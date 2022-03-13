Воспитанник «Локо» забил супергол и отпраздновал в стиле Роналду. Кто такой Вадим Раков

«Локомотив» лидирует в ЮФЛ-2 и громит соперников. За 17 матчей столичная команда забила 65 мячей, у ближайшего преследователя по этому показателю на 14 меньше. Одно из главных действующих лиц в атаке железнодорожников — 17-летний нападающий Вадим Раков. Накануне форвард оформил хет-трик в ворота «Рубина» (5:0). Форвард продолжает бить рекорды результативности и рвётся во взрослую команду. Кажется, Дмитрию Лоськову и Марвину Компперу пора обратить более пристальное внимание на футболиста (если ещё не обратили).

В матче с «Рубином» Раков был неудержим. На 43-й минуте нападающий открыл счёт, а затем сотворил настоящий шедевр. Футболисты казанского клуба развели мяч с центра, но своим прессингом форвард заставил их допустить ошибку. Он совершил перехват и ударил практически из центрального круга. Вратарю пришлось доставать мяч из своих ворот через восемь секунд после розыгрыша с центра поля. Два гола Ракова разделило меньше минуты.

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Раков на этом не остановился и на 75-й минуте довёл счёт до крупного, оформив хет-трик. Но по ходу сезона Вадим забивал и больше. Три мяча во встрече с «Чертаново» (8:0), покер в ворота «Ростова» (6:1) и пента-трик с ФШМ (6:1). В среднем нападающий забивает 1,53 гола за игру – феноменальная результативность. Кроме того, форвард прекрасно действует в подыгрыше, на что указывают восемь голевых передач.

Раков активно привлекался и к играм сборной России U17, за которую успел провести пять матчей и забить один мяч — в ворота Хорватии (1:2). Правда, дальнейшие международные перспективы у всех национальных команд туманны. Также нападающий выступал за команду «Локомотива» 2005 года рождения и в 2021 году был признан лучшим игроком Москвы по своему возрасту.

Главный «Локомотив» всё активнее привлекает молодых футболистов. В дерби с ЦСКА (1:2) на поле в основном составе вышли вратарь Даниил Худяков (18 лет) и полузащитник Сергей Бабкин (19), а в запасе остались Никита Матюнин (18), Кирилл Зинович (19) и Григорий Борисенко (19). В ближайшее время во взрослой команде железнодорожников может появиться очередной воспитанник академии. Процесс может ускорить потенциальный отъезд легионеров, которых в линии атаки «Локомотива» много.