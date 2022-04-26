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«Манчестер Сити» — «Реал» онлайн, 26 апреля 2022 — прямая трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Суперматч в Манчестере! Чей лидер круче — АПЛ или Ла Лиги? LIVE
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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«Манчестер Сити» — «Реал» онлайн
Комментарии
Только этого трофея «Ман Сити» не хватает. Возьмёт наконец?

Приветствуем вас, друзья! До финиша Лиги чемпионов всего полдесятка матчей, и каждый из них — по умолчанию большое событие, которое никак нельзя пропустить. Полуфинальная стадия стартует сегодня в Манчестере битвой местного «Сити» с «Реалом». А в том, что состоится битва, сомнений быть не может. «Ушастый» кубок — это единственное, чего не хватает Пепу Гвардиоле, чтобы счесть свою миссию в Англии полностью выполненной. Прошлогодний финал только дополнительно раззадорил его. А самый титулованный клуб КЕЧ/ЛЧ (13 трофеев!) никакой иной задачи в турнире ставить и не может: только победа. Оба клуба лидируют в своих лигах и сегодня гарантированно устроят высококлассное и страстное футбольное шоу. Последим за ним вместе!

Что говорили Гвардиола и Анчелотти перед матчем Кто фаворит в паре «Ман Сити» — «Реал»? Опрос Где смотреть матч «Манчестер Сити» — «Реал»
Live Олег Лысенко

Что говорили Гвардиола и Анчелотти перед матчем

🗣 Фиксируем главное из предматчевых выступлений хорошо знакомых «полководцев».

11:12 Олег Лысенко

📰 Вторничная обложка испанской AS: «В 180 минутах от Парижа». Надо ли уточнять, кого они рассчитывают увидеть на «Стад-де-Франс» 28 мая? Вот и не буду.

11:09 Олег Лысенко

🤜🤛 У команд необычайно богатая и пёстрая история взаимоотношений. За последние 10 лет они сталкивались не только в разных турнирах и странах — даже на разных континентах. Вот смотрите.

11:06 Олег Лысенко

Кто фаворит в паре «Ман Сити» — «Реал»? Опрос

📊 Чьи шансы на выход в финал вам кажутся более предпочтительными? Ну или банально за кого вы в этой паре?

11:04 Олег Лысенко

Где смотреть матч «Манчестер Сити» — «Реал»

📺 В прямом эфире матч покажет федеральный канал «Матч ТВ». Самая полная текстовая онлайн-трансляция — на «Чемпионате».

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
26 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Комментарии
Новости. Футбол
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