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РПЛ, сезон-2021/2022, весна: кто из молодых может выстрелить, Кривцов, Тесленко, Руденко, Кравцов и другие

11 молодых футболистов РПЛ, которые способны круто заявить о себе в новых реалиях
Михаил Гончаров
Кто из молодых может выстрелить
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Круговой в «Зените» уже выстрелил. Кто ещё сможет резко спрогрессировать? Претендентов хватает.

В РПЛ активно разгорается собственный процесс «импортозамещения». Уезжают иностранцы (пока далеко не все, но всё в любой момент может усугубиться), а взамен их клубы выставляют молодых – пусть не самых готовых, но в большинстве своём интересных – россиян.

Есть отличный пример даже в топ-клубе – в «Зените» отъезд Ракицкого спровоцировал сразу несколько перестановок, в результате основным левым защитником стал Круговой. И Данил сразу же начал показывать мощнейший футбол.

Кто ещё способен выстрелить в новых реалиях? Рассказываем об интересных молодых игроках, которые имеют шансы спрогрессировать.

Никита Кривцов («Краснодар»), центральный полузащитник

Из «Краснодара» сбежали все легионеры, обойма стала катастрофически ограниченной – и почти все вчерашние резервисты сегодня выходят на первые роли. Среди них и полузащитник Никита Кривцов 2002 года рождения.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Хотя, если говорить откровенно, Кривцов мог бы получать больше игрового времени ещё осенью. Молодой футболист с лёгкостью переносит свой уровень из одного дивизиона в другой. Полтора года назад он сильно выделялся в ПФЛ в составе владимирского «Торпедо», далее провёл результативный отрезок в ФНЛ в «Томи». И в «Краснодаре» Никита сейчас – тоже вовсе не застенчивый мальчик. Наоборот, он примеряет лидерскую роль и старается играть с каждым матчем активнее и агрессивнее.

Кривцов сочетает в себе крутой атлетизм (рост – 186), техническое оснащение, неординарность в решениях, а также объём, жёсткость и умение держать любой уровень борьбы. В матче со «Спартаком» Никита отметился, к примеру, восемью отборами, а в игре с «Уфой» вступил в 24 единоборства. Кстати, на матч в столице Башкирии пришлось и его первое результативное действие за основной состав «Краснодара» — полузащитник здорово поборолся, ворвался в зону и прострелил на пустые ворота.

Есть все основания для дальнейшего прогресса Кривцова.

Александр Руденко («Химки»), нападающий

Фамилия Руденко вроде бы давно на слуху, он подавал надежды сначала в молодёжке «Спартака», потом во второй команде красно-белых, далее – в «Сочи». Но с реальным прогрессом не складывалось.

Последние полгода универсальный атакующий игрок, отличающийся скоростью и техникой, восстанавливался от травмы. В «Химки» его брали, скорее, как резервиста, для обоймы. Но ушёл основной нападающий Дидье Ламкель Зе, неплохо проявивший себя в стартовых турах – а больше явно выраженных готовых форвардов в клубе нет.

Фото: РИА Новости

В Екатеринбурге в минувшем туре с первых минут вышел именно Руденко. Сыграл пусть не великолепно, но был активен и помог в концовке забить победный гол, когда откликнулся на навес, пытался его замкнуть, не попал по мячу, но сбил с толку чужого защитника. Кузьмичев срезал мяч в свои ворота – и команда Юрана набрала важные три очка.

Для Руденко наступает момент истины. Когда ещё закрепляться на уровне РПЛ, если не сейчас?

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Виктор Мелёхин («Ростов»), центральный защитник

Из «Ростова» ушли шесть легионеров, в том числе центральные защитники Баштуш и Хаджикадунич. Теперь у команды Валерия Карпина самая молодая линия обороны в лиге.

18-летний центральный защитник Мелёхин ещё полтора года назад выступал за академию «Родины». В «Ростов» он перешёл в феврале 2021-го, поначалу поиграл за молодёжный состав, а перед стартом нового сезона был переведён в главную команду. Осенью Виктор провёл шесть матчей, использовался как в центре обороны, так и в опорной зоне. Сейчас его развитие не просто продолжилось, а ускорилось. Он – одна из первых опций в защитную линию.

