Суперматч в Манчестере! Чей лидер круче — АПЛ или Ла Лиги? LIVE

Приветствуем вас, друзья! До финиша Лиги чемпионов всего полдесятка матчей, и каждый из них — по умолчанию большое событие, которое никак нельзя пропустить. Полуфинальная стадия стартует сегодня в Манчестере битвой местного «Сити» с «Реалом». А в том, что состоится битва, сомнений быть не может. «Ушастый» кубок — это единственное, чего не хватает Пепу Гвардиоле, чтобы счесть свою миссию в Англии полностью выполненной. Прошлогодний финал только дополнительно раззадорил его. А самый титулованный клуб КЕЧ/ЛЧ (13 трофеев!) никакой иной задачи в турнире ставить и не может: только победа. Оба клуба лидируют в своих лигах и сегодня гарантированно устроят высококлассное и страстное футбольное шоу. Последим за ним вместе!
Что говорили Гвардиола и Анчелотти перед матчем
🗣 Фиксируем главное из предматчевых выступлений хорошо знакомых «полководцев».
📰 Вторничная обложка испанской AS: «В 180 минутах от Парижа». Надо ли уточнять, кого они рассчитывают увидеть на «Стад-де-Франс» 28 мая? Вот и не буду.
🤜🤛 У команд необычайно богатая и пёстрая история взаимоотношений. За последние 10 лет они сталкивались не только в разных турнирах и странах — даже на разных континентах. Вот смотрите.
Кто фаворит в паре «Ман Сити» — «Реал»? Опрос
📊 Чьи шансы на выход в финал вам кажутся более предпочтительными? Ну или банально за кого вы в этой паре?
Где смотреть матч «Манчестер Сити» — «Реал»
📺 В прямом эфире матч покажет федеральный канал «Матч ТВ». Самая полная текстовая онлайн-трансляция — на «Чемпионате».
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