ЦСКА взял уже третьего новичка, талант «Динамо» переехал в Европу. Трансферы РПЛ за неделю

Трансферное окно в РПЛ вот-вот закроется: последний день оформления сделок – 22 февраля. Если в Европе перед завершением периода дозаявок жизнь, как правило, бьёт ключом, то в России всё на удивление спокойно. По-настоящему интересных событий на нашем рынке в феврале мало. Тем не менее несколько переходов за последнюю неделю состоялось. Рассказываем о них.



Таблица трансферов РПЛ.

«Зенит» подписал Нуралы Алипа

Чемпионы России завершили зимнюю трансферную кампанию подписанием центрального защитника Нуралы Алипа. 22-летний игрок «Кайрата» арендован до конца сезона с правом выкупа. На Лигу Европу он не заявлен, но в РПЛ и Кубке России может помочь сине-бело-голубым. На сборах «Зенита» Алип запомнился, прежде всего, двумя голами в ворота «Мидтьюлланна» и «Брондбю». Как разрушитель Нуралы впечатлил меньше, тем не менее в петербургском клубе решили дать шанс футболисту сборной Казахстана. Вдобавок благодаря приобретению Алипа «Зенит» смог отпустить в аренду своего молодого защитника Данилу Хотулёва.

ЦСКА купил Карраскаля и отправил Васина в Казахстан

ЦСКА наконец-то закрыл трансфер Хорхе Карраскаля. Вчера, 18 февраля, московский клуб официально объявил о переходе 23-летнего колумбийца. Атакующий полузащитник взят в аренду до конца сезона за € 300 тыс. Ранее «Чемпионат» сообщал, что у армейцев будет опция выкупа Карраскаля, которая может стать обязательной при определённых условиях. По информации журналиста Хуана Кортезе, ЦСКА в таком случае заплатит € 6 млн за 80% прав на колумбийца.

Другая трансферная новость: «Кайрат» заменит Алипа экс-игроком сборной России Виктором Васиным. Как написал в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, клуб из Казахстана выкупил 33-летнего центрального защитника, чей контракт с ЦСКА завершался летом 2022-го. Васин заключил контракт на один год с возможностью продления ещё на один сезон, а армейцы сэкономят на его зарплате около € 300 тыс. В нынешнем сезоне Виктор принял участие всего в шести матчах РПЛ и Кубка России, причём в основе выходил лишь четырежды. Напомним, «Кайрат» возглавляет Курбан Бердыев.

«Динамо» отдало талантливого полузащитника в зарубежный клуб

«Динамо» отправило в аренду своего молодого игрока – Владислава Галкина. 19-летний полузащитник будет выступать до конца этого года за латвийский РФШ. При этом перед переходом Галкин продлил контракт с московским клубом. Значит, в «Динамо» на него ещё рассчитывают.

«Крайне важно как для «Динамо», так и для самого Владислава, чтобы он сделал следующий шаг вперёд. Поэтому мы приняли решение предоставить ему игровую практику в хорошо организованной команде, которая действует в похожем на наш стиле. Мы верим, что опыт в РФШ поможет Владиславу реализовать свой талант и вырасти в очень хорошего футболиста», – прокомментировал трансфер Галкина спортивный директор «Динамо» Желько Бувач в интервью для пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне Галкин сыграл в двух матчах РПЛ и Кубка России.

Новичком «Рубина» стал бывший игрок ЦСКА

«Рубин» подписал российского центрального защитника Егора Тесленко. Пока этот 21-летний игрок неизвестен широкому кругу болельщиков. Уроженец Краснодара прошёл через фарм-клуб «Кубани» и «Урожай», потом выступал за молодёжку ЦСКА и «КамАЗ». В нынешнем сезоне сыграл 23 матча в ФНЛ и забил пять мячей. Причём, будучи защитником, оформил хет-трик в ворота «Спартака-2»! Казанский клуб заплатил за Тесленко € 233 тыс. (по данным Transfermarkt). На сборах «Рубина» Егор тоже уже забивал. По словам тренеров, новичок команды Леонида Слуцкого сочетает высокий рост и неплохую скорость.

«Нижний Новгород» приобрёл игроков из Португалии и «Рубина»

«Нижний Новгород» усиливается, стремясь избежать вылета из РПЛ. Состав команды Александра Кержакова пополнили два новичка: вингер «Маритиму» Милсон и центральный защитник «Рубина» Виктор Александров. 22-летний анголец перешёл на правах свободного агента и подписал контракт на 2,5 года, а 20-летний россиянин арендован до 31 декабря 2022-го. Милсон в нынешнем сезоне провёл две игры за «Маритиму», а Александров – 14 матчей за латвийскую «Валмиеру», где также выступал на правах аренды. Виктор стал автором двух голевых передач.

Тем временем определились с новым клубами два экс-игрока «Нижнего Новгорода». Голкипер Андрей Синицын перешёл в «Динамо» из Махачкалы, а полузащитник Петрюс Бумаль – в венгерский «Уйпешт».

«Химки» взяли ещё одного легионера и отпустили Трошечкина

Подмосковный клуб продолжает брать легионеров. В прошлый раз мы писали о трансферах бразильского защитника Бруно Вианы и скандального камерунского форварда Дидье Ламкеля Зе. Теперь же в «Химки» на правах свободного агента перешёл нигерийский центрхав Анвон Лоуренс. 20-летний игрок выступал за «Долгопрудный», провёл в этом сезоне ФНЛ 22 матча и отдал два голевых паса.

Лоуренс заменит в составе «Химок» Александра Трошечкина. Подмосковный клуб продал полузащитника в «Ахмат» за € 300 тыс. У Трошечкина в нынешнем сезоне 17 матчей, один гол и две результативные передачи. Контракт с «Ахматом» он подписал на 2,5 года.

Чемпион Европы сменил РПЛ на ФНЛ

Победитель юношеского Евро-2013 в составе сборной России Александр Довбня сменил Премьер-Лигу на ФНЛ. 26-летний центральный защитник покинул «Арсенал» свободным агентом и подписал контракт с московским «Торпедо». В этом сезоне Довбня имел мало игровой практики. Он выходил на замену в матчах чемпионата с «Локомотивом» и «Крыльями Советов», а кроме того, принял участие в кубковых встречах с брянским «Динамо» и «Велесом». Довбня может вернуться в РПЛ с «Торпедо»: пока чёрно-белые в двух очках от второго места.