Победный матч с «Рубином» и ничейный с «Динамо» Мелёхин провёл достойно. Он избежал грубых результативных ошибок, не боялся обороняться высоко и отнимать мяч ближе к центру поля, смотрелся подвижным и координированным, эпизодически включал хладнокровие при начале атаки (но, справедливости ради, упрощений и выносов от него тоже хватало). Даже мог забить, когда после штрафного здорово выиграл позицию и пробил головой.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Никто пока не делает из Мелёхина идеально готового футболиста, но потенциал у него бесспорный. И здорово, что сейчас будет возможность для дальнейшего роста. Российскому футболу нужны интересные центральные защитники.

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Александр Сильянов («Ростов»), фланговый защитник

Фланговый защитник 2001 года рождения успел провести 14 матчей за главный «Локомотив». В ряде матчей смотрелся очень уверенно, бывший главный тренер Марко Николич не боялся бросать парня в бой с первых минут даже против «Спартака» и ЦСКА. Но у нового руководства железнодорожников были иные планы на игрока. Зимой Сильянов отправился в аренду в «Ростов».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Весна у Сильянова пока получается классной. Он стабильно играет в новом клубе, используется на обоих флангах (в этом было его изначальное преимущество), в каждой игре выделяется объёмом разнообразных действий, цепкостью (21 отбор за три тура), комбинационным складом. А в матче с «Динамо» фланговый защитник отдал отличную голевую передачу на Полоза – разрезал чужую оборону и вывел партнёра один на один.

Андрей Лангович («Ростов»), правый защитник

Лангович смотрелся не так ярко, как Сильянов, однако оба матча с «Рубином» и «Динамо» он тоже провёл уверенно. В игре с бело-голубыми правый защитник 2003 года рождения, к примеру, выдал 30 единоборств и девять отборов. Андрея отличают комбинационная натура, хорошая скорость и объём. Теперь бы ещё повысить количество и качество атакующих включений в финальной трети.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Кирилл Щетинин («Ростов»), центральный и фланговый полузащитник

У «Ростова» наблюдаются трудности с кадровым наполнением не только в линии обороны, но и в полузащите. Далеко позади времена, когда Валерий Карпин имел в своём распоряжении Норманна, Ерёменко и Попова, сейчас ему приходится решать совсем другие задачи.

Щетинин – воспитанник «Локомотива» (ранние юношеские годы) и «Зенита» (более поздние). Он прошел через все юношеские сборные, несколько раз ездил на сборы с главной командой петербуржцев, но конкуренция не позволила ему зацепиться даже за обойму. В итоге Кирилла отдали в аренду в «Ростов» с правом выкупа.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Карпин использует Щетинина в роли «восьмёрки» ближе к правой стороне поля. Молодой игрок уже успел внести вклад в очень важный гол – первый в ворота «Рубина» (именно он продлил мяч головой в борьбе). Да и вообще Кирилл не тушуется: выглядит настырным, смелым в приёме мячей между линиями и последующем разгоне атак, техничным и интенсивным. Скорее всего, тренерский штаб будет рассчитывать на него и в дальнейшем.

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Саба Сазонов («Динамо»), центральный защитник

Из «Динамо» де-факто пока ушёл только один игрок – центральный защитник Ордец. Это не критическая потеря, но всё же чувствительная, поскольку дублёр Евгеньев в уровне украинцу уступает. В матче с «Ростовом» мы это прочувствовали – Роман ненадёжно сыграл в эпизоде с пропущенным голом, допустил слишком большой зазор и потом уступил в скорости.

От Евгеньева мы, несомненно, тоже ждём прогресса. Но совершенно не удивлюсь, если в следующем матче мы вновь увидим на поле 20-летнего Сабу Сазонова. Он – воспитанник «Зенита», способен играть как в центре обороны, так и в опорной зоне, отличается мобильностью, скоростью, объёмом. В дерби со «Спартаком» Сазонов «поучаствовал» в обоих пропущенных мячах, ему нужно повышать надёжность, но глобальной разницы в уровне между ним и Евгеньевым не заметно, а с точки зрения фактуры и качеств Саба смотрится даже предпочтительнее.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Егор Тесленко («Рубин»), центральный защитник

Мощный центральный защитник 2001 года рождения стал открытием первой части сезона ФНЛ – он здорово играл в «КАМАЗе», много забивал со стандартов (однажды даже оформил хет-трик в матче со «Спартаком-2»). В «Рубин» Тесленко попал через просмотр – трансфер оценивался специалистами как очень перспективный.

