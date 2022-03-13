Агаларов не забивает уже пять матчей. Он больше не главный бомбардир России?

Гамид Агаларов – открытие сезона-2021/2022. Первый шанс закрепиться в лиге ему выпал ещё в 2018-м, но забивать он начал только через три года. 31 июля 2021-го форвард вышел на замену в матче с «Динамо» и за пять минут превратил счёт 0:2 в 2:2. К сожалению для Агаларова, его дубль не спас «Уфу» – в самом конце встречи Себастьян Шиманьски принёс победу бело-голубым. Но эта игра перевернула карьеру 21-летнего форварда: с тех пор он выходит в старте 20 матчей подряд.

В первом круге Агаларов сокрушил соперников: наколотил 13 мячей и огорчил 10 вратарей. Его голы для «Уфы» были на вес золота – форвард забил 81% всех мячей команды в первом круге. Кроме того, голы Агаларова принесли команде Алексея Стукалова 12 из 15 очков в РПЛ. Однако сейчас нападающий не забивает пять матчей подряд, и это сказывается на «Уфе», которая во втором круге проиграла четыре раза и дважды поделила очки.

Почему Агаларов перестал забивать

Несмотря на отсутствие голов в пяти последних встречах, Агаларов по-прежнему нацелен на ворота. Если в первых 15 играх форвард наносил 1,93 удара в среднем за матч, то сейчас этот показатель равен 1,8. При этом Агаларов стал больше играть на партнёров: нападающий «Уфы» совершает много передач и улучшил их точность с 70% до 78%. Игра в подыгрыше сказалась на его показателе xG (ожидаемые голы), который упал с 0,55 до 0,35.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впрочем, оправдать спад Гамида можно было бы, если бы его игра на партнёров приносила плоды. Но у Агаларова «0» в графе «голевые передачи» в этом сезоне. Вероятно, сказывается отсутствие у «Уфы» игроков высокого уровня, способных завершать атаки и за счёт индивидуальных качеств создавать моменты. Один Агаларов не сможет вытащить клуб из зоны вылета. Что касается оборонительных действий, то Гамид стал реже вступать в отбор (0,73/0,2) и совершать перехваты (0,93/0,6), но всё так же хорош в единоборствах — вверху, в атаке.

По мнению отца футболиста Руслана Агаларова, переживать о безголевой серии не стоит.

«Пять игр в РПЛ Гамид не забивает. Но на сборах отличался. Против «Нижнего» он мне понравился, был хороший момент, когда он открылся, здорово пробил, но мяч не залетел. Ничего страшного не происходит, надо работать дальше, вылазить из этой ситуации.

Главное — делать всё правильно. Голы к сыну придут. Да, в первом круге залетало, но не всё. Как нападающий он делает всё правильно, он прибавил в подыгрыше», — сказал Агаларов-старший, комментируя для «Чемпионата» безголевую серию сына.

Кто может обогнать Агаларова в бомбардирской гонке

«Сухая» серия Агаларова пока никак не отразилась на его позиции в гонке бомбардиров РПЛ. Ближайший преследователь уфимца – Артём Дзюба, у которого 10 голов в 19 матчах. Нападающий «Зенита», в отличие от своего коллеги по амплуа, эффективнее играет в роли ассистента и делит первое место с Шиманьским по количеству голевых передач в нынешнем чемпионате России (по семь пасов).

Следом за Дзюбой в гонке снайперов идёт Фёдор Смолов, который забил два гола в трёх матчах чемпионата после возвращения в «Динамо». Учитывая наличие разноплановых партнёров высокого по меркам РПЛ уровня, 32-летний нападающий может не только догнать Агаларова, но и возглавить бомбардирскую гонку к концу сезона. Правда, вряд ли с этим согласится Дзюба, желающий стать лучшим снайпером в третий раз подряд.

Кризисная ситуация Агаларова очень похожа на ситуацию, в которую попал Эльдор Шомуродов в «Ростове» по ходу сезона-2019/2020. Тогда форвард «Ромы» наколотил 10 мячей в 12 матчах, а за оставшиеся игры отличился лишь раз. Впрочем, это не помешало Эльдору привлечь к себе внимание клубов из Европы и в октябре 2020 года перейти в «Дженоа», а ещё через 10 месяцев уйти на повышение в «Рому» к Жозе Моуринью. В принципе, если такой же путь проделает Агаларов, то руководство «Уфы», болельщики и сам футболист вряд ли будут против. Переход в клуб из топ-5 европейских чемпионатов точно пойдёт на пользу российскому нападающему.

В тексте использованы данные InStat.