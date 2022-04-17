Вратарь сборной России провалился в Самаре. Ошибка Сафонова сломала «Краснодар»

«Крылья Советов» сократили отставание от «Краснодара» до одного очка, победив в очной встрече в Самаре.

Продолжаем следить за обновлённым «Краснодаром» и запоминать имена, которые ещё пару месяцев назад ни о чём нам не говорили. Против «Крыльев Советов» в основе сыграли Сергей Бородин и Олег Исанко – в обороне, Вячеслав Якимов и Богдан Рейхмен – в центре поля, Ираклий Манелов и Олакунле Олусегун – в группе атаки. Насколько поменялась краснодарская команда, можно судить хотя бы по тому факту, что в матче первого круга с «Крыльями Советов» в основе южан из сегодняшнего состава был только голкипер Матвей Сафонов.

Первый номер сборной России – лидер и главная надежда нового, молодого «Краснодара». От кого из «быков» не ждёшь ошибок, так это от Сафонова. Наоборот, Матвей должен выручать ослабшую команду. До этого тура 23-летний голкипер действительно был хорош (81% отбитых ударов – лучший результат в лиге), но матч в Самаре получился провальным для него. Сафонов совершил результативную ошибку и как минимум не выручил в эпизоде с другим голом.

«Крылья Советов» сыграли против «Краснодара» с явным акцентом на контрвыпады. Самарцы давали разыгрывать мяч защитникам и опускавшимся к ним опорным полузащитникам соперника, а при попытках гостей выводить мяч вперёд хорошо накрывали команду Александра Сторожука. Поначалу игра была равной, но потом ответные атаки хозяев становились всё опаснее и опаснее. Наконец на 24-й минуте «КС» открыли счёт.

В этом эпизоде Сафонов грубо ошибся. Антон Зиньковский навесил слева, а Матвей нерасчётливо вышел из ворот – и сам не дотянулся до мяча, и своего партнёра Бородина смутил. Владислав Сарвели забивал в пустые ворота. Кстати, у Зиньковского теперь семь голевых передач. В списке лучших ассистентов он догнал занимающего второе место Малкома и всего на один пас отстаёт от лидера – Себастьяна Шиманьского.

У «Краснодара» окончательно сломалась игра. В созидании ничего не получалось, а вскоре после перерыва «быки» пропустили второй гол. И в этом эпизоде Сафонов мог сыграть надёжнее. Матвей после удара Максима Глушенкова пропустил мяч в ближний, вратарский угол. Хотя, конечно, и к защитникам вопросов не меньше, чем к голкиперу.

На замены у «Краснодара» вышли ещё несколько вчерашних дублёров – Вячеслав Литвинов, Алекс Мацукатов, Сергей Волков и Владислав Самко. Каждый из них получает сейчас уникальный шанс, тем не менее свежие ноги не усилили игру «быков». Краснодарцы уступили по ударам – 5:11 (в створ – 2:6). Только в самой концовке гости создали супермомент, однако хозяев спас Иван Ломаев. Вратарь «Крыльев Советов», в отличие от Сафонова, выдал «сухарь».

В следующем туре «Краснодар» примет «Зенит». Сафонов должен реабилитироваться, тем более сыграет с командой, которая, по слухам, продолжает всерьёз интересоваться первым номером сборной России.