Фото: rubin-kazan.ru

В весенней части сезона Егор пока выходил только на замену. Но мы знаем, какие у «Рубина» сложности и с игрой, и с результатами, и с составом. Уехал Уремович, получил красную карточку Бегич – поэтому уже в следующем туре Тесленко может появиться с первых минут. У него есть красивые характеристики (антропометрия, достойная скорость, умение вести единоборства любых типов, самоотверженность, брутальность). Теперь главное – повысить надёжность и стать хладнокровнее.

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Даниил Кузнецов («Рубин»), фланговый нападающий

Из «Рубина» ушли сразу два игрока, способных играть на флангах атаки, — Хакшабанович и Дрейер. Также уехал в Батуми главный дриблёр Кварацхелия. Закрывать проблемные позиции Слуцкому придётся при помощи вчерашних игроков ротации – Солтмурада Бакаева (кстати, отличная возможность для роста), Ломовицкого, Зуева.

А ещё у Слуцкого есть молодые игроки. Первый – Ленар Фаттахов 2003 года рождения, свой воспитанник, забивший семь голов в молодёжном первенстве. Парень смело режет углы, выходит на ударные позиции, без стеснения бьёт даже со средних дистанций. Второй – перешедший из «Зенита» Даниил Кузнецов, также 2003 года рождения. Он по качествам ещё ярче Фаттахова. В «Зените-2» и «Зените-М» в первой части сезона Кузнецов набирал 14 обводок + 5 рывков с мячом за 90 минут, наносил 4,21 удара, отдавал 2,41 передачи под удар.

Даниил Кузнецов (справа)

Даниил Кузнецов (справа)

Фото: rubin-kazan.ru

Это очень сильные цифры, да и стиль игры у Даниила красивый. Уровня пока нет и близко, но было бы интересно, если бы Слуцкий в оставшихся турах предоставил Кузнецову достойное игровое время.

Ираклий Манелов («Краснодар»), фланговый нападающий

Манелов вряд ли провёл бы даже 30 минут в стартовых турах, если бы не отток всех иностранцев из клуба. Конкуренция в линии атаки в «Краснодаре» была жестока, выиграть её у Классона, Вандерсона, Кабелла не было ни единого шанса.

Но после известных событий Манелов стал одним из основных фланговых форвардов (хотя бы потому, что номинально их у «быков» не осталось). В весенних турах Ираклий был хорош, выделяясь напористостью, заряженностью. Пару раз он неплохо раскачивал защитников соперника один в один и после смещений бил с левой ноги. Да, вопросов по его цельности хватает, Ираклий ещё слишком незрелый (неслучайно в Уфе его оставили на замене, сдвинув на фланг Сперцяна), однако материал хороший – и оставшееся до конца сезона время Манелов должен провести на максимуме.

Фото: РИА Новости

Кирилл Кравцов («Нижний Новгород»), центральный полузащитник

Кадровые потери у «Нижнего Новгорода» не такие болезненные, как у других клубов – уехали лишь форвард Игбун да вингер Ларсен. Кравцов наверняка играл бы в любых условиях. Но не выделить его нельзя, у парня есть всё, чтобы стремительно прогрессировать.

Кравцов считается одним из самых перспективных опорных полузащитников своего возраста (2002 год рождения), выделяется статью и мощью (рост – 188). Он очень сбалансирован, хорош как в борьбе, так и с мячом. Игру со «Спартаком» Кирилл провёл здорово, сняв нагрузку с центральных защитников и выполнив 30 единоборств и 12 попыток отбора.

Фото: РИА Новости

Здорово, что, в отличие от другого талантливого воспитанника «Зенита» — Мусаева, Кравцов начал обретать стабильную практику в РПЛ в 19 лет, а не в 22-23.

Использованы данные InStat.

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