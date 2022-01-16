В программе Ла Лиги – дагестанский акцент Хави и приколы над Фалькао, который к нам не поедет.

«Мальчик, водочки нам принеси, мы в Питер летим». Как испанский футбол заговорил по-русски

За день до матча Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» официальный аккаунт Ла Лиги в «Инстаграме» (на 39 миллионов подписчиков, между прочим) выпустил пост на русском языке. В нём главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини, сидя в красном кресле, хитро улыбается. Фото подписано переделанной цитатой из фильма «Брат-2»: «Мальчик, водочки нам принеси, мы в Питер летим». А под картинкой есть другая задорная фраза: «Ставь Лукашина, если бы тоже хотел полететь в Питер на зарубу с нашим «Бетисом».

Пост при этом подписан хэштегом #LaLiga_на_русском и виден только пользователям на территории России (либо всем тем, кто включил русский VPN).

Ла Лига пишет на русском. Чего?

Не стоит удивляться слишком сильно.



Ещё в 2018 году во «ВКонтакте» появилась официальная страница Ла Лиги. Так испанский чемпионат стал первым зарубежным соревнованием, представленным в российской соцсети. И начал разговаривать с пользователями на их родном языке. В программе были как анонсы матчей, так и видео и небольшие исторические тексты.

Фото: Brian Ach/Getty Images

Теперь к ним добавились мемы – то есть испанские футбольные новости, переосмысленные при помощи русского юмора.



Пример такого мема – как раз пост про «водочку» и Пеллегрини.

Всё началось с падения соцсетей. Тогда Ла Лига иронизировала над Депаем

Помните, как в начале октября синхронно перестали работать WhatsApp, «Инстаграм» и «Фейсбук»?



Тогда же Ла Лига впервые выпустила русскоязычный мем: улыбающийся нападающий «Барселоны» Мемфис Депай (олицетворение работающего «Инстаграма») и противопоставленный ему лежащий на газоне Депай (так «Инстаграм» работал тем октябрьским вечером).



Испанцы также шутили на русском языке: «Что мы делали этим вечером? Залипали на нашу страничку во «ВКонтакте».



Пост вызвал восхищение у российской аудитории в комментариях.

Итог – Ла Лига продолжила работать в таком жанре и стала веселить болельщиков из России чаще и смелее.

Следующая глава – шутки про Карпина, Смолова и Йозе Марино

Удачную игру Радамеля Фалькао в «Райо Вальекано» (на данный момент 5 голов в 7 матчах) Ла Лига обыграла через знаменитую фразу Валерия Карпина.



Довольный Фалькао после гола + подпись «Твои эмоции, когда в 2011 году не поехал к Карпину и продолжаешь зажигать в Ла Лиге».



Под пост даже пришёл официальный аккаунт РПЛ и прокомментировал его: «Ну и?»



Дальше – многие актуальные новости комментировались на русском языке.

Про Йозе Марино и «чег фаевы» (отсылки к ошибке Романа Ротенберга и описке Евгения Савина). Про новый альбом Оксимирона. Про новогодние салаты (без упоминаний Оливье Жиру). Не прошли мимо перехода Фёдора Смолова в «Динамо» и его ответа «не знаю» на вопрос о возвращении в клуб.

Дагестанский ответ Хави после матча (да, было и такое)

После ничьей «Барселоны» с «Гранадой» – то есть не самого приятного результата для каталонцев – Ла Лига переозвучила послематчевое флеш-интервью Хави.



Наложив на него звуковую дорожку из другого видео – где футболист-любитель из Дагестана даёт крайне эмоциональное интервью.



Насладитесь!

Комментарии под видео на русском языке тоже могут вдохновить: официальный аккаунт «Сочи» ответил: «Жиза». Кто-то писал, что не зря платит за интернет, а многие просто массово признавались Ла Лиге в любви.

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Оказывается, чтобы расположить болельщиков к себе, необязательно нужны Месси и Роналду в командах твоего чемпионата. Достаточно шутить и разговаривать с людьми на одном языке.



Ла Лига, продолжай!