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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль», 10 апреля 2022 года: «Сити» нарушал правила ФФП — отстранят ли клуб от ЛЧ, подробности

Благодаря слитой переписке мир снова узнал о махинациях «Сити». Забанят ли клуб в ЛЧ?
Полина Куимова
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
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В новом расследовании замешан известный агент Дмитрий Селюк. А УЕФА как раз отменил старые правила финансового фэйр-плей.

Расследование в отношении «Манчестер Сити» ведётся уже несколько лет: Премьер-лига почти четыре года пытается найти доказательства, что клуб нарушает правила финансового фэйр-плей. В деле появились новые данные – издание Der Spiegel опубликовало очередные переписки, которые могут стать доказательством систематических обходов клубом законов.

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Сейчас напомним, что уже было.

  • В 2018 году вышло расследование Football Leaks: там описывались две схемы под кодовым названием «Длинный лук» – их «МС» использовал для обхода ФФП. Первая включала в себя право на использование имиджевых прав футболистов компанией, которая связана с владельцем. Утверждалось, что «Сити» использовал фонды на Каймановых островах для покупки прав на футболистов, а также совершения сделок.
  • Вторая схема включала в себя завышение спонсорских выплат. Так, клуб заключил контракт с компанией Aabar на £ 15 млн в год, но получил от неё только £ 3 млн. Остальные £ 12 млн поступили от компаний шейха Мансура – владельца «Сити». Та же схема была использована в соглашении с Etihad: компания выплатила «Сити» £ 8 млн, хотя по документам провели £ 35 млн – £ 27 млн клуб получил от Abu Dhabi United Group, принадлежащей Мансуру.
  • В марте 2019 года УЕФА открыл расследование – делом занялся орган Club Financial ControlBody. «Сити» тогда выпустил заявление, в котором одобрил действия УЕФА: «Это возможность положить конец слухам, которые возникли после незаконного взлома и вырванной из контекста публикации электронных писем клуба».
  • Спустя несколько месяцев издание The New York Times сообщило, что CFCB действительно выявил нарушения, а его глава, Ив Летерм, будет требовать дисквалификации клуба. «Сити» ответил: осудил, что о ходе расследования стало известно прессе, а также в очередной раз заявил, что обвинения в финансовых махинациях – «абсолютная ложь».
  • Через пару дней на официальном сайте организации появилось подтверждение: «Сити» признали виновным, дело передано в Арбитражную палату – ещё один орган УЕФА. В итоге «МС» остранили от еврокубков на два года и обязали выплатить штраф в размере £ 24,9 млн. Клуб назвал процесс «предвзятым», а все обвинения ложными, и подал апелляцию в CAS.
  • 13 июля 2020 года CAS опубликовал решение, что бан «Сити» снимается, а штраф уменьшен в три раза. В мотивировочной части подчёркивалось, что «нарушения, о которых сообщила судебная палата CFCB, были либо не установлены, либо истёк их срок давности».
  • АПЛ при этом продолжила своё расследование, несмотря на решение CAS. Премьер-лига начала его в 2019 году и, помимо финансовых махинаций, изучала клуб на предмет нарушений в трансферах молодых игроков. Изначально стороны договорились сохранять конфиденциальность, но в августе 2019 года Премьер-лига подала дисциплинарную жалобу на клуб, требуя раскрытия определённых документов и информации, и начала частный арбитражный процесс против «Сити». Судья вынесла решение, что данные по делу должны быть опубликованы. Клуб подал на это апелляцию – руководство было убеждено, что расследование не является беспристрастным, а публичные комментарии только мешают процессу. В итоге «Сити» проиграл – суд посчитал, «что публикация результатов будет отвечать общественным интересам».

Расследование Премьер-лиги продолжается до сих пор, и именно о нём получило информацию немецкое издание Der Spiegel.

Фото: Getty Images

Новые данные: принуждение молодых подписывать контракты с клубом, связь с правительством Абу-Даби и нелегальные выплаты Манчини

Совместно с European Investigative Collaborations (EIC) издание Der Spiegel изучило очередные документы «Манчестер Сити». Журналисты выяснили новые подробности нелегальных схем английского клуба. Как утверждается в расследовании, ОАЭ использует футбол для улучшения образа страны на мировой арене: там хотят стереть для глобального сообщества признаки наказаний за политическое инакомыслие, нарушений прав человека и военных преступлений в Йемене. Для этого нужно превратить футбольный клуб из богатейшей лиги мира в крупнейший и сильнейший бренд. Сделать это можно исключительно одним способом – накачать финансами.

Фото: Victoria Haydn/Getty Images

Компания Abu Dhabi United Group Investment & Development (ADUG) принадлежит шейху Мансуру, она же долгое время была официальным владельцем «Манчестер Сити». Официальные лица в ОАЭ, указывает Der Spiegel, всё время настаивали, что ADUG является частной компанией, а участие Мансура в английской команде полностью основано на его личных инвестициях. Но изучение документов Football Leaks показало обратное: журналисты выяснили, что платежи от ADUG одобрялись государственным учреждением, а именно – управлением по делам исполнительной власти (EAA). Это исполнительный орган, который занимается предоставлением рекомендаций по стратегической политике и коммуникациям. Халдун Аль Мубарак – председатель ЕАА, а заодно он входит в состав совета директоров «Сити». Spiegel пишет, что исполнительный орган в лице Мубарака утверждал затраты ADUG на нужды клуба. Например, запрос на выплату агентских вознаграждений был направлен генеральному юрисконсультанту ЕАА и им же одобрен.

