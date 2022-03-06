А «Спартак»-то совсем неплох! Волшебный гол Промеса — украшение победного дерби

«Спартак» прогрессирует под руководством Паоло Ваноли! Красно-белые выиграли дерби у «Динамо» и невольно помогли «Зениту». Если лидер РПЛ победит в понедельник «Уфу», то оторвётся от команды Сандро Шварца на пять очков.

После кубковой победы «Спартака» можно было прогнозировать появление в основе на дерби Николсона или Хлусевича, не игравших с первых минут против ЦСКА. Оба новичка очень понравились в матче с «Кубанью». Ямаец действительно попал в стартовый состав, отправив Соболева на скамейку, а вот Хлусевич остался в запасе. Кроме того, Ваноли поставил на «Динамо» Кофрие с Бакаевым. Они поменяли Литвинова и Зобнина, а схема «Спартака» превратилась в более атакующую – 3-4-2-1.

Начало дерби – огонь! Кофрие уже на 11-й секунде получил жёлтую карточку за то, что тянул руки к лицу Смолова. Какая муха опять укусила бельгийца? Может, не поверил, что «Локомотив» отдал первого форварда сборной России в «Динамо», и решил потрогать Фёдора, чтобы убедиться – это не видение. Впрочем, через пару минут уже сам Кофрие посадил на «горчичник» Грулёва. Судья Карасёв был строг, но ведь справедлив.

Сама игра содержала в себе все признаки солидного европейского футбола: команды Шварца и Ваноли держали высокий темп, стремились быстро развивать атаки и сохраняли хорошую плотность. Поэтому было большое количество единоборств, переходов мяча. Футбол смотрелся на одном дыхании. От красно-белых и ждали, что они будут встречать соперника в средней трети. Но и динамовцы далеко не всегда включали высокий прессинг, возможно, из-за того, что чувствовали готовность спартаковцев разбивать его. Особенно опасно получалось, когда гости выходили из-под давления за счёт вингеров Промеса и Бакаева. Так, собственно, родился гол Николсона, забитый, кстати, первым ударом в створ. Суперпас Квинси, удачный рикошет для Шамара – и 0:1 на табло.

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У хозяев в отсутствие Ордеца и дисквалифицированного Евгеньева в центре обороны вышел молодой Сазонов. До 37-й минуты Саба в целом нормально справлялся со своими задачами, в том числе в эпизодах, когда красно-белые искали длинными передачами Николсона.

Тем не менее именно грубейшая ошибка Сазонова завершилась вторым голом в ворота «Динамо». Ну и Промес опять же сыграл гениально, положив мяч в «девятку» волшебным ударом.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Кстати, по ударам в створ «Спартак» выигрывал к перерыву как раз 2:0 (по общему количеству тоже вёл 6:4). Стопроцентная реализация! Вдобавок ко всем бедам бело-голубых Варела заработал удаление за две жёлтые карточки в течение шести минут.

Шварц перед уходом в раздевалку и после начала второго тайма бурно выражал недовольство работой Карасёва, поддавливал судей. Эмоции немецкого тренера понятны – в принципе, московский арбитр мог бы не наказывать так сурово Варелу. Ваноли, по всей видимости, и поменял в перерыве Кофрие на Литвинова, опасаясь, что Карасёв «вернёт должок»: найдёт причину показать вторую жёлтую жёстко играющему бельгийцу.

Тренер «Динамо» вынужденно поменял Фомина для сохранения схемы с четвёркой защитников, а на исходе часа игры убрал с поля и Смолова. Фёдор забивал в первых двух матчах после возвращения в «Динамо», но в дерби потерялся. Два неточных удара, ноль ключевых передач, 23 касания мяча – вот статистика нападающего бело-голубых.

Несмотря на все попытки Шварца как-то повлиять на происходящее на поле, «Спартак» контролировал игру. Десятерым очень тяжело сделать то, что не получалось у 11 человек. Однако в середине второго тайма красно-белые, как показалось, сами стали играть на удержание результата, садиться ниже. «Динамо» потянуло канат на себя. И Захарян, эпизодически переигрывавший Мартинса Перейру, зарядил в штангу!

К сожалению для Шварца и болельщиков бело-голубых, заполнивших трибуны в большом количестве, на этом опасность у ворот Селихова закончилась. В дерби «Динамо» имело проблемы с взаимодействием форвардов, нестандартными ходами. А после удаления Варелы футбол просто стал скучнее. Во втором тайме единственное попадание в створ было у Моро, а всего хозяева нанесли семь ударов против четырёх ударов гостей. У «Спартака» так и осталась стопроцентная реализация.