«Истерия успокаивается». Интервью с боссом ЦСКА о месте российского футбола в мире

ЦСКА, похоже, распрощался с мечтами о чемпионстве. В 24-м туре РПЛ команда Алексея Березуцкого приехала в Химки и сгорела местному клубу — 2:4. А после матча к журналистам вышел генеральный директор армейцев Роман Бабаев. И подробно ответил журналистам на актуальные вопросы о ЦСКА и будущем российского футбола.

О поражении от «Химок» и скандале с сыном инвестора клуба

— В ситуации с Ильёй Садыговым (сыном инвестора «Химок» Туфана Садыгова. — Прим. «Чемпионата») больше домыслов. Если гол забил, значит, тренер не ошибся. Конечно, уровень РПЛ упал по сравнению с тем, что был три-пять лет назад. Но это определённый этап. Нет трагедии. Наш чемпионат — такой, какой он есть. Надеемся, что будут и другие времена.

«Химки» победили заслуженно. Поздравляем их с яркой и исторической победой. Много невынужденных ошибок. Нам нужно сделать работу над ошибками, бороться впереди. Нельзя впадать в уныние. Понятно, что настроение не из лучших. Болезненное поражение, но это футбол, надо держать удар.



Понятно, что нам всем обидно, но я поддержал команду как мог. Нет никаких упаднических настроений. Бывают спады. Беспроигрышная серия длилась долго.

О будущем Языджи

— Сейчас все валютные переводы из России сопряжены с проблемами. Но мы на связи со всеми, все понимают ситуацию. Есть определённый алгоритм. «Лилль», ЦСКА и Языджи заинтересованы в том, чтобы Юсуф остался у нас. Есть нюансы, многое зависит от курса валюты. Финальное решение будет принято в конце мая.

Фото: РИА Новости

О контракте с Акинфеевым и другими футболистами

— У нас есть договорённость на словах с Акинфеевым. Не только с ним, но и с другими российскими игроками. Есть понимание. Акинфеева поздравил с днём рождения, пошутили, что подарили галстук. Игорь очень опытный футболист, прошёл через огонь и воду, достойно держит удар.

Сейчас есть много нюансов из-за нестабильной ситуации. По понятным причинам сложно понять, какая будет привязка к валюте и так далее. Всё существенно меняется. Когда всё стабилизируется, многие контракты будут продлены. Наверняка все игроки понимают, что в зарплатах придётся падать. Контракты же привязаны к валюте.

О возможных санкциях ФИФА

— Если ФИФА разрешит разрывать контракты, это будет беспрецедентное и очень опасное решение, которое не имеет возможности для обжалования. Очень надеюсь, что этого не произойдёт. Думаю, что риски минимальны. Не думали над тем, чтобы продать кого-то из легионеров, чтобы себя обезопасить. Потому что опять же не верим, что ФИФА пойдёт на разрыв контрактов и игроки смогут уходить без каких-либо компенсаций.



ФИФА уже отказалась от исключения (РФС. — Прим. «Чемпионата»). Истерия успокаивается. До сжигания мостов не дойдёт. Конечно, сейчас немного выглядит странно, что мы подали заявку на Евро, но что разрешено, то не запрещено.

О словах Карпина, что в РПЛ борются только за первое место и выживание

— Не соглашусь с Карпиным. Во-первых, мы держим в уме еврокубки. Второе и третье место всегда лучше, чем место ниже. Мы боремся за то, чтобы быть как можно выше, за нашу эмблему.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О судьбе России в еврокубках

— Вопрос по еврокубкам ещё не был рассмотрен по существу. Саночники вот добились вчера права на участие. Верю, что нам разрешат участвовать в еврокубках. Мы в контакте со всеми, с РФС и так далее. Надо понять, что будет, когда вопрос будет рассмотрен по существу.

О возможном появлении в Кубке лиги и реформах в РПЛ

— У нас был в своё время такой турнир, который мы провели один раз. Сложно сказать. Тут в первую очередь надо смотреть с точки зрения интереса спонсоров и фанатов. Турнир должен быть интересным, мотивация у участников турнира должна быть высокой. Мне кажется, что создание плей-офф в РПЛ все эти задачи решает. Про количество команд мне сложно сказать. Кто-то говорит про 20 команд, кто-то — про 16. Суть от этого не меняется. Если это 16 команд, то это две восьмёрки, которые дальше разыгрывают.



Как уместить формат плей-офф, который я предлагаю? Подчеркиваю, что это при отсутствии еврокубков. Хотя, по подсчётам голландцев, это было возможно и при наличии игр в Европе.

О потенциальном возвращении к системе «весна-осень»

— В переходе на «весна-осень» лично мы не видим никакого смысла. Поменяется название, а что изменится? В еврокубках мы так и так будем вынуждены играть в декабре.