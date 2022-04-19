«Матч с «Наполи» приоткрыл Кокорину перспективы». У россиянина в Италии не всё потеряно?

Сразу несколько позитивных отзывов из СМИ и от тренеров. Но без подколов снова не обошлось.

Многие начали забывать про Кокорина: нападающий находился в запасе с середины января, а февраль пропустил из-за мышечного повреждения. 10 апреля Александр Кокорин провёл первый матч за «Фиорентину» за три месяца. Александр вышел на замену в игре с «Наполи» на 86-й минуте вместо Артура Кабрала. На поле он провёл всего девять минут, и за это время успел:

сделать шесть касаний;

три точных паса из пяти;

заработать штрафной;

выиграть одно верховое единоборство.

Александр смотрелся в матче с «Наполи» достаточно неплохо – он вышел на позицию оттянутого форварда (хотя иногда уходил на фланг, где заработал штрафной и угловой), здорово открывался под партнёров.

Да, на протяжении всего времени в «Фиорентине» в адрес Кокорина летели разного рода ухмылки и издёвки от болельщиков. Но насколько они обоснованы? С момента прихода в «Фиорентину» (27 января 2021 года) форвард принял участие в 11 матчах и провёл в общей сложности 216 минут. Больше всего времени Кокорин сыграл в кубковой встрече с «Беневенто» (76 минут). Также он четыре раза выходил на поле меньше чем на 10 минут. Если говорить про этот сезон, то у Александра в чемпионате Италии набралось всего 55 минут. Чтобы набрать форму, этого очень мало. Так что если Александр и заслужил ухмылки, то вряд ли по качеству своей игры.

Александр Кокорин Фото: Franco Romano/Getty Images

Кокорин не единственный, кто в Италии играет мало. Чуть больше времени в этом сезоне получили Диего Фальчинелли и Александер Букса. У форвардов «Болоньи» и «Дженоа» 62 и 63 сыгранные минуты соответственно. Вы удивитесь, но и у них нет голов или вообще каких-либо результативных действий. Кроме того, есть нападающие, проведшие в три или даже четыре раза больше времени на поле, чем Кокорин – и на их счету также ни одного гола или ассиста. Это Келвин Йебоа («Дженоа»), Эдди Сальседо («Специя»), Кайо Жорже («Ювентус»), Жан-Пьер Нсаме («Венеция»), Симоне Дзадза («Торино»), Микаэль и Эдоардо Вергани (оба – «Салернитана»).

Что пишут в Италии о Кокорине?

В Италии первый выход Кокорина за три месяца оценили. Вот, например, цитата из аналитической статьи в газете Repubblica Firenze: «Брошенный в бой в конце матча с «Наполи», он показал, что является частью клуба и готов играть после нескольких месяцев отсутствия. Небольшой отрезок матча, который приоткрыл перспективы россиянина на конец сезона».

Альдо Фирикано – экс-защитник «фиалок», тоже отметил выход Александра:

– Вся группа вовлечена в процесс. В этой группе нет ни одного игрока, который бы не играл. Даже футболист, который мало играет в те несколько минут, которые ему предоставляются, может сыграть решающую роль. Винченцо Итальяно (главный тренер команды. – Прим. «Чемпионата») умеет убеждать игроков, что все минуты, которые им даются, драгоценны.

Без насмешек, к сожалению для россиянина, всё же не обошлось. Франческо Грациани, который возглавлял «Фиорентину» в конце прошлого века, предложил заменить один из символов города. При одном условии:

Франческо Грациани бывший тренер «Фиорентины» «Если Винченцо Итальяно воскресит Кокорина, мы поставим статую итальянца вместо Давида».

Какой финиш сезона у «Фиорентины»

До конца сезона остаётся чуть больше месяца. «Фиорентине» осталось провести шесть матчей в чемпионате Италии и два в Кубке страны в случае прохода «Ювентуса».

У команды Итальяно тяжёлый график – в Серии А предстоит сыграть с «Миланом», «Ромой» и «Ювентусом», «Салернитаной», «Удинезе» и «Сампдорией». С такой таблицей клуб может как пробиться в Лигу чемпионов, так и остаться вовсе без еврокубков. Да, выход Кокорина на матч с грандами маловероятен (всё-таки в «Фиорентине» есть Рафаэл Кабрал и Кшиштоф Пёнтек), но вот с более слабыми соперниками можно ждать хотя бы выхода на замену. А уже летом – думать о будущем – и Александру, и клубу.