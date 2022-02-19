У «Спартака» теперь есть «свой» клуб в Турции. Кудряшов там забивает с навеса Фернандо

В прошедшем туре чемпионата Турции состоялось своеобразное московское дерби – «Спартак» против ЦСКА. Трое экс-спартаковцев играли против троих бывших армейцев и разгромили их со счётом 3:0.
Это мы, если что, говорим про матч «Антальяспора» из курортной Антальи с «Карагюмрюком». И вот важные факты об этом противостоянии.
- «Антальяспор» – это Фёдор Кудряшов в защите, Фернандо – в центре поля и Луис Адриано – в нападении. Бразильцы появились в клубе в зимнее трансферное окно.
- «Карагюмрюк» – это Джанер Эркин слева в защите, Кристиан Бистрович — в роли центрального полузащитника и вышедший на замену Ахмед Муса.
- Более того, в составах обоих клубов хватает именитых футболистов. В «Антальяспоре» это бразильский ветеран Налдо.
- В «Карагюмрюке» есть бывшие «россонери» Лукас Билья и Фабио Борини, а также турецкий талант Эмре Мор (не закрепился в дортмундской «Боруссии», так что теперь принадлежит «Сельте» и ездит по арендам).
Фото: facebook.com/Antalyaspor
«Антальяспор» победил при помощи спартаковцев – и сделал это красиво
Разгром начался с пушки Фернандо – спартаковского опорника чемпионского сезона Карреры. Бразильцу для создания шедевра хватило трёх касаний: принял мяч за пределами штрафной, подработал ногой и запустил «ракету» в правый угол. Вратарь не среагировал, а турецкий комментатор истошно завопил.
Фёдор Кудряшов, Луис Адриано и Лукас Фернандо
Фото: antalyaspor.com.tr
Во втором голе Фернандо тоже поучаствовал – подал угловой точно на Фёдора Кудряшова. Бывший защитник «Спартака» (с 2005-го по 2012-й), игравший с капитанской повязкой, подстроился под мяч и затылком переправил его в дальний угол.
После матча Фёдор выложил победный пост в «Инстаграме»: «Мы любим дарить нашим фанатам улыбки».
Спартаковская статистика в «Антальяспоре» выглядит так:
- Фернандо – 1+1 в 4 матчах;
- Луис Адриано – 2 матча;
- Кудряшов – 1 гол в 18 матчах этого сезона.
Главный тренер «Антальяспора» моложе Кудряшова. И да – это Нури Шахин
На всякий случай – это тот самый Шахин, игравший в «Боруссии», «Реале» и «Ливерпуле». Он же лучший игрок Бундеслиги в сезоне-2011/2012, чемпион Германии и Испании.
Шахин дебютирует в тренерской профессии как раз в Анталье. До этого он входил в тренерский штаб родного немецкого клуба «Майнерцхаген», но работал удалённо: не вникал во все процессы, а больше консультировал.
Фото: Mustafa Ciftci/Getty Images
В Турции ему предложили контракт на пять лет – местные медиа называют это рискованным шагом, но в Нури верят всё равно. А президент «Антальяспора» говорит, что Шахину дают время на то, чтобы собрать и развить команду.
Получается, правда, не всё. Красно-белый клуб идёт на 15-м месте: на одно очко отстаёт от 13-го «Галатасарая» и на 12 — от зоны еврокубков. Но клуб яростно цепляется за результат в матчах с лидерами: уже есть ничьи с «Фенербахче» и «Бешикташем», а также поражение в Суперкубке от того же «Бешикташа» лишь в серии пенальти.
И да — Шахин на год моложе своего подопечного Кудряшова. Ему 33 года.
Как попасть на матч «Спартака» («Антальяспора»)?
С этим могут возникнуть проблемы. И дело не в турецком Fan ID, который называется Passolig и, по сути, встроен в банковскую карту. Его оформить с территории России можно без проблем (главное – сделать всё заранее, чтобы турки успели его подготовить и выдать вам на территории страны).
Из-за ковидных ограничений на матчи чемпионата Турции не попасть неместным болельщикам: без прописки вам просто не продадут билет; а если вы его всё же получите, то вас, вероятно, развернут в момент прохождения турникета.
Так случилось со мной на октябрьском матче «Антальяспора»: билет купить я не смог, как и другие болельщики из России, а отрывок матча смотрел из-за металлической ограды. И даже оттуда разглядел загар Фёдора Кудряшова – внешне он напоминал бразильца и был очень похож на партнёра по обороне Налдо.
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Будет здорово, если вы сможете посетить матч «Антальяспора» и увидите игру турецких красно-белых своими глазами!
Фото: facebook.com/Antalyaspor
А если не получится – не забудьте про фото со скорпионом при входе на стадион. Ведь прозвище местного клуба – как раз «скорпионы».
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