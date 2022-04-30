7 вещей, которые могут случиться в РПЛ впервые. «Спартак» и «Рубин» установят антирекорды?

30-й сезон чемпионата России близится к завершению. Болельщикам он точно запомнится надолго, поскольку вместил в себя исключение российских клубов из еврокубков, массовый отъезд легионеров, борьбу «Динамо» и «Зенита» за чемпионство и многое другое. За четыре тура до конца остаётся ещё несколько интриг. Поговорим о гипотетических событиях, которые могут случиться впервые в истории РПЛ.

Лучшим бомбардиром может стать игрок команды, вылетевшей в ФНЛ

Гамид Агаларов с 17 голами возглавляет гонку бомбардиров. Для лучшего понимания происходящего: это 70% забитых мячей «Уфы». У ближайшего преследователя — Дмитрия Полоза — 11 голов. Учитывая рвение Агаларова в последних матчах, есть сомнения, что нападающий «Ростова» приблизится к нему. Так вот, в истории чемпионата России гонку бомбардиров никогда не выигрывал представитель команды из зоны вылета или стыковых матчей. Да и 70% голов команды за сезон один игрок ещё не забивал.

«Спартак»: вылет или самое низкое место в чемпионате России

Победа в Кубке России – единственная надежда болельщиков «Спартака». Столичный клуб проводит ужасный сезон в год столетия и может занять самое низкое место за последние 30 лет. Худшим сезоном остаётся розыгрыш-2003. Тогда «Спартак» занял 10-е место, набрав 36 очков. Сейчас красно-белые идут 10-ми с 31 баллом и имеют шансы упасть ещё ниже, даже вылететь в первый дивизион! Это, конечно, страшный сон для фанатов «Спартака».

Михаил Игнатов (ФК «Спартак») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первый вылет «Уфы» из чемпионата России

С сезона-2014/2015 «Уфа» состоит в Российской Премьер-Лиге. Лучшим сезоном команды из Башкортостана остаётся розыгрыш-2017/2018, когда она заняла шестое место и попала в Лигу Европы благодаря расформированию обладателя Кубка — «Тосно». Уфимцы прошли «Домжале» и «Прогрес Нидеркорн», но проиграли «Рейнджерс» Стивена Джеррарда. Сейчас «Уфа» идёт на 15-м месте, отставая от «Урала» на два очка. Впереди у команды Алексея Стукалова матчи с «Химками», «Ростовом», «Арсеналом» и «Рубином». Два из четырёх клубов – прямые конкуренты «Уфы».

Самое низкое место «Рубина» в РПЛ

Последние сезоны «Рубин» имеет мало общего с самим собой конца золотых нулевых. За исключением прошлого года, когда команда заняла четвёртое место и попала в Лигу конференций, казанцы болтаются между девятой и 11-й позициями. Сейчас Слуцкий и компания занимают 11-ю позицию и, как «Спартак», рискуют свалиться в зону стыков. Чтобы избежать лишних проблем, «Рубину» нужно брать очки в матчах с «Сочи», «Локомотивом», «Уралом» и «Уфой».

«Сочи»: первые выигранные медали

Наблюдать за работой Владимира Федотова в «Сочи» – одно удовольствие. Тренер выстроил классную команду, которую в дополнительное трансферное окно не покинул ни один легионер. С 2019 года «Сочи» выступает в чемпионате России и сейчас может выиграть первые медали в истории клуба.

В сезоне-2020/2021 южане заняли пятое место, а в этом идут четвёртыми. Ближайший преследователь, ЦСКА, отстаёт на одно очко. В оставшихся матчах команду Федотова ждёт проверка на соответствие наградам: «Сочи» сыграет с «Рубином», ЦСКА, «Нижним Новгородом» и «Динамо». Возможно, «бронзовой» для южан станет очная встреча с армейцами.

«Динамо»: первое чемпионство России

Последний раз бело-голубые поднимали трофей над головой в сезоне-2016/2017, когда выиграли ФНЛ. А более серьёзных не брали с 1995 года, предыдущей победы в Кубке России. Чемпионами бело-голубые не становились ещё дольше, с 1976 года. Будем честны, после поражения от ЦСКА динамовцы фактически потеряли шансы на золото.

За четыре тура до конца розыгрыша команда Шварца отстаёт от «Зенита» на шесть очков, а впереди ещё матчи с неуступчивыми «Уралом», «Крыльями Советов», «Локомотивом» и «Сочи». Плюс москвичам необходимы осечки «Зенита», у которого остались игры с «Локомотивом», «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом». Так что смена лидера на финише практически исключена.

ФК «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Российские клубы не попадут в еврокубки

За четыре тура до конца чемпионата нет понимания, будут ли участвовать российские клубы в еврокубках. На данный момент наши команды отстранены от всех международных соревнований, и если никаких изменений не произойдёт, то в следующем сезоне Россию представят в континентальных турнирах всего несколько игроков вроде Головина и Хайкина, а также тренер Черчесов, выигравший чемпионат Венгрии с «Ференцварошем».

Учитывая, что предварительный раунд квалификаций еврокубков стартует в начале июня, решение об участии российских команд должно быть принято в мае. Если санкции будут оставлены в силе, высока вероятность второй волны оттока легионеров из РПЛ.