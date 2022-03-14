Не нужен в России — феерит за границей. Морозов нашёл свою команду в Европе

Зимой защитник Григорий Морозов оказался не нужен московскому «Динамо». Когда клуб выступал в ФНЛ, он был основным игроком, в перспективе считался претендентом на попадание в сборную России. Но после возвращения команды в РПЛ Григорий потерял место в составе, даже в «Динамо-2» часто оставался вне заявки. Поэтому клуб и футболист расторгли контракт. На правах свободного агента Морозов перешёл в «Целе». В чемпионате Словении российский легионер быстро освоился и начал радовать результативными действиями.

Кажется, он нашёл свою команду в Европе.

После подписания Морозова «Целе» провёл пять матчей, в четырёх из которых защитник вышел в стартовом составе. Трижды он сыграл все 90 минут. И это далеко не вся интересная статистика российского футболиста в чемпионате Словении.

Григорий успел дважды отличиться, действуя на позиции левого защитника: сначала стал автором победного гола в ворота «Алюминия» (3:2), нанеся точный удар с 14 метров после удачного отскока, а затем забил похожий мяч «Муре» (2:3). Игру Морозова оценили — россиянина дважды включили в сборную тура. А в последнем матче с «Домжале» (2:1) Григорий отдал ещё и голевую передачу: сделал пас через полполя за спину защитникам на Мико Кузмановича, который реализовал выход один на один.

Григорий Морозов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что за команду выбрал Морозов? «Целе» становился чемпионом Словении в сезоне-2019/2020, но после этого превратился в середняка. Сейчас находится на седьмом месте из 10 участников и отстаёт от лидера на 20 очков (16 – от зоны еврокубков, 4 – до зоны вылета). Основной задачей новой команды Григория стала борьба за выживание. Примечательно, что в клубе есть и другие футболисты, поигравшие в России. Центральный защитник Душан Стоинович выступал за «Химки» на правах аренды в первой половине нынешнего сезона, но зимой вернулся в Словению. А летом 2021-го в «Целе» свободным агентом перешёл опорник Иван Маевский, который до этого выступал за «Ротор». Не стоит удивляться такой связи словенцев с Россией. Пост спортивного директора клуба занимает Геннадий Голубин, который раньше… руководил селекцией в московском «Динамо».

Морозов — воспитанник Академии имени Коноплёва, но стал своим и в «Динамо». Он ходил на фанатскую трибуну, а однажды фанаты бело-голубых взяли Григория с собой на драку с оппонентами из «Спартака». Сам футболист в «забиве» не участвовал, только посмотрел и узнал, как поклонники двух популярных клубов выясняют отношения между собой. И попрощался Морозов с бело-голубыми красиво, поставив в этой истории многоточие.

Григорий Морозов защитник ФК «Целе» «Дорогой клуб, много чего хочется сказать тебе! У меня была мечта — когда-нибудь сыграть в твоей футболке, и мне это удалось. Выходить играть с буквой «Д» на груди — огромная ответственность, счастье и престиж. Мне очень повезло с тобой, ведь я — Динамовец. Желаю тебе успехов и новых ярких побед! Я обязательно когда-нибудь вернусь».

В «Динамо» с левым флангом защиты всё в порядке. Там могут сыграть Дмитрий Скопинцев, Диего Лаксальт и Заурбек Плиев. А вот справа ситуация сложнее. Сергею Паршивлюку уже 32, а Гильермо Варела находится в подвешенном состоянии из-за ситуации в России. Возможно, Морозов найдёт обратную дорогу в «Динамо» именно через Словению.