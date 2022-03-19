«Позовут в «Спартак» — обязательно соглашусь». Кержаков не всегда был патриотом «Зенита»

«Спартак» – «любимый» клуб Александра Кержакова. Нападающий сыграл 27 матчей против красно-белых, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач. Столько же мячей футболист отправил в ворота «Динамо», но сделал это за 21 игру. Кроме того, Кержаков остаётся единственным игроком, наколотившим «Спартаку» 10 и более голов. Но в 2008 году их пути могли пересечься – воспитанник «Зенита» заявил, что если его пригласят в народную команду, то он обязательно согласится.

Как Кержаков мог стать игроком «Спартака»

В январе 2007 года Кержаков отправился в «Севилью» за € 5 млн. Россиянин порадовал местных болельщиков уже во втором матче, отметившись голом и результативной передачей с «Леванте». Главный тренер «Севильи» Хуанде Рамос неохотно ставил Кержакова в состав, и даже после забитого мяча «Барселоне» нападающий угодил в запас на следующую игру Ла Лиги.

В целом за 14 месяцев в Испании Кержаков продемонстрировал отличный уровень: за 44 матча забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи. Нападающий тратил в среднем 151 минуту на результативное действие. Однако гораздо важнее не статистика, а вклад Кержакова в игру «Севильи». Гол «Барселоне», передача с «Реалом» в финале Суперкубка Испании, победный мяч в первом матче с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Кубка УЕФА, плюс Александр – обладатель кубка, Суперкубка Испании и кубка УЕФА – все заслуги российского форварда за небольшой период в «Севилье». Учитывая большое количество микроповреждений, этот период Александра можно считать успешным.

Но в ноябре 2007 года пошли слухи о возможном трансфере Кержакова из «Севильи» из-за недостатка игровой практики. Назывались такие клубы, как «Тоттенхэм», «Динамо» и «Шахтёр». Неожиданно в начале февраля Кержаков заявил о «Спартаке». И Александр, несмотря на прошлое в «Зените», был готов на этот переход.

Александр Кержаков экс-форвард «Севильи» «Если в Испании дела действительно совсем не сложатся, тогда можно и в Премьер-Лигу вернуться. Ничего против этого не имею. Сомневаюсь, что Адвокат позовёт меня обратно в «Зенит». Сегодняшний «Зенит» — это сплочённый и цельный коллектив. Не думаю, что я там сейчас нужен. У них есть кому забивать голы. Если позовут в московский «Спартак», обязательно соглашусь. Я профессиональный футболист и должен играть за тот клуб, в котором мне платят зарплату. Но «Спартак» действительно наиболее привлекательный для меня вариант. В общем, если возвращаться в Россию, то только в московский клуб».

Но переход не состоялся – информация о полугодовой аренде в «Спартак» оказалась фейковой. Кержаков хотел играть, чтобы поехать на Евро-2008, и 26 февраля он подписал контракт с «Динамо». А через шесть лет после ярких слов о «Спартаке» нападающий делился воспоминаниями о периоде в «Севилье» и заявил, что отказался бы от перехода в московский клуб. Очень странно.

История взаимоотношений Кержакова и «Спартака»

Матчи со «Спартаком» для Кержакова были принципиальнее встреч с ЦСКА. Форвард это не скрывал, а его личная статистика это только подтверждает – Александр одержал 11 побед в 27 играх над «Спартаком». Во время пандемии Кержаков вместе с Аршавиным ностальгировал и делился впечатлениями о своих выступлениях. «Помню ли я, как меня в последнем матче проводили баннером «Теперь на «Петровском» воробьи могут летать спокойно»? При чём здесь «Петровский»-то? Меня провожали на «Крестовском». Хорошо, что воробьи теперь и «Спартак», видимо, могут немного передохнуть. Хотя вроде как по результатам – не особо», – подколол народную команду Кержаков. Александр всегда оставался сдержанным в высказываниях, но здесь позволил себе подшутить над красно-белыми.

Фото: Bill Murray/Getty Images

В его карьере есть очень интересная история, которая не предавалась большой огласке. В 1996 году Александр, будучи воспитанником спортинтерната питерцев, продал доставшийся ему бесплатно билет на «золотой» матч «Спартак» – «Алания» и выручку потратил на пару хот-догов. При этом у Кержакова ещё осталось немного денег.

В августе Александр провёл первый матч со «Спартаком» в качестве главного тренера. Неожиданно «Нижний Новгород» забил два быстрых мяча в начале встречи, удержал преимущество и выиграл со счётом 2:1. Сможет ли Кержаков во второй раз обыграть красно-белых? К слову, первый матч со «Спартаком» в качестве игрока он тоже выиграл со счётом 2:1, а вот второй проиграл – 1:3.