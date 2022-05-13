Пособие для России, как нужно спасать футбол. Рабочие реформы на примере Дании и Австрии

Ни на что не намекаем – просто рассказываем, как может быть хорошо, если осознать свои проблемы в футболе, рискнуть и провернуть несколько глобальных реформ. Особенно в момент, когда есть чёткое понимание кризиса. Начнём с Австрии и Дании – и та и другая страна проделали огромный путь, чтобы добиться подъёма футбола.

Какие проблемы были у Австрии?

Гегемония «Зальцбурга» значительно сказывалась на интересе лиги. Посещаемость постепенно снижалась с сезона-2007/2008 и рухнула до 6,5 тысяч в сезоне-2013/2014, потому что в чемпионате закончилась борьба. «Зальцбург», в который пришли деньги «Ред Булл», за 10 лет так окреп, что ему просто не стало равных в лиге.

«Зальцбург» Фото: redbullsalzburg.at

Экономическая слабость клубов. У команд небольшие бюджеты (они не финансируются государством), якорные спонсоры есть только у «Ред Булл», а телеправа до всех реформ приносили незначительные суммы. На финансовую составляющую оказывали давление в том числе и несколько государственных законов, о чём рассказывал Кристиан Эбенбауэр в интервью Kurier в 2016-м.

Во-первых, тогда все организации обязали установить кассовые аппараты – а это накладывало бремя дополнительных расходов на и без того небогатые клубы.



Во-вторых, с 2017 года Минфин вынудил футбольные клубы создавать независимые некоммерческие ассоциации, то есть передавать на аутсорс (внешнее управление) все финансовые операции. Это было сделано, чтобы обеспечить контролируемое управлением профессиональными командами. Влияние такой реформы огромно: клубам приходится отдавать 20% налогов с доходов от спонсорских контрактов, а также 13% с продаж билетов.



«С точки зрения спорта, согласно всем нашим анализам, две лиги по 10 команд в каждой являются лучшим форматом, – сказал Эбенбауэр. – Но с экономической точки зрения Австрия определённо не может мириться с 20 профессиональными клубами. Главная цель этой реформы — привлечь больше зрителей на стадион и повысить ажиотаж за счёт увеличения количества матчей».

Как в Австрии выходили из кризиса?

Австрийцы не стали пытаться изобретать что-то самостоятельно, а обратились к Hypercube: у компании к тому моменту уже был удачный опыт работы в Бельгии и Нидерландах. Голландцы проанализировали весь футбольный ландшафт Австрии, привлекая к этому процессу все заинтересованные стороны: тренеров, футболистов, болельщиков, журналистов, спонсоров и лигу. Анализ показал, что увеличение доходов и посещаемости возможно лишь в том случае, если чемпионат проводится по двухэтапной модели. При этом один клуб из «нижней» корзины плей-офф имеет возможность побороться за выход в еврокубки.

Было решено: формат меняем, количество клубов увеличиваем с 10 до 12 с перспективой расширения до 14 в дальнейшем. Вместо 36 туров (каждый с каждым играл по четыре раза) стало 22 (два матча – дома и на выезде), после которых все заработанные очки делятся пополам, а чемпионат превращается в две мини-лиги по 6 клубов: «раунд чемпионов» и «раунд квалификации». В первой группе идёт борьба за чемпионство и прямые путёвки в Лигу чемпионов и Лигу Европы, во второй – за выживание (вылетает одна команда) и право побороться за выход в еврокубки.



Команда, занявшая первое место в «раунде квалификации», играет с четвёртым клубом из «раунда чемпионов». Победитель выходит в финал розыгрыша путёвки в ЛЕ. Схему можно посмотреть здесь.

«Реформа не заканчивается на изменениях формата, – сказал тогда президент Бундеслиги Ханс Риннер. – Её, скорее, следует понимать как стартовый сигнал для среднесрочного и долгосрочного развития, в конце которого должен быть пакет, предлагающий наилучшие возможности для развития».



Новый формат начал действовать с сезона-2018/2019. Тогда же начали по-новому распределять доходы за ТВ-права:

30% от базовой суммы делятся между всеми клубами;

30% суммы распределяются в зависимости от набранных очков;

20% – зависит от минут, проведённых на поле австрийскими игроками;

ещё 20% – в зависимости от посещаемости.

Плюс ко всему клубы, игроки которых вызываются в сборную Австрии, получают € 2 тыс. за футболиста.

