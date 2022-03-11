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«Золотой мяч» — 2022: как меняются критерии вручения награды лучшему игроку мира, кто примет участие в голосовании

Выбор лучшего игрока мира станет справедливее. «Золотой мяч» получит Левандовски?
Анатолий Романов
Выбор лучшего игрока мира станет справедливее
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Критерии вручения самой ценной индивидуальной награды меняются.

Критерии вручения главной индивидуальной награды в футболе – «Золотого мяча» – будут изменены. Как сообщает L'Équipe, это сделано для того, чтобы процедура выбора победителя стала более понятной и прозрачной для зрителя.

Вот что меняется:

  • принято решение оценивать игроков не за календарный год, а за сезон. Поэтому следующий «Золотой мяч» вручат по итогам сезона-2021/2022. Результаты ближайшего чемпионата мира в Катаре, который, напомним, пройдёт в декабре 2022 года, будут учитываться при выборе лучшего футболиста в 2023-м;
  • участвовать в голосовании, проводимом организаторами «Золотого мяча», будут только представители стран, которые входят в топ-100 рейтинга ФИФА. К слову, сборная России на сегодняшний день находится на 35-м месте. Значит, наши тоже должны быть включены в список опрашиваемых;
  • ключевой критерий теперь – индивидуальные достижения футболистов, а не командные трофеи. Титулы клубов и сборных будут вторым по важности показателем. А третьим – уровень игрока и его приверженность принципам фэйр-плей.
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Очевидно, все эти изменения – реакция на критику, которую получили организаторы «Золотого мяча» после седьмой победы Лионеля Месси в голосовании на лучшего игрока мира. Многие убеждены: приз должен был получить нападающий сборной Польши и «Баварии» Роберт Левандовски. Собственно ФИФА, вручавшая «Золотой мяч» в течение шести лет совместно с France Football, и выбрала поляка номером один по итогам 2021 года: Левандовски стал обладателем премии The Best.

Фото: Getty Images

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер так объяснял поражение Левандовского в споре с Месси:

«Мы знаем, что обладателя «Золотого мяча» определяют журналисты, и именно поэтому победил Месси. Но в Мюнхене у нас другое мнение, потому что мы каждый день видим, как играет Левандовски. Нормально и то, что в Египте считают Салаха достойным приза. Я могу это понять, потому что всем нужен игрок, который представляет их команду или страну. То же самое справедливо и для южноамериканских болельщиков и журналистов, которые видели Месси на Кубке Америки. Сделать выбор всегда сложно, у каждого есть свой любимый футболист».

Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах (он стал седьмым) обратил внимание не столько на факт участия в опросе журналистов, сколько на то, что голосовали люди из слаборазвитых в футбольном отношении стран:

«Результаты «Золотого мяча» стали шоком для меня. Я не так много могу сказать по этому поводу. Не было никого, кто ждал, что я буду седьмым, но это произошло. Не верю в конспирологию, но выбор может быть неточным. Многие страны далеки от футбола. Не знаю, на чём основан их выбор, но я не верю в теории заговора. Мне не на что указать, чтобы продемонстрировать, что здесь что-то не так. Я действительно не знаю, но я был в шоке от результатов».

А вот победитель Лиги чемпионов в составе «Челси» Эдуард Менди считал, что исход голосования предрешили игры национальных команд. Сенегалец вообще не попал в шорт-лист премии. Месси же выиграл с Аргентиной Кубок Америки, заслужив приз лучшему игроку турнира.

«Я этого не понял. Лучшим ответом было продолжать показывать на поле, что я достоин места в топ-30. Думаю, тот факт, что я африканец, сослужил мне медвежью услугу, потому что в 2021 году я не участвовал ни в каких турнирах сборных», – говорил Менди. По иронии судьбы в 2022-м Эдуард завоевал Кубок Африки со сборной Сенегала, вот только теперь командные достижения будут цениться ниже индивидуальных.

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Организаторы «Золотого мяча» услышали критиков. Сдвинули сроки вручения награды – с конца года на лето, когда завершается сезон. Убрали из состава жюри «нефутбольные страны». Сделали акцент на том, что для их премии игра футболиста ценнее результатов команды. Но, кажется, и эти нововведения не отменят жарких споров по итогам голосований. Участники опроса продолжат выбирать своих любимых футболистов вне зависимости от времени года и индивидуальных успехов (например, форвардов всегда будут ставить выше защитников или хавбеков), как выбирали Месси с Роналду в последние 15 лет.

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