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Государственные деньги ОАЭ: молодые и Дмитрий Селюк

По правилам ФИФА клубы не могут осуществлять международные трансферы игроков младше 16 лет, а также перечислять им, их родителям или агентам деньги. Но «Манчестер Сити», согласно данным Football Leaks, пытался эти правила обходить. В 2019 году Der Spiegel публиковал расследование, как «Сити» «забронировал» 14-летнего Джейдона Санчо из «Уотфорда». Клуб нанял агента Эмеке Обаси, агентство которого должно было оказывать скаутские услуги в Центральной и Южной Америке за £ 200 тыс. Но соглашение на самом же деле касалось только для скрытого трансфера Санчо, чтобы провести запрещённый правилами ФИФА платёж. Клубы же, согласно документам, между собой договорились на сумму в £ 150 тыс. плюс бонусы и дополнительные выплаты при игре в 10 матчах, что увеличивало цену за 14-летнего Санчо до £ 500 тыс.

Фото: Victoria Haydn/Getty Images

По новой информации Der Spiegel, «Сити» приобрёл в конце 2013 года ещё одного 14-летнего игрока – Браима Диаса. Тогда он тренировался в испанской «Малаге», но после соглашения между клубами несколько лет провёл в академии «МС», пока клуб не смог его официально заявить. «Манчестер Сити» выплатил «Малаге» € 360 тыс. через агентство-посредника, чтобы не нарваться на санкции УЕФА. Так, ADUG перечислил средства компании в Барселоне, а та уже перевела их «Малаге».

Это не единственный случай, который удалось изучить журналистам, когда ADUG совершала оплату за клуб. Эти сделки были заключены с компанией D.S. Management Ltd, директором которой является Дмитрий Селюк: она представляла интересы клиента российского агента – Яя Туре. За два соглашения DSM получила £ 4 млн и € 4 млн, а руководили сделкой генеральный директор «Сити» Ферран Сориано и Халдун Аль Мубарак (тот самый, что является председателем исполнительного органа ОАЭ и заодно членом СД клуба).

Что не так со спонсорскими контрактами?

В 2018 году Der Spiegel опубликовал серию статей, в которых описывалось, как шейх Мансур вливал деньги в клуб через спонсорские платежи от подставных компаний. Средства направлялись в «Сити» через фирмы Абу-Даби, что позволяло снижать поток прямых инвестиций и увеличивать объёмы доходов от маркетинга. Подобная схема – прямое нарушение правил ФФП, за что УЕФА изначально и отстранил клуб от еврокубков на два сезона.

Издание изучило очередные документы и в очередной раз убедилось, что нарушения были. Только за сезон-2013/2014 дополнительные платежи от компаний из Абу-Даби составили £ 92,5 млн. Согласно перепискам, руководители клуба обсуждали, как должны поступить средства от якобы спонсоров Aabar и Etisalat: по факту деньги поступали от ADUG, но перечислялись как бы от компаний. Кроме того, некоторые платежи делились, как было с Etihad: согласно контракту, указывалась одна сумма, но от «спонсора» поступала лишь часть, остальное шло от шейха Мансура.

Фейковый контракт Манчини

В 2009 году Роберто Манчини заключил контракт с «Манчестер Сити» с базовой зарплатой в размере £ 1,45 млн за сезон плюс £ 4 млн «за производительность» в качестве бонусов. В тот же день тренер подписал ещё одно соглашение на консультационные услуги с «Аль-Джазирой». Клуб из Абу-Даби, как сообщает Der Spiegel, до сих пор поддерживает шейх Мансур.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Контракт с командой из ОАЭ накидывал Манчини ещё £ 1,75 млн чистыми за его консультации. Средства перечислялись на счёт Sparkleglow Holding, зарегистрированной в налоговой гавани Маврикия, а спустя год – на счёт Italy International Services. Схема была такой: IIS выставляли счёт «Сити», клуб переводил деньги ADUG, те – в «Аль Джазиру», а оттуда – IIS.

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Удивительное совпадение: УЕФА в день публикации расследования объявил об изменении правила ФФП

Как объяснил президент УЕФА Александер Чеферин, «новые правила помогут нам защитить футбол и подготовить его к любым потенциальным потрясениям в будущем». Они станут заменой правила ФФП: теперь клубы, участвующие в еврокубках, должны соответствовать трём критериям, касающимся платёжеспособности, стабильности и контроля над расходами.

Что это значит:

  • отсутствие просроченной кредиторской задолженности (перед футбольными клубами, сотрудниками, социальными/налоговыми органами и УЕФА), проверка будет производиться каждый квартал;
  • допустимые убытки увеличились с € 30 млн за три года до € 60 млн за три года;
  • ограничение расходов на заработную плату, трансферы и гонорары агентов до 70% доходов клуба, но переход будет постепенным: 90% – в сезоне-2023/2024, 80% – в сезоне-2024/2025 и 70% – в сезоне-2025/2026;
  • анализировать финансовую деятельность клубов будут за календарный год, а не по сезонам.

УЕФА обещает, что санкции будут жёстче: например, клубам могут запретить подписывать футболистов в тот период, когда выявят нарушения, или же будут вычитать очки.

Новые правила вступят в силу в июне 2022 года. Внедрение будет осуществляться постепенно в течение трёх лет ­– по словам Чеферина, «чтобы дать клубам необходимое время для адаптации». Что это даст? Обещают, что большую финансовую стабильность. На деле же это значительно ослабит контроль прямых инвестиций в клубы от богатых владельцев, что сделает их ещё более от них зависимыми.

Так что маловероятно, что очередное расследование Der Spiegel и Football Leaks приведёт к наказанию «Сити». Срок давности, новые правила – и клуб снова увернётся от санкций.

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