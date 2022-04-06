В России забанили несколько судей. Но был ли эффект от предыдущей чистки?

Ашот Хачатурянц устроил новую чистку. Год назад уже было нечто подобное, когда на тот момент председатель судейского комитета забанил восемь арбитров. После этого он стал идолом чуть ли не всех клубов. Его хвалил даже Леонид Федун и предлагал всяческую помощь.Тогда до кресла президента РПЛ оставалось несколько шагов. Но Хачатурянц показал самое главное: решительность и волю.

Сейчас судейские ошибки вновь ключевая тема РПЛ. Хачатурянц собрал срочное заседании комиссии, а после сообщил о нескольких важных решениях:

Сергей Карасёв отстранён от работы на один матч из-за невынесения красной карточки игроку «Локомотива» в матче со «Спартаком». Арбитр VAR этого матча Павел Шадыханов пропустит два матча из-за того, что не подсказал главному.

Игорь Панин забанен до конца сезона из-за того, что не поставил пенальти в ворота ЦСКА, несмотря на рекомендацию судей VAR. Ещё в качестве причин указываются ошибки на протяжении всего сезона.

Алексей Сухой отстранён до конца сезона за назначение пенальти в матче «Краснодар» – «Динамо». Арбитр VAR Артём Любимов, рекомендовавший поставить фол на Смолове, также забанен до конца сезона.

Кажется, все виновные наказаны. Вновь путём жёстких решений. Некоторые судьи уже даже дали всему этому негласное название: «Репрессии Хачатурянца». Всё проходит решительно и быстро, без предупреждений и новых шансов. Вот слова самого главы судейства: «Все решения были единогласными. Никто из арбитров не присутствовал, нет необходимости присутствия на таких совещаниях. Нужно быть смелее, особенно специалистам, которые сидят на VAR. Если бы Шадыханов вмешался в эпизод с красной карточкой, наверное, можно было бы избежать Карасёву такой ошибки», – сказал он matchtv.ru.

Ашот Хачатурянц Фото: РИА Новости

Работают ли отстранения?

Временный бан – очень важная формулировка в решении судейской комиссии. Ведь всё могло быть куда хуже. Хачатурянц уже отстранял судей от работы пожизненно. За разные проступки. Например, Николай Волошин ещё пару лет назад работал в РПЛ, потом скатился до ФНЛ, где стал ездить на матчи с фейковыми ПЦР-тестами. Об этом узнали в РФС. Официально его не отстраняли от работы в профессиональном футболе, но в последний год он судит исключительно товарищеские матчи, и в лучшем случае второго дивизиона.

Другие случаи пожизненных отстранений более очевидны: Алексей Шымарыгин попался на ставках, Сергей Лапочкин не рассказал о предложении взятки в УЕФА (бан на 10 лет, но очевидно, что до конца карьеры), а Михаил Вилков просто погорел на нескольких важных ошибках.

Михаил Вилков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Есть и запутанные кейсы – например, Станислава Васильева сначала отстранили на один месяц (примерно как сейчас Панина и Сухого), а потом впаяли ему пожизненную дисквалификацию. У Евгения Турбина другая история – сначала его слили из РПЛ, полгода он посудил в ФНЛ, а теперь вновь вернулся в высшую лигу. Герой матча ЦСКА – «Урал» Игорь Панин уже влипал в скандал, когда его сняли на видео в компании представителей «Сочи». Но факт давления доказать было невозможно. Он продолжил работу и на паузу встаёт только сейчас.

А был ещё и Алексей Еськов, неожиданно закончивший карьеру из-за проблем со здоровьем, или Роман Галимов, которого больше не выпускают в поле, но он работает резервным судьей.

Но главный пример того, что возможно всё – Василий Казарцев. Это прозвучит удивительно, но совсем скоро он вновь вернётся к работе главным в перенесённом матче «Ростов» — «Крылья Советов». Хотя судью несколько раз банили, постоянно критиковали, но он так искренне оправдывался, что снова заслуживал доверие.

Василий Казарцев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Прецедентов для возможного длительного отстранения Панина и Сухого достаточно. Как и для того, чтобы в конце сезона их помиловали и вернули к работе. Но эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов считает, что в этот раз вернутся не все.

Игорь Федотов судья, эксперт «Чемпионата» «Отстранение на семь туров – это серьёзно. Думаю, и дальше будет рассмотрение этих судей и понижение их статуса. Сухой, скорее всего, не вернётся, ему уже давали последнее китайское предупреждение, вытаскивая из ФНЛ. Для судейства это непросто, ведь трёх главных арбитров, которые и на VAR работали, выкинули в трубу. Молодым теперь надо сосредоточиться: Фролову, Чистякову и Бобровскому. Это их шанс, но и испытание.

У судейского комитета есть полтора месяца, чтобы принять решения. И посмотреть, готова ли молодёжь заменить постоянно ошибающихся коллег.