубке стал для Дани тысячным в карьере! До этого бразилец играл за «Севилью», «Сан-Паулу», «ПСЖ», «Баию», «Ювентус» и, конечно, сборную Бразилии.

Ещё один рекорд – в той самой игре Алвес стал самым возрастным участником «эль класико» (38 лет и 159 дней вратаря Хосе Пинто побиты).

Также Алвес обогнал Пинто и в качестве самого возрастного игрока, выступавшего за «Барселону» в чемпионате.

Бонус: именно Алвес отдал голевую передачу под 400-й гол Месси за «Барселону».

Почему Алвес так хорош?

Дани Алвес Фото: David Ramos/Getty Images

Маниакально изучает соперников

Прежде чем противостоять лучшим нападающим мира (Алвес называет таковыми Месси, Неймара и Криштиану), он как одержимый изучает их слабые и сильные стороны, а потом в голове выстраивает план – как будет играть против них.

Дани Алвес защитник «Барселоны» «Задача в том, чтобы показать, что Дани Алвес находится на том же уровне. Возможно, за счёт дриблинга они раз или два смогут меня пройти. Ладно, допустим. Но им от меня тоже достанется. Я не хочу быть незаметным. Я хочу быть на сцене. Даже в 34 года после 34 титулов я должен подтверждать это каждый раз».

Тренировки

У Дани есть комплекс персональных тренировок. Всех секретов мы не знаем, однако известны акценты – над какими навыками и частями тела он работает особенно.

На футбольном поле стандартно прокачивает выносливость, отрабатывает удары и передачи.

Бегает по 10 километров – так как это средняя дистанция для футбольного матча.

В тренажёрном зале устраивает себе взрывные тренировки – то есть каждое новое повторение старается сделать за указанное короткое время. Также тренируется с утяжелителями.

Дани Алвес Фото: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images

Режим

«Он хорошо спит, ест здоровую пищу и заботится о своём теле», – краткое содержание режима Алвеса от его друга Кака.

Диета

Дани сжигает много калорий в течение дня и следует диете, подобранной под тип его телосложения. Испанские СМИ утверждают, что сам рацион держится в секрете, но питается Дани блюдами из списка ниже.

Завтрак – блинчики / овсянка с черникой / белковый смузи / яйца / цельнозерновой тост / фрукты.

Перекус – изотоник / белково-банановый смузи.

Обед – курица / рис / овощи / салат.

Полдник – сок или салат.

Ужин – лосось / овощи / сладкая картошка / салат.

Тактика

Дани понимает, что футбол изменился и он – возрастной футболист – должен к нему адаптироваться. «Нужно понимать, что требуется в определённом матче, понимать запросы тренера, – говорил бразилец в интервью BarçaTimes. – Мне тоже нравятся тактические штучки».

Философия

А точнее, философское отношение к своей роли в команде.

Алвес не попал в заявку «Барселоны» на Лигу Европы, но подчеркнул, что это решает не он (сотрудник клуба), а руководство.

Дани Алвес защитник «Барселоны» «Я перешёл сюда, чтобы помочь, привнести элемент соперничества, победного духа. Если помощь выражается в том, чтобы побыть в стороне – хорошо. Это часть жизни, которую нужно принять».

Медитация – Алвес перед каждым матчем смотрит кино про самого себя

Бразилец открыто рассказывает о том, как живёт, тренируется и восстанавливается. Особенно подробно получилось в открытом письме The Players Tribune. Мы собрали самое любопытное о том, как Алвес настраивается перед матчами.

А точнее – как пять минут стоит напротив зеркала, отрешается от всего и вспоминает свой путь: «свою жёсткую кровать, запах мокрой земли, отца с чаном химикатов на спине, 20 километров на велосипеде до школы, новую форму, пустую бельевую верёвку».

«Чёрт, я же появился из ниоткуда. Но сейчас я здесь. Это невероятно, но я здесь», – говорит Дани самому себе, а мы ниже приводим избранные цитаты из его монолога перед зеркалом (за перевод спасибо легендарному сайту Barcamania).

1. «Первая сцена – я десятилетний. Сплю на бетонной кровати в малюсеньком родительском доме в Жуазейро, в Бразилии. Пять утра, и солнце ещё не взошло, но мне уже нужно идти, чтобы помочь на нашей ферме отцу до того, как отправиться в школу.

