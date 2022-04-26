Суперматч в Манчестере! Чей лидер круче — АПЛ или Ла Лиги? LIVE

Только этого трофея «Ман Сити» не хватает. Возьмёт наконец?

Приветствуем вас, друзья! До финиша Лиги чемпионов всего полдесятка матчей, и каждый из них — по умолчанию большое событие, которое никак нельзя пропустить. Полуфинальная стадия стартует сегодня в Манчестере битвой местного «Сити» с «Реалом». А в том, что состоится битва, сомнений быть не может. «Ушастый» кубок — это единственное, чего не хватает Пепу Гвардиоле, чтобы счесть свою миссию в Англии полностью выполненной. Прошлогодний финал только дополнительно раззадорил его. А самый титулованный клуб КЕЧ/ЛЧ (13 трофеев!) никакой иной задачи в турнире ставить и не может: только победа. Оба клуба лидируют в своих лигах и сегодня гарантированно устроят высококлассное и страстное футбольное шоу. Последим за ним вместе!