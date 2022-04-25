Гол вратаря, который привёл к отстранению от футбола. Видео

14 апреля в мире отмечали международный День вратаря. Все, кто имеет хотя бы минимальное отношение к футболу, знают, что вратарское дело — особенное. Путь от героя до неудачника может занять считанные минуты. А иногда голкиперы допускают такие ляпы, что их имена становятся нарицательными.

Один из таких случаев произошёл шесть с половиной лет назад, когда в матче юношеского чемпионата Азии по футболу встретились сборные Узбекистана и КНДР. Остальное — история.

Вратари вдвоём устроили аномальный гол. Полевые игроки не понадобились

Героем стал Жасурбек Умрзаков. Вратарь сборной Узбекистана U16 на 49-й минуте мощно вынес мяч из своей штрафной. Его коллега по амплуа Чан Пэк Хо выбежал из ворот примерно на 25 метров и сделал что-то невообразимое. Нет ли у вас ощущения, что такой гол невозможно пропустить случайно?

После этого Хо пропустил ещё два мяча и был заменён за девять минут до конца матча. Узбекистан выиграл со счётом 3:1.

Корейский вратарь попал под подозрения. Дальше были серьёзные санкции

Всё дело в турнирной сетке. Победителю этого матча предстояло встретиться в плей-офф с мощной сборной Ирака, а проигравшему — со скромным Оманом. К голу, пропущенному Хо, и так было много вопросов, а с учётом этих обстоятельств стало ещё больше.

Фото: Кадр трансляции

Развязка истории наступила через несколько недель, когда завершилось расследование. В Азиатской конфедерации футбола пришли к выводу, что Хо пропустил гол специально. Вратарь получил штраф в $ 1000 и бан на 12 месяцев. Но под раздачу попал не только футболист. Аналогичные санкции применили к главному тренеру северокорейской сборной Юну Джонг-су. А футбольную ассоциацию КНДР оштрафовали на $ 20 тыс. и условно отстранили от чемпионата Азии U19. Формулировка замечательная: «Если представители Северной Кореи вновь поведут себя подобным образом, то автоматически будут исключены из турнира».

Где эти вратари сейчас?

Информацию о Хо найти не удалось (надеемся, с ним всё хорошо). А Умрзаков по-прежнему в деле. Жасурбеку 22 года, и он выступает на родине. Прошлым летом голкипер покинул «Андижан» и на полгода остался без команды, а в январе подписал контракт с «Бунёдкором». В новом клубе Умрзаков пока на вторых ролях. В основе играет более опытный Сухроб Султонов, а герой азиатского чемпионата — 2016 не попадает даже в заявку.