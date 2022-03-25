Самый яркий дриблёр РПЛ мечтал о «Реале», а уехал в Батуми. Хвича потерял в России год

Хвича Кварацхелия всё-таки уехал из России. Пока не окончательно, а до лета 2022-го. Грузинский вингер воспользовался новым правилом ФИФА, приостановил свой контракт с «Рубином» и перешёл в «Динамо» из Батуми (согласно Transfermarkt, это аренда до 30 июня).

Ещё в среду, 23 марта, в казанском клубе опровергали информацию о трансфере Хвичи, опубликованную пресс-службой сборной Грузии. «Рубин» в своём телеграм-канале даже выложил фотографию, на которой Кварацхелия держит над головой плакат с надписью «Хватит писать, что я куда-то ухожу». Но на следующий день трансфер подтвердили. «Сторона футболиста провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договорённость о приостановке трудового соглашения. Мы благодарим Хвичу за проведённое время в «Рубине» и желаем удачи!» – сообщили казанцы на своём официальном сайте. Кварацхелия стал четвёртым легионером, которого лишился весной Леонид Слуцкий, после Андерса Дрейера, Сеяда Хакшабановича и Филипа Уремовича, а по сути, шестым, так как Оливера Абильгора и Хван Ин Бёма сейчас тоже нет в команде.

И для «Рубина», и для всего чемпионата России потеря Хвичи – неприятная, ощутимая. Пусть Слуцкий и говорил, что Кварацхелия не системообразующий игрок и его достаточно будет просто заменить по позиции, не меняя стиля и принципов игры. Пусть сам грузинский вингер не показывал в этом сезоне какой-то феноменальной результативности: 2+5 в 22 матчах (сравните с предыдущим, когда было 4+8 в 23 играх). Тем не менее без Хвичи в РПЛ будет чуть меньше ярких красок, футбольного волшебства. В лучших матчах за «Рубин», а до того за «Локомотив» Кварацхелия своей игрой, дриблингом пробуждал в нас какие-то детские эмоции неподдельного восхищения, когда фокусник на твоих глазах совершает чудо или супергерой из боевика в одиночку побеждает толпу врагов. Он смело летел к чужим воротам, обыгрывал по пути одного, другого, третьего, а потом их же по второму разу, зарабатывал на себе фолы, отдавал острые передачи или забивал. Так, к сожалению, получалось не всегда, но в противном случае Хвича играл бы в 21 год не в «Рубине», а в «Реале» (за «сливочных» он болеет с детства). Тем не менее грузинский вингер из тех футболистов, на которых болельщик готов идти в любую погоду и вне зависимости от результатов команды. Нельзя утверждать, что Кварацхелия был лучшим легионером РПЛ – он, пожалуй, был самым ярким артистом.

Доказательство сказанному – статистика Хвичи в этом сезоне. По данным InStat, он лидер лиги (если не считать сыгравшего пока не так много Хорхе Карраскаля) по количеству попыток обыгрыша (12 в среднем за 90 минут) и второй после Чидеры Эджуке по количеству успешных обводок (7). В «Рубине» никто и близко к этим цифрам не подобрался. У следующего в списке дриблёров Солтмурада Бакаева показатели в два с половиной раза ниже – 4,9/2,1. Если прежде казанская команда во многом вызывала интерес из-за фигуры Слуцкого, то в последнее время игры «Рубина» хотелось включать, пожалуй, только чтобы посмотреть на Кварацхелию. С точки зрения шоу для болельщиков экс-тренеру сборной России точно нечем компенсировать отъезд грузинского вингера.

Переход в «Динамо» из Батуми – это, конечно, история не о развитии карьеры Хвичи. Кварацхелия возвращается на родину вынужденно: несколько дней назад «Матч ТВ» вообще опубликовал информацию, что на семью вингера «Рубина» оказывается давления из-за его выступлений в России. В летнее окно интерес к Хвиче приписывали «Ювентусу», «Интеру», «Милану», «Аталанте», «Наполи», «Лацио», «Тоттенхэму», «Эвертону», «Вулверхэмптону», «Баварии», «Севилье», «Лидсу», «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и «Аяксу». На фоне слухов о топ-клубах трансфер в первую команду Грузии выглядит карикатурно. Впрочем, это всего на два месяца – за такой срок играть на высоком уровне, конечно же, не разучишься.

Если что и затормозило развитие карьеры Кварацхелии, так это последний год в Казани. Хвиче нужно было уезжать в Европу летом 2021-го, когда почти все топ-клубы, за исключением его любимого «Реала», фигурировали рядом с именем грузинского вингера. По словам гендиректора «Рубина» Рустема Сайманова, никто не прислал предложения даже на рубль. Инсайдеры писали, что казанский клуб не мог договориться с претендентами на грузинского вингера, поскольку настаивал на € 20 млн за Хвичу. Кому верить – поди разбери! Кварацхелия и сам понимал, что в чемпионате России он достиг своего пика, поэтому сорвавшийся отъезд в Европу сильно подкосил его в первом круге нынешнего чемпионата. Отсюда и снизившаяся результативность игрока, и противоречия в отношениях со Слуцким.

Сверкни Хвича в еврокубках, это наверняка ускорило бы его трансфер. Вот только желание показать себя лишь навредило вингеру. В матчах квалификации Лиги конференций с польским «Ракувом» он собрал просто дикую статистику обводок (10 из 19 в гостях и 22 из 35 дома!), но это не пошло на пользу ни команде, ни ему самому. «Рубин» вылетел, а Кварацхелия завершил евросезон без результативных действий.

Контракт вингера с казанским клубом – до лета 2024-го. Вполне возможно, в июне Хвича всё-таки не вернётся, так как «Рубин» продаст молодую звезду. Кварацхелия с его талантом должен играть в топ-лиге, а в России, будем надеяться, появится свой артист, который заменит грузинского дриблёра на нашей сцене.