Сборная Австрии Фото: Mihai Barbu/Getty Images

В этом году австрийцы решили заняться ещё реформой детско-юношеского футбола, потому что для больших успехов изменить формат лиги – мало. Сборная Австрии на Евро-2020 впервые в истории вышла в 1/8 финала, но на ЧМ-2022 отобраться не смогла – это будет уже шестой чемпионат мира, который она пропустит.

Осенью прошлого года был создан специализированный отдел науки, анализа и разработки, который в марте этого года представил пакет реформ массового футбола. Сейчас футболом занимаются 110 тысяч детей и подростков, но, согласно исследованию УЕФА, более чем каждый второй игрок проводит свою последнюю игру до 18-летия – этот показатель федерация намерена улучшить. Для этого собираются изменить подход к воспитанию юных футболистов: до 12 лет не будет очков и таблиц, тренировки и соревнования будут проводиться на меньших полях, а упор будет сделан на индивидуальное развитие.

Результаты реформ австрийского футбола

По итогам первого сезона формат критиковали: он казался непонятным, сложным, а ещё мало кто видел смысл в делении очков. Но клубы всё же решили дать нововведениям время. И не зря.

С сезона-2018/2019 Австрия поднялась с 11-го места в рейтинге УЕФА на 8-е (для сравнения – Россия упала с 6-го на 10-е).

В этом сезоне 11 из 12 клубов претендуют на попадание в еврокубки: в обеих «мини-лигах» всё плотно.

Посещаемость пока не выросла, но тут сказался коронавирус, из-за которого стадионы долгое время пустовали. Зато вырос ТВ-контракт: в сезоне-2018/2019 Sky заключил трёхлетний контракт на € 34 млн, что на 40% больше, чем предыдущий. В прошлом году канал досрочно продлил соглашение, стоимость которого оценивается ещё выше – в € 40 млн. Причина тому – прирост телеаудитории на 50% всего за сезон.

Развивать молодых игроков стало выгодно, потому что в системе распределения доходов за телеправа появился пункт за использование австрийцев. При этом как такового жёсткого лимита нет: нужно включить в заявку 12 обладателей гражданства Австрии, но на поле можно выпускать хоть всех иностранцев. Хочешь зарабатывать – делаешь ставку на своих.

Какие проблемы были у Дании?

Датчане называют это иначе: говорят, что все реформы происходили не из-за наличия проблем, а из-за амбиций. В их истории было два отрезка, когда им хотелось кардинально меняться, чтобы стать лучше.



Первый произошёл ещё в начале 2000-х, когда сборная Дании проваливалась на турнирах: тогда стало понятно, что весь датский футбол погрузился в глубокий кризис. Звёздное поколение 90-х уже закончило, а новое не выросло – на это просто не закладывали каких-либо ресурсов.

Дания — чемпион Европы Фото: Getty Images

Второй – в 2010-х, когда датчане захотели подняться в рейтинге УЕФА как можно выше: с сезона-2006/07 Дания к сезону-2014/15 потеряла семь позиций в рейтинге коэффициентов. Кроме того, нужно было дать толчок национальному чемпионату, в котором несколько лет правил «Копенгаген», а остальные команды боролись «за результат» (выйти в еврокубки или же не вылететь), забывая при этом про развитие.

Какие реформы приняли в датском футболе?

Мартин Олсен, руководивший в начале 2000-х сборной Дании, пришёл к выводу: «Мы воспитываем слишком мало хороших игроков». Он разработал стратегию «Красная нить», которая была направлена на формирование единой ДНК датского футбола. Олсен говорил, что основа проблем – мало тренировок, медленное мышление и действия на поле, а также чрезмерное внимание развитию физического превосходства. В его идеальном мире Дания была командой, которая доминировала в матчах, каким бы сильным ни был соперник. Он долгое время жил за границей, поэтому вдохновение на новые реформы он черпал из Нидерландов и Испании.

Параллельно исследование футбола проводили Каспер Юлманд (сейчас – главный тренер сборной Дании) и Келд Бордингард. Они досконально изучили тактическую составляющую датских школ, посмотрели на передовые практики в европейских академиях и расписали все рекомендации в многостраничной стратегии. Юлманд и Бордингард предлагали развивать у детей мышление, игру в пас и делать упор в развитии на технику, а не на физику.



«Мы собрали материал практически со всего мира, чтобы увидеть, как устроен детский футбол в странах, которые ушли в развитии дальше нас, – рассказывал Юлманд. – Мы на световые годы отставали с точки зрения инфраструктуры, знаний и инвестиций, например, от Нидерландов». Дискуссиооный документ «Новый путь» представили федерации, но новаторские идеи приняли не сразу. «Было много конфликтов даже внутри федерации, – рассказывал Бордингард. – Наши идеи посчитали наивными. Но это не развитие, если мы просто делаем всё тоже самое, что и 10 лет назад. Это застой».

