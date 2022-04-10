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«Ростов» — «Локомотив» — 4:1, 10 апреля 2022, видео красивого гола Кирилла Щетинина в матче РПЛ: история молодого игрока

Карпин раскрывает ещё один талант. Щетинин забил крутой гол «Локомотиву»
Павел Прохоров
«Ростов» – «Локомотив» – 4:1, гол Кирилла Щетинина
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Огорчил свой бывший клуб, который отдал Кирилла в «Зенит» за 20 млн рублей.

Кирилл Щетинин стал автором первого гола «Ростова» в матче с «Локомотивом». 20-летний атакующий полузащитник провёл седьмую игру в РПЛ и забил крутой гол ударом с места. Вот как это было.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
10 апреля 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Щетинин – 33'   2:0 Осипенко – 43'   3:0 Полоз – 61'   4:0 Комличенко – 70' (пен)   4:1 Изидор – 81' (пен)
Удаления: нет / Тикнизян – 36'

Ещё в этом матче Щетинин «привёз» пенальти в свои ворота, грубо сыграв против Сергея Бабкина. 11-метровый у «Локомотива» реализовал Вильсон Изидор, который продлил свою голевую серию до пяти игр.

Кирилл – воспитанник «Локомотива», так что он забил родному клубу, из которого летом 2019 года ушёл в «Зенит» за € 280 тыс. (20 млн рублей). Для Щетинина отлично складывается первый сезон в РПЛ: после двух выходов на замену он в пяти матчах появился в старте и дважды забил. Помимо гола «Локомотиву», Кирилл огорчил «Нижний Новгород», который «Ростову» оказался не по зубам (1:2).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

За два года в «Зените» вингер не дорос до основы, но при этом прилично смотрелся в молодёжке: сыграл 32 матча и отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. В июле 2021 года Щетинин перешёл в «Ростов», но сразу же был отправлен в дубль. Там полузащитник не засиделся – после девяти матчей, в которых Кирилл забил пять мячей и сделал четыре ассиста, он получил вызов в основу. Осенью воспитанника «Локомотива» дважды выпустили на поле в РПЛ, и он провёл восемь и 19 минут соответственно с «Арсеналом» и «Ахматом».

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Ни для кого не секрет, что Валерий Карпин смело делает ставку на молодых игроков. Вернувшись на пост главного тренера, он выпускает Щетинина с первых минут пять матчей подряд. И полузащитник оправдывает доверие.

Возможно, к следующему матчу «Ростова» Щетинин что-нибудь подготовит на случай празднования гола. Когда Кирилл играл за молодёжку «Локомотива», один из своих забитых мячей он отпраздновал, надев маску. Скопировал идею Пьер-Эмерика Обамеянга.

Так как Кирилл играет на фланге атаки и любит смещаться к центру, то и кумиры из мира футбола у него соответствующие – Лионель Месси, Анхель Ди Мария и… Зелимхан Бакаев.

«Бакаев мне сейчас очень нравится. Он левша, я правша. У меня нет каких-то особых финтов, я стараюсь раскачивать соперника», – делился мнением Щетинин о своём коллеге по амплуа.

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За «Ростов» полузащитник выступает на правах аренды до конца сезона. У клуба есть право выкупа, но не исключено, что осенью мы увидим Кирилла в основе «Зенита». Наверняка Сергей Семак пристально следит не только за своей молодёжкой, но и за игроками, отданными в аренду. Однако сейчас Щетинин на виду у главного тренера сборной России, который ему доверяет. Возможно, из «Ростова» молодому игроку проще будет попасть в национальную команду.

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