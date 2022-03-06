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«Динамо» — «Спартак» — 0:2, видео гола Квинси Промеса, голландец блистал в дерби РПЛ 6 марта 2022 года

Промес — главный герой дерби. У голландца теперь новое место в истории «Спартака»
Михаил Рождественский
Промес — пример для легионеров?
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Квинси сверкал. Супергол в ворота «Динамо» вернул болельщиков в 2017-й.

«Спартак» умеет удивлять. Неделю назад красно-белые проиграли дома ЦСКА, а сегодня реабилитировались в другом дерби — с «Динамо», которое в этом сезоне составляет конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

В составе «Спартака» здорово смотрелись практически все футболисты, но, вероятно, главным героем стал Квинси Промес. И это круто.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
06 марта 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Николсон – 26'   0:2 Промес – 37'
Удаления: Варела – 45+3' / нет

Промес засверкал в конце первого тайма. Фирменное смещение с левого фланга и ракета в дальнюю девятку погрузили болельщиков в ностальгические воспоминания из 2017-го. К крику комментатора «с ума сойти!» даже добавить нечего.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Гол Промеса — особенный сразу по нескольким причинам:

  • Квинси вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». Теперь у него 79 голов за красно-белых — столько же у Сергея Сальникова, но тому понадобилось в полтора раза больше матчей. Промес закрепился в истории, впереди только легенды вроде Егора Титова, Андрея Тихонова, Фёдора Черенкова и Никиты Симоняна;
  • у «Спартака» сложный календарь и плохое положение в таблице РПЛ. Важнейшая победа сократила отставание от зоны еврокубков (пусть их, возможно, и не будет) до восьми очков. Всё ещё много, но уже не 11. Команда на девятом месте;
  • для Промеса это уже 168-й матч за «Спартак». Вместе с Романом Зобниным он лидер по этому показателю в нынешнем составе красно-белых;
  • приятный бонус: «Динамо» — любимчики Промеса. Это уже седьмой гол в ворота бело-голубых в чемпионате. Столько Квинси не забивал никому.
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После матча Промес хвастался своим дальним ударом в телеэфире. Имеет право!

Квинси Промес
Квинси Промес
полузащитник «Спартака»

«Дальний удар — это одно из моих оружий, моя сильная сторона. Возможно, я не так часто его использую, но именно в этот раз понял, что это подходящий момент, чтобы расчехлить пушку. Очень рад, что забил.

Видел статистику перед матчем. Так бывает в футболе, что есть команды, которым ты забиваешь чаще, чем другим. Здорово, что у меня есть такая команда, к тому же это совпало с победой. Я счастлив».

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