Каспер Юлманд Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Со временем документ всё же обозначили как «рекомендацию» в двух частях – «отношение» и «действие» – и приняли в качестве одного из направлений для развития детского футбола. Общие реформы проходили под названием Den Røde Tråd («Красная нить»), и курировал их Олсен. В 2017 объявили, что будет разрабатываться вторая версия стратегии, подходящая под нынешние реалии.

Что конкретно было сделано в Дании?

Отменили подсчёт очков и ведение турнирных таблиц до 13 лет. Это помогло создать здоровую психологическую атмосферу (на детей нет давления), а также сделать упор на развитии индивидуальных качеств.

Размер полей, мячей и формат тренировок/соревнований прописали под каждую возрастную группу – для планомерного развития и увеличения времени с мячом.

Ввели новый формат лицензирования, который в том числе затронул и академии. Регламент устанавливает чёткие требования к ресурсам, которые клубы тратят на развитие молодёжного футбола: это касается наличия тренерских лицензий УЕФА, менеджмента, физиотерапевтов, психологов, специалистов по развитию, должной инфраструктуры, стратегии, и тд. С 2019 года академии награждают звёздами на основе полученных баллов, а списки публикуют на сайте федерации.

Молодёжная сборная Дании Фото: Laszlo Balogh/Getty Images

Что касается второго периода глобальных реформ, то в сезоне-2014/15 датчане позвали разрабатывать новую концепцию лиги Hypercube. Перед компанией поставили три цели, которых лига хотела добиться изменением формата: повышение развития талантливых игроков, коммерческое развитие и увеличение динамики чемпионата. Голландцы несколько месяцев собирали данные, анализировали, после чего пришли к выводу, что как на посещаемость стадионов, так и на телевизионную аудиторию положительно повлияет повышение качества футбола и увеличение напряжённости в чемпионате. Аналитики установили, что оптимальное количество команд в лиге – 12 или 14, а для зрелищности нужен второй этап с делением на группы. При этом от деления очков после «гладкой» части отказались сразу: объяснили это тем, что подобное значительно снижает важность матчей на первом этапе.



Из десяти предложенных вариантов на общем собрании лиги утвердили формат с расширением до 14 команд с первой «гладкой частью» (каждый с каждым дома и на выезде) и вторым этапом, во время которого команды делят на три группы: по шесть, четыре и четыре команды. Шестёрка бьётся за чемпионство и прямые путёвки в еврокубки; лидер в первой четвёрке выходит в финал плей-офф и борется с третьим местом шестёрки за Лигу Европы; вторая четвёрка разыгрывает в финале плей-офф две путёвки навылет.

Формат начал действовать с сезона-2016/17, но в сезоне-2020/21 лигу вернули к 12 командам с сохранением второго этапа – только теперь он состоит из двух шестёрок. Это позволило сократить количество игровых дней и перенести матчи чемпионата на воскресенье и понедельник (пять и один матч соответственно).



Тогда же клубы высшей лиги и первого дивизиона заключили соглашение сроком до 2031 года, что все медиаправа будут объединены – средства пойдут на инвестиции в развитие датского футбола.

Результаты реформ датского футбола

– Датские футболисты начали уезжать в топовые лиги Европы. На Евро-2020 в составе национальной сборной было всего четыре игрока, выступающих в местном чемпионате, что говорит о системе развития талантов, которая работает. Молодёжь в подростковом возрасте уезжает в Англию, Германию, Италию, при этом имея возможность ещё и выбирать, в какую лигу отправиться – за датских талантов ведётся борьба. Большинство уезжает до 20 лет: например, этой зимой гонку за игрока молодёжки «Митьюлланда» Джонатана Асп Йенсена выиграла «Бавария» – на момент подписания ему было 15 лет. В таком же возрасте в «Челси» уехал Андреас Кристенсен. Пьеру-Эмилю Хёйбергу на момент переезда в Германию было 16, Касперу Дольбергу – 17, когда его взял «Аякс».

Сборная Дании на Евро-2020 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Мы сейчас среди самых талантливых развивающихся стран в Европе, – говорил в интервью Tipsbladet директор по развитию DBU Флемминг Берг. – Потому что мы делаем. Мы одна из самых-самых лучших стран. И этого бы не было без системы лицензирования, которую мы приняли в 2008 году. Она вывела развитие талантов на уровень менеджмента, вплоть до советов директоров клубов, потребовала вложений в развитие детей, вложений в их будущее».



