«Истерия успокаивается». Интервью с боссом ЦСКА о месте российского футбола в мире

ЦСКА, похоже, распрощался с мечтами о чемпионстве. В 24-м туре РПЛ команда Алексея Березуцкого приехала в Химки и сгорела местному клубу — 2:4. А после матча к журналистам вышел генеральный директор армейцев Роман Бабаев. И подробно ответил журналистам на актуальные вопросы о ЦСКА и будущем российского футбола.
О поражении от «Химок» и скандале с сыном инвестора клуба
— В ситуации с Ильёй Садыговым (сыном инвестора «Химок» Туфана Садыгова. — Прим. «Чемпионата») больше домыслов. Если гол забил, значит, тренер не ошибся. Конечно, уровень РПЛ упал по сравнению с тем, что был три-пять лет назад. Но это определённый этап. Нет трагедии. Наш чемпионат — такой, какой он есть. Надеемся, что будут и другие времена.
«Химки» победили заслуженно. Поздравляем их с яркой и исторической победой. Много невынужденных ошибок. Нам нужно сделать работу над ошибками, бороться впереди. Нельзя впадать в уныние. Понятно, что настроение не из лучших. Болезненное поражение, но это футбол, надо держать удар.
Понятно, что нам всем обидно, но я поддержал команду как мог. Нет никаких упаднических настроений. Бывают спады. Беспроигрышная серия длилась долго.
О будущем Языджи
— Сейчас все валютные переводы из России сопряжены с проблемами. Но мы на связи со всеми, все понимают ситуацию. Есть определённый алгоритм. «Лилль», ЦСКА и Языджи заинтересованы в том, чтобы Юсуф остался у нас. Есть нюансы, многое зависит от курса валюты. Финальное решение будет принято в конце мая.
Фото: РИА Новости
О контракте с Акинфеевым и другими футболистами
— У нас есть договорённость на словах с Акинфеевым. Не только с ним, но и с другими российскими игроками. Есть понимание. Акинфеева поздравил с днём рождения, пошутили, что подарили галстук. Игорь очень опытный футболист, прошёл через огонь и воду, достойно держит удар.
Сейчас есть много нюансов из-за нестабильной ситуации. По понятным причинам сложно понять, какая будет привязка к валюте и так далее. Всё существенно меняется. Когда всё стабилизируется, многие контракты будут продлены. Наверняка все игроки понимают, что в зарплатах придётся падать. Контракты же привязаны к валюте.
О возможных санкциях ФИФА
— Если ФИФА разрешит разрывать контракты, это будет беспрецедентное и очень опасное решение, которое не имеет возможности для обжалования. Очень надеюсь, что этого не произойдёт. Думаю, что риски минимальны. Не думали над тем, чтобы продать кого-то из легионеров, чтобы себя обезопасить. Потому что опять же не верим, что ФИФА пойдёт на разрыв контрактов и игроки смогут уходить без каких-либо компенсаций.
ФИФА уже отказалась от исключения (РФС. — Прим. «Чемпионата»). Истерия успокаивается. До сжигания мостов не дойдёт. Конечно, сейчас немного выглядит странно, что мы подали заявку на Евро, но что разрешено, то не запрещено.
О словах Карпина, что в РПЛ борются только за первое место и выживание
— Не соглашусь с Карпиным. Во-первых, мы держим в уме еврокубки. Второе и третье место всегда лучше, чем место ниже. Мы боремся за то, чтобы быть как можно выше, за нашу эмблему.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
О судьбе России в еврокубках
— Вопрос по еврокубкам ещё не был рассмотрен по существу. Саночники вот добились вчера права на участие. Верю, что нам разрешат участвовать в еврокубках. Мы в контакте со всеми, с РФС и так далее. Надо понять, что будет, когда вопрос будет рассмотрен по существу.
О возможном появлении в Кубке лиги и реформах в РПЛ
— У нас был в своё время такой турнир, который мы провели один раз. Сложно сказать. Тут в первую очередь надо смотреть с точки зрения интереса спонсоров и фанатов. Турнир должен быть интересным, мотивация у участников турнира должна быть высокой. Мне кажется, что создание плей-офф в РПЛ все эти задачи решает. Про количество команд мне сложно сказать. Кто-то говорит про 20 команд, кто-то — про 16. Суть от этого не меняется. Если это 16 команд, то это две восьмёрки, которые дальше разыгрывают.
Как уместить формат плей-офф, который я предлагаю? Подчеркиваю, что это при отсутствии еврокубков. Хотя, по подсчётам голландцев, это было возможно и при наличии игр в Европе.
О потенциальном возвращении к системе «весна-осень»
— В переходе на «весна-осень» лично мы не видим никакого смысла. Поменяется название, а что изменится? В еврокубках мы так и так будем вынуждены играть в декабре.
- 9 апреля 2022
-
19:22
-
19:17
-
19:02
-
18:58
-
18:53
-
18:50
-
18:47
-
18:43
-
18:42
-
18:37
-
18:33
-
18:32
-
18:30
-
18:29
-
18:25
-
18:22
-
18:14
-
18:05
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:39
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:12