Юный Дани Алвес Фото: instagram.com/danialves

2. Если велосипед доставался не мне, то приходилось пешком преодолевать почти 20 километров от фермы до школы. А идти назад было ещё хуже, поскольку футбольный матч с соседями мог начаться без меня. Поэтому я бежал эти километры в обратном направлении, а потом продолжал носиться по футбольному полю.

3. Отец был чертовски крутым футболистом, когда был молод, но денег на то, чтобы перебраться в большой город, где бы его могли заметить скауты, не было. Он хотел быть уверен, что у меня такая возможность будет, даже если это и убьёт его.

4. Сейчас мне 13 лет, я в академии для юных футболистов в большом городе, далеко от семьи. Там сто детей упакованы в небольшой спальне. Что-то вроде тюрьмы. После первого дня тренировок я постирал новую футболку и повесил сушить. Наутро её не было. Кто-то забрал её. Тогда-то я и понял, что это вовсе не родная ферма. Это реальный мир, и реальным он зовётся именно оттого, что дерьмо здесь реально случается.

5. Я сказал себе: «Ты не вернёшься на ферму до тех пор, пока отец не будет гордиться тобой. Ты можешь быть 51-м по таланту, но станешь первым или вторым по упорству. Ты будешь воином. Ты не вернёшься домой, неважно, по какой причине».

6. Сейчас я в «Севилье». Я такой надоедливый, что тренеры и остальные игроки смотрят на меня так, словно мне нужно гонять за молодёжный состав. Я не говорю по-испански. Тренер на меня не рассчитывает. И это первый раз, когда я всерьёз подумываю уехать домой.

Дани Алвес в составе «Севильи» Фото: Bagu Blanco/Getty Images

Но потом по какой-то причине мне вспоминается новая форма, которую купил мне отец, когда мне было 13 лет. Та самая, которую спёрли. Я подумал об отце, о чане на его спине, из которого он опрыскивает всё химикатами. И вот тогда я решил, что собираюсь остаться, выучить язык, постараюсь завести друзей, что, в конце концов, если и возвращаться в Бразилию, то по меньшей мере с классным опытом, которым стоит поделиться.

А через пару сезонов мы превратились из клуба, сражавшегося за выживание, в клуб, дважды завоевавший Кубок УЕФА.

7. Пеп был первым тренером в моей жизни, который показал мне, как играть без мяча. И он не будет лишь требовать, чтобы его игроки поменяли игру, он посадит нас и покажет, каких хочет от нас изменений, со статистикой и видео. Та «Барса» была практически непобедимой. Мы играли по памяти. Мы уже знали, что нам предстоит сделать. Нам не приходилось придумывать.

8. [После победы в Лиге чемпионов] отец сказал: «Теперь мой сын – настоящий мужчина». И знаете что? Я плакал как ребёнок. Это был величайший момент моей жизни.

Алвес = позитив

Бразилец не только отвечает за приятный климат внутри команды (например, в «ПСЖ» он организовал командный ужин, чтобы помирить Неймара и Кавани), но и веселит партнёров и болельщиков, за что получил прозвище «эль локо» – как и тренер Марсело Бьелса – то есть «сумасшедший».

В позитивном настрое Дани и взгляде на вещи – один из секретов его успеха.

В 2014 году болельщик «Вильярреала» бросил в Дани банан – в ответ бразилец очистил фрукт и откусил кусок.

Празднуя голы, Дани исполняет традиционные южноамериканские танцы, а в свободное время танцует и поёт.

В то время как партнёры по «Барсе» не обращают внимание на изображённую на газоне эмблему клуба, Дани специально обходит её стороной.

В 2019 году, когда Алвес был без клуба, он постил фото себя в образе садовника, охранника и таксиста.

Алвес – просто батя. В недавнем полуфинале Суперкубка помогал молодому каталонцу Гави завязывать шнурки.

Есть и серьёзная история: когда у друга и партнёра по «Барселоне» Эрика Абидаля обнаружили рак печени, Алвес изменил свой номер на 22-й и предложил французу стать его донором – поделиться частью своей печени.

***

В общем, у Дани Алвеса всё прекрасно: играет, забивает и остаётся самим собой.

А ещё у него недавно исполнилась мечта – он вернулся на «Камп Ноу».

И говорит, что возраст – просто цифра.

Фото: David Ramos/Getty Images

P.S. Ещё одна история про Алвеса!

Когда он приехал на «Камп Ноу» в качестве соперника «Барселоны», то прошёл перед скамейкой бывших партнёров и услышал: «Дани, давай садись к нам. Мы твоё место как раз берегли!»

Сберегли. И вдохновили на сильную цитату.