Берг подкреплял это фактами: в прошлом сезоне юношеские сборные Дании (от U-16 до U-21) в среднем набирала 2,36 очка за матч – это больше, чем Испания, Англия, Франция, Италия и все остальные. «Это потому, что у нас очень здоровая и сильная среда для развития талантов в клубах и хорошее сотрудничество между специалистами», – подчёркивал он.



Ещё одно доказательство рабочей системы детско-юношеского футбола – результат на Евро-2020. Когда проводились первые реформы, федерация закладывала, что первые результаты должны прийтись на поколение 1994-1995 гг., то есть к 2020 году.

При этом местный чемпионат тоже развивается. Клубы стремятся найти пути, как завоевать конкурентное преимущество и заработать больше (все команды частные, так что увеличивать бюджет они могут только при помощи собственных усилий). «Нордшелланд» делает ставку на развитие молодёжи: его считают «университетом», лучшим местом для подростков, где можно завершить своё образование и выйти в мир полностью подготовленным. В академии клуба особое внимание уделяют ментальной составляющей – с юными футболистами работают психологи.



У «Мидтьюлланда» другой подход – они делают упор на работу с данными. У аналитиков команды есть цифры по всему: они знают, сколько футболисты пробежали, что делали в спортзале, что ели и как хорошо спали. Клуб пытается узнать о самых сокровенных вещах: как думают их игроки, что они чувствуют и как протекает их развитие. Их новаторские подходы делают «Мидтьюлланд» во многом «первым»: здесь впервые в Дании заставили молодых игроков тренироваться каждый день (а не три раза в неделю), впервые стали подбирать персонал через анализ данных, а ещё впервые взяли в тренерский штаб человека, который отвечал только за вбрасывания. Все решения (будь то покупка игрока или составление меню для футболистов) там принимаются исключительно на основе данных – и клуб убеждает, что при таком раскладе они куда больше думают о людях. Просто потому, что знают о них всё.

Ещё несколько плюсов реформы футбола в Дании

Также в Данию пришли иностранные инвесторы, которые охотно вкладываются в развитие академий. Это логично: ты растишь игрока – заигрываешь его в местном чемпионате – продаёшь в Европу. Да, датский чемпионат в таком случае теряет самых талантливых, но зато игроки получают опыт в лигах сильнее, а потом составляют обойму сборной. «Дело здесь не в решениях Hypercube, – рассказывал в интервью «РБ Спорт» директор датской лиги Клаус Томсен. – Просто у нас в клубах великолепная организация и система воспитания молодых игроков, у нас стабильная и комфортная среда для инвестирования. Наши клубы привлекательны для вложений. Вот эти факторы подкупают».



С переходом на 12 команд напряжения в чемпионате стало ещё больше. В первой группе идёт борьба за еврокубки, во второй – за возможность разыграть путёвку в Европу и выживание. За последние мотивацию попадать в топ-6 подстёгивают деньги: там больше платят за телеправа.



Кстати, о телеправах. В 2007 году было принято соглашение, которое регламентировало, что права не могут быть монополизированы – с тех пор пакеты распределяются между двумя вещателями, которые делят между собой игровые слоты (матчи и дни). Само распределение выплат производится три раза за сезон в соответствии с основными критериями: солидарные выплаты (фиксированная сумма для всех), место в таблице и количество показанных матчей. Например, самый «дорогой слот» – 18:00 в воскресенье, за него платят € 1,4 млн. Чем в большем количестве матчей «первого выбора» участвует клуб в течение сезона, тем большую долю пула медиарынка он получает.

«Копенгаген» Фото: Lars Ronbog/Getty Images

Когда формат лиги поменяли на 12 команд, следом было заключено новое телевизионное соглашение. Предыдущее оценивалось в ориентировочно € 37 млн, новое – уже в € 40,5 млн. «В последние годы датский футбол улучшил продукт за счет структурных изменений, – говорил Ким Миккельсен, руководитель отдела спорта в Nordic Entertainment Group. – Это привело к большему количеству матчей, в которых что-то поставлено на карту. Клубы инвестируют в спортивную составляющую и улучшение объектов, и это идеально соответствует нашей цели — продолжать предоставлять телевизионный продукт высочайшего качества».



И, наконец, одна из главных целей реформы чемпионата была достигнута – Дания за шесть лет поднялась в рейтинге УЕФА с 22-й на 14 строчку.