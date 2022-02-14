Новый тренер-немец вернёт «Краснодар» в Лигу чемпионов? Команда уверенно побеждает зимой

Зимой «Краснодар» прилично изменился, а ключевым фактором стал приход нового главного тренера – немецкого специалиста Даниэля Фарке. Виктор Гончаренко так и не смог найти общего языка с руководством клуба: вывел из себя Сергея Галицкого, когда обиделся на увольнение помощника и не отвечал на звонки босса. Раньше владелец «быков» не раз говорил, что хотел бы видеть у руля команды российского тренера, но и эксперимент с Фарке пока складывается довольно удачно.

«Краснодар» стал активно меняться с первых же дней после прихода Фарке. Во-первых, бросилось в глаза, насколько сильно Даниэль экспериментировал с тренировочным процессом, искал правильный подход. Фишкой первого сбора стали игры в регби, которые оценила даже сборная России по этому виду спорта. Немец выбрал игровую форму, хитро спрятав в неё серьёзные физические нагрузки. Кроме того, Фарке пытался найти взаимопонимание с футболистами, активно шутил и подкалывал молодых. Было заметно, что сами игроки хорошо воспринимают такой стиль общения главного тренера.

Поражение в первом товарищеском матче с «Легией» (1:2) могло тревожить болельщиков команды. Но было понятно, что на поиск своей игры потребуется время. А затем «Краснодар» одержал четыре победы подряд: последовательно расправились с «Жилиной» (3:2), «Волеренгой» (1:0), «Хеккеном» (2:1) и «Мальмё» (2:0). Кажется, команда способна подойти к рестарту РПЛ в хорошем состоянии.

Матвей Сафонов вратарь «Краснодара» «С приходом Фарке наша игра меняется, поэтому каждый матч по-своему интересен, особенный. Где-то мы стараемся использовать новые тактики, пробовать новые связи, каждая игра полна для нас необычного, нестандартного. Но это интересно».

Что ещё нового?

– Фарке не стал полностью менять старые порядки. При Гончаренко команда использовала тактическую схему 4-2-3-1, которая редко трансформировалась в зависимости от ситуации. Прежнего тренера довольно часто обвиняли в отсутствии плана Б. Фарке не стал ломать игровую систему, но постоянно использует её различные вариации. При обороне команда поднимается высоко и начинает активно прессинговать, превращая свою схему в 4-2-2-2. При атаке крайние защитники подключаются вперёд очень активно, что приводит к трансформации схемы в 2-2-4-2 и 2-4-3-1. Именно так под руководством немецкого специалиста действовал «Норвич». В последнем матче это принесло свои плоды, отличился левый защитник Кристиан Рамирес.

– Фарке старается прислушиваться к пожеланиям Галицкого. Он активно задействует молодёжь. Во-первых, потенциальный уход Матвея Сафонова в другой клуб пытаются компенсировать за счёт того, что дают больше практики Станиславу Агкацеву. Во-вторых, Эдуард Сперцян и Александр Черников — твёрдые игроки основного состава. Хотя пока ставка, прежде всего, делается на легионеров, но это и понятно. Фарке хочет выстроить команду, которая сможет бороться с сильнейшими соперниками из Европы в Лиге чемпионов.

– Трансферы – реальное усиление состава здесь и сейчас. Хуниор Алонсо и Эрик Ботхейм по ходу товарищеских матчей появлялись в основе. Заметно, что новые футболисты аккуратно встраиваются в схему, тренер старается, чтобы новички как можно быстрее нащупали связи с остальными игроками. Правда, Ботхейм за 360 минут так и не отметился голом, а вот Алонсо успел продемонстрировать цепкость и неуступчивость.

«Краснодар» на пятом месте, но борьба за попадание в Лигу чемпионов для него лишь начинается. «Быки» отстают от идущего вторым «Динамо» на семь очков. Попаданием только в Лигу Европы и Галицкий, и амбициозный тренер Фарке будут довольны вряд ли.