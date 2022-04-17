Тренер попросил игроков не поститься в Рамадан. Для чего это нужно?

В чемпионате Франции чемпионская гонка как обычно завершена, практически не начавшись – «ПСЖ» лидирует с 12-очковым отрывом. Но интрига в Лиге 1 жива в зоне еврокубков и вылета. Внизу таблицы идёт борьба за спасение между «Мецем», «Бордо» и «Сент-Этьеном». Тренер последней команды, желая избежать вылета, обратился к своим игрокам-мусульманам (они составляют большую часть состава) с одной важной просьбой.

Как сообщает L'Equipe, Паскаль Дюпра, так зовут тренера «Сент-Этьена», попросил футболистов-мусульман не поститься в Рамадан. После поражения от «Лорьяна» (2:6) Дюпра решил изменить подход к игрокам и провёл с ними личные беседы на тему подготовки к матчам. Напомним, во время поста не разрешается пить и есть от восхода до заката, однако профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.

Впрочем, многие продолжают соблюдать пост даже во время тренировок и матчей. Игроки РПЛ рассказывали в интервью для «Чемпионата», как они делают свою работу в Рамадан во время сезона.

Вингер «Химок» Резиуан Мирзов: «На тренировках и играх тяжело, но я уже привык. Религия стоит на первом месте, Всевышний даёт силы, всё получается. Если солнце заходит в семь часов, а вы играете в четыре, то да, ничего не ем и не пью. Помню, как мы играли полуфинал Кубка с «Уралом»: матч начался в шесть часов, солнце ушло в 18:30, в середине игры я выпил воды и побежал дальше. Главное, чтобы это не мешало спорту. Если я в той игре забил гол и хорошо играл, то кто мне что скажет?»

Резиуан Мирзов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов: «Конечно, это трудно, когда идут тренировки и матчи, но так надо. В этот месяц не можешь есть с четырёх утра до восьми вечера. Пьёшь много воды. Само питание не меняется. Лично я в этот месяц провёл свой лучший отрезок сезона в «Урале». Четыре хорошие игры были. Непросто, когда не ешь и не пьёшь перед матчами, но в Рамадан у тебя появляется больше сил, энергии. Поэтому я не боюсь, что случится какой-то спад, из-за которого буду проигрывать конкуренцию.

Я один раз пропустил пост, когда мы играли в Москве с «Химками». Было очень трудно. В таком случае должен накормить бедную семью, чтобы этот день тебе засчитался. После того как я пропустил пост из-за игры с «Химками», отправил деньги нуждающимся. Я знаю семьи в селе, которые нуждаются в деньгах. Нашёл номер этих людей через мою семью. Мама помогла отправить деньги».

Ещё один пример – нападающий «Торпедо» Амур Калмыков. Он строго соблюдает пост во время Рамадана: в дневное время отказывается от еды и воды. Судя по статистике, это сказывается на выступлениях форварда, который именно в Рамадан стал играть заметно реже. В прошлом сезоне он почти всегда выходил в основе, но в 38-м и 40-м турах появлялся лишь во втором тайме, а 39-й и 41-й туры пропустил. О какой-либо травме Калмыкова в тот период не сообщалось, а в 42-м туре (уже после поста) нападающий провёл на поле 90 минут.

Проблемы с состоянием игроков приходится решать главным тренерам. Андрей Талалаев, возглавляющий «Ахмат», делился, насколько это тяжело:

«Это серьёзная проблема. Перепады в игре, проблемы с концентрацией. Состояние Бериши тоже с этим связано: была нервная игра в сборной, потом начало Рамадана – и травма. Общее состояние хуже не только в матчах. У нас молодые игроки из-за этого в обморок падают. Там ведь ещё и обезвоживание происходит. У нас пять человек соблюдают, Бериша – вообще ключевой из них. Я до этого не понимал, что есть такая серьёзная зависимость, но вот есть наш дубль – из-за Рамадана они проиграли 1:8 и 1:6, хотя до этого выступали удачно. Они просто не могли ничего сделать».

Уместно вспомнить историю с Мохамедом Салахом. В 2018 году в преддверии финала Лиги чемпионов форвард прервал пост за два дня до матча, после чего возобновил его. Изначально египтянин планировал поститься в Рамадан и перед игрой с «Реалом», но в таком случае он сумел бы поесть только за полтора часа до начала встречи. Посоветовавшись с врачами «Ливерпуля», Салах всё же решил отказаться от этого.

А совсем недавно в чемпионате Германии судья приостановил матч «РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм», чтобы игрок хозяев Мохамед Симакан смог подкрепиться. Защитник употребил энергетический гель и энергетический батончик.

Интересно, как отреагируют на просьбу Дюпра футболисты-мусульмане из «Сент-Этьена»?