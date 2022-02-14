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РПЛ, зима-2022: как играет «Краснодар» под руководством Даниэля Фарке — результаты, тактическая схема, стиль команды

Новый тренер-немец вернёт «Краснодар» в Лигу чемпионов? Команда уверенно побеждает зимой
Сергей Сорокин
Даниэль Фарке
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Зачем Фарке заставил команду играть в регби?

Зимой «Краснодар» прилично изменился, а ключевым фактором стал приход нового главного тренера – немецкого специалиста Даниэля Фарке. Виктор Гончаренко так и не смог найти общего языка с руководством клуба: вывел из себя Сергея Галицкого, когда обиделся на увольнение помощника и не отвечал на звонки босса. Раньше владелец «быков» не раз говорил, что хотел бы видеть у руля команды российского тренера, но и эксперимент с Фарке пока складывается довольно удачно.

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«Краснодар» стал активно меняться с первых же дней после прихода Фарке. Во-первых, бросилось в глаза, насколько сильно Даниэль экспериментировал с тренировочным процессом, искал правильный подход. Фишкой первого сбора стали игры в регби, которые оценила даже сборная России по этому виду спорта. Немец выбрал игровую форму, хитро спрятав в неё серьёзные физические нагрузки. Кроме того, Фарке пытался найти взаимопонимание с футболистами, активно шутил и подкалывал молодых. Было заметно, что сами игроки хорошо воспринимают такой стиль общения главного тренера.

Поражение в первом товарищеском матче с «Легией» (1:2) могло тревожить болельщиков команды. Но было понятно, что на поиск своей игры потребуется время. А затем «Краснодар» одержал четыре победы подряд: последовательно расправились с «Жилиной» (3:2), «Волеренгой» (1:0), «Хеккеном» (2:1) и «Мальмё» (2:0). Кажется, команда способна подойти к рестарту РПЛ в хорошем состоянии.

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов
вратарь «Краснодара»

«С приходом Фарке наша игра меняется, поэтому каждый матч по-своему интересен, особенный. Где-то мы стараемся использовать новые тактики, пробовать новые связи, каждая игра полна для нас необычного, нестандартного. Но это интересно».

Что ещё нового?

Фарке не стал полностью менять старые порядки. При Гончаренко команда использовала тактическую схему 4-2-3-1, которая редко трансформировалась в зависимости от ситуации. Прежнего тренера довольно часто обвиняли в отсутствии плана Б. Фарке не стал ломать игровую систему, но постоянно использует её различные вариации. При обороне команда поднимается высоко и начинает активно прессинговать, превращая свою схему в 4-2-2-2. При атаке крайние защитники подключаются вперёд очень активно, что приводит к трансформации схемы в 2-2-4-2 и 2-4-3-1. Именно так под руководством немецкого специалиста действовал «Норвич». В последнем матче это принесло свои плоды, отличился левый защитник Кристиан Рамирес.

Фарке старается прислушиваться к пожеланиям Галицкого. Он активно задействует молодёжь. Во-первых, потенциальный уход Матвея Сафонова в другой клуб пытаются компенсировать за счёт того, что дают больше практики Станиславу Агкацеву. Во-вторых, Эдуард Сперцян и Александр Черников — твёрдые игроки основного состава. Хотя пока ставка, прежде всего, делается на легионеров, но это и понятно. Фарке хочет выстроить команду, которая сможет бороться с сильнейшими соперниками из Европы в Лиге чемпионов.

Трансферы – реальное усиление состава здесь и сейчас. Хуниор Алонсо и Эрик Ботхейм по ходу товарищеских матчей появлялись в основе. Заметно, что новые футболисты аккуратно встраиваются в схему, тренер старается, чтобы новички как можно быстрее нащупали связи с остальными игроками. Правда, Ботхейм за 360 минут так и не отметился голом, а вот Алонсо успел продемонстрировать цепкость и неуступчивость.

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«Краснодар» на пятом месте, но борьба за попадание в Лигу чемпионов для него лишь начинается. «Быки» отстают от идущего вторым «Динамо» на семь очков. Попаданием только в Лигу Европы и Галицкий, и амбициозный тренер Фарке будут довольны вряд ли.

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