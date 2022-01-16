«Мальчик, водочки нам принеси, мы в Питер летим». Как испанский футбол заговорил по-русски

За день до матча Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» официальный аккаунт Ла Лиги в «Инстаграме» (на 39 миллионов подписчиков, между прочим) выпустил пост на русском языке. В нём главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини, сидя в красном кресле, хитро улыбается. Фото подписано переделанной цитатой из фильма «Брат-2»: «Мальчик, водочки нам принеси, мы в Питер летим». А под картинкой есть другая задорная фраза: «Ставь Лукашина, если бы тоже хотел полететь в Питер на зарубу с нашим «Бетисом».
Пост при этом подписан хэштегом #LaLiga_на_русском и виден только пользователям на территории России (либо всем тем, кто включил русский VPN).
Ла Лига пишет на русском. Чего?
Не стоит удивляться слишком сильно.
Ещё в 2018 году во «ВКонтакте» появилась официальная страница Ла Лиги. Так испанский чемпионат стал первым зарубежным соревнованием, представленным в российской соцсети. И начал разговаривать с пользователями на их родном языке. В программе были как анонсы матчей, так и видео и небольшие исторические тексты.
Фото: Brian Ach/Getty Images
Теперь к ним добавились мемы – то есть испанские футбольные новости, переосмысленные при помощи русского юмора.
Пример такого мема – как раз пост про «водочку» и Пеллегрини.
Всё началось с падения соцсетей. Тогда Ла Лига иронизировала над Депаем
Помните, как в начале октября синхронно перестали работать WhatsApp, «Инстаграм» и «Фейсбук»?
Тогда же Ла Лига впервые выпустила русскоязычный мем: улыбающийся нападающий «Барселоны» Мемфис Депай (олицетворение работающего «Инстаграма») и противопоставленный ему лежащий на газоне Депай (так «Инстаграм» работал тем октябрьским вечером).
Испанцы также шутили на русском языке: «Что мы делали этим вечером? Залипали на нашу страничку во «ВКонтакте».
Пост вызвал восхищение у российской аудитории в комментариях.
Итог – Ла Лига продолжила работать в таком жанре и стала веселить болельщиков из России чаще и смелее.
Следующая глава – шутки про Карпина, Смолова и Йозе Марино
Удачную игру Радамеля Фалькао в «Райо Вальекано» (на данный момент 5 голов в 7 матчах) Ла Лига обыграла через знаменитую фразу Валерия Карпина.
Довольный Фалькао после гола + подпись «Твои эмоции, когда в 2011 году не поехал к Карпину и продолжаешь зажигать в Ла Лиге».
Под пост даже пришёл официальный аккаунт РПЛ и прокомментировал его: «Ну и?»
Дальше – многие актуальные новости комментировались на русском языке.
- Про Йозе Марино и «чег фаевы» (отсылки к ошибке Романа Ротенберга и описке Евгения Савина).
- Про новый альбом Оксимирона.
- Про новогодние салаты (без упоминаний Оливье Жиру).
- Не прошли мимо перехода Фёдора Смолова в «Динамо» и его ответа «не знаю» на вопрос о возвращении в клуб.
Дагестанский ответ Хави после матча (да, было и такое)
После ничьей «Барселоны» с «Гранадой» – то есть не самого приятного результата для каталонцев – Ла Лига переозвучила послематчевое флеш-интервью Хави.
Наложив на него звуковую дорожку из другого видео – где футболист-любитель из Дагестана даёт крайне эмоциональное интервью.
Насладитесь!
Комментарии под видео на русском языке тоже могут вдохновить: официальный аккаунт «Сочи» ответил: «Жиза». Кто-то писал, что не зря платит за интернет, а многие просто массово признавались Ла Лиге в любви.
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Оказывается, чтобы расположить болельщиков к себе, необязательно нужны Месси и Роналду в командах твоего чемпионата. Достаточно шутить и разговаривать с людьми на одном языке.
Ла Лига, продолжай!
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