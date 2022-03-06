Промес — главный герой дерби. У голландца теперь новое место в истории «Спартака»

«Спартак» умеет удивлять. Неделю назад красно-белые проиграли дома ЦСКА, а сегодня реабилитировались в другом дерби — с «Динамо», которое в этом сезоне составляет конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.
В составе «Спартака» здорово смотрелись практически все футболисты, но, вероятно, главным героем стал Квинси Промес. И это круто.
Промес засверкал в конце первого тайма. Фирменное смещение с левого фланга и ракета в дальнюю девятку погрузили болельщиков в ностальгические воспоминания из 2017-го. К крику комментатора «с ума сойти!» даже добавить нечего.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
Гол Промеса — особенный сразу по нескольким причинам:
- Квинси вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». Теперь у него 79 голов за красно-белых — столько же у Сергея Сальникова, но тому понадобилось в полтора раза больше матчей. Промес закрепился в истории, впереди только легенды вроде Егора Титова, Андрея Тихонова, Фёдора Черенкова и Никиты Симоняна;
- у «Спартака» сложный календарь и плохое положение в таблице РПЛ. Важнейшая победа сократила отставание от зоны еврокубков (пусть их, возможно, и не будет) до восьми очков. Всё ещё много, но уже не 11. Команда на девятом месте;
- для Промеса это уже 168-й матч за «Спартак». Вместе с Романом Зобниным он лидер по этому показателю в нынешнем составе красно-белых;
- приятный бонус: «Динамо» — любимчики Промеса. Это уже седьмой гол в ворота бело-голубых в чемпионате. Столько Квинси не забивал никому.
После матча Промес хвастался своим дальним ударом в телеэфире. Имеет право!
«Дальний удар — это одно из моих оружий, моя сильная сторона. Возможно, я не так часто его использую, но именно в этот раз понял, что это подходящий момент, чтобы расчехлить пушку. Очень рад, что забил.
Видел статистику перед матчем. Так бывает в футболе, что есть команды, которым ты забиваешь чаще, чем другим. Здорово, что у меня есть такая команда, к тому же это совпало с победой. Я счастлив».
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