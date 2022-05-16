«Что ты несёшь? Когда я с ним в «Макдоналдс» ходил?» История любви футболистов к фастфуду

Фастфуд, как ни странно, стал неотъемлемой частью футбола. Порой тренеров и игроков застают в заведениях типа «Макдоналдс», а в своих интервью они говорят, что в свободные дни могут съесть бургер и выпить газировку. В этом тексте мы собрали примеры всевозможной связи фастфуда и футбола. Как вы понимаете, история актуальная, потому что «Макдоналдса» в наших городах становится всё меньше и кто-то по нему уже сильно скучает.
Любовь Андерсона к McDonald’s помешала ему стать «лучшим в мире»
Речь про португальского полузащитника «Манчестер Юнайтед», который провёл за «красных дьяволов» 181 матч и четыре раза выиграл чемпионат Англии, а недавно в возрасте 32 лет завершил карьеру в турецкой команде «Адана Демирспор».
Андерсон из «Манчестер Юнайтед»
Фото: Michael Regan/Getty Images
По ходу карьеры Андерсон боролся с лишним весом, и его партнёр по «Манчестеру» Рафаэль недавно рассказал, что у португальца была особенная любовь к американскому фастфуду. В совместной автобиографии со своим братом-близнецом Фабио защитник рассказал: «Мы могли быть с тренером команды и проезжать по автомагистрали, и Андерсон импульсивно вскакивал и кричал «Макдоналдс», «Макдоналдс».
Вот ещё несколько цитат про Андерсона, который должны подвести читателя к мысли: если бы не фастфуд, португалец стал бы лучшим в мире (это, если что, цитата Рафаэля).
- «Когда он играл хорошо, мы показывали блестящий футбол. Он получил много серьёзных травм, а затем его проблемы с едой начали сказываться на нём».
- «Я скажу кое-что об Андерсоне – если бы он был профессиональным футболистом, он мог бы стать лучшим в мире».
- «Он просто любил жизнь такой лёгкой и непринуждённой».
- «Он просто ел всё, что ему ставили».
Азар убежал с игры, чтобы съесть гамбургер. Говорит, это сделало его «легендой»
Вспомним Эдена Азара: в «Реале» он постоянно сталкивался с насмешками по поводу своего веса, признавая, что неравнодушен к паре лишних булочек. А вы в комментариях смеялись, что Азар приезжает на сборы после каникул у бабушки.
Эден Азар
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
Показательная история: в 2011 году 20-летний Азар был разъярён тем, что его заменили во время игры сборной Бельгии против Турции. Он не пожал руку тренеру и покинул стадион, а позже был замечен с гамбургером. Фотографии быстро попали в бельгийские газеты, а тренер Жорж Лекенс дисквалифицировал Азара на две игры «за непрофессионализм».
«В ту ночь я сделал глупость, – вспоминал бельгийский игрок. – Но история с гамбургером сделала меня легендой».
Позже, уже перейдя в «Реал», Азар рекламировал бургеры «Red Devils» – названные так в честь бельгийской сборной.
Немецкий бургер, созданный в честь Гвардиолы
Hot Pep Guardinator – такой бургер создали в Германии после того, как Пеп Гвардиола стал тренером «Баварии». В состав блюда входили булочка из ржаной муки, шницель из куриного мяса, ломтик сыра и листочек салата, а также острая горчица и сальса.
Тренер «Вулверхэмптона» запретил игрокам есть в «Макдоналдс»
Не совсем ясно, сколько «Биг Маков» съели игроки «волков», но очевидно, что этого было достаточно, чтобы тренер Дин Сондерс ввёл запрет на «Макдоналдс» для всех игроков.
«Это дисциплина – уметь сказать «нет» вещам, которые мешают играть, – цитата Сондерса. – Футбол как армия. Там научат ежедневно чистить ботинки и заправлять постель. Вы обязаны выполнять то, что необходимо. Разумеется, мы не в армии, но определённые вещи от игроков я буду требовать».
Руни – о ночных походах Роналду в «Макдоналдс»
Уэйн Руни вспомнил о том, как однажды вместе с Криштиану Роналду ходил в «Макдоналдс» в ночь перед игрой. Почему? Роналду очень хотели «Биг Мак», к тому же в то время пытался набрать вес, потому что чувствовал себя тощим. Обо всём этом рассказывал Руни, который сейчас удивляется: как сейчас Роналду удаётся держать себя в идеальной форме и есть шесть раз в день.
В детстве Криштиану подкармливали остатками из «Макдоналдс»
Обучаясь в академии «Спортинга», по вечерам Криштиану ходил в «Макдоналдс», где ему отдавала остатки бургеров женщина по имени Эдна.
«По вечерам нам очень хотелось есть, мы ходили в соседний «Макдоналдс» и стучались в заднюю дверь: «Осталось что-нибудь?». Эдна и ещё две девушки отдавали их нам. Я пытался найти их, общался с людьми в Португалии, но мне так и не удалось. А тот «Макдоналдс» закрылся. Надеюсь, интервью поможет их найти. Я буду очень рад. Хочу пригласить их в Турин или Лиссабон на ужин. Хочу дать что-то взамен. Я никогда не забуду, что они для меня сделали, очень ценю это. Не представляете, как для меня это важно».
Фабио Капелло: «После моего увольнения игроки сборной России заказали еду в «Макдоналдс»
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что в его практике лишь игроки российской сборной строго придерживались его специальной диеты.
«Впервые я применил эту диету к игрокам «Реала», – рассказывал дон Фабио. – Тогда все газеты написали, что я их убиваю, так как никто не привык к такому количеству пасты. То же самое было и в Англии. Зато в России следовали всем инструкциям. Когда меня уволили, первым делом игроки заказали еду в «Макдоналдс».
Александр Соболев: «Джикия барана может съесть»
Во время карантина у меня было интервью с Александром Соболевым, и мы заговорили о еде. Вот что из этого получилось.
«Знаю, кто очень много ест. Прям барана может съесть. Это Джика – Георгий Джикия. Если придёт в «Макдоналдс» и будет очень голоден, думаю, штучек пять-шесть «Биг Тейсти» закинет, потом три «Биг Мака» и что-нибудь ещё вдогоночку».
На интервью отреагировал сам Джикия: «Хинкали могу есть, но, когда это читал, сидел и думал: «Что ты несёшь?! Четыре класса образования». Конечно, он это придумал. Когда я с ним в «Макдоналдс» ходил?»
Слуцкий – лицо «Макдоналдс» от нашего футбола
Знаменитое фото с бургером – классика нашего футбола. И эта история получила продолжение. В рамках популярного в соцсетях #10yearschallenge Слуцкий показал, как за 10 лет изменился его заказ в «Макдоналдс».
Фото: Из личного архива Леонида Слуцкого
В комментарии пришёл Роман Широков: «Викторович, почему только один бутерброд?». «Это был уже третий ужин», – ответил тренер.
Пять других историй про «Макдоналдс» и футбол
- «Макдоналдс» – спонсор как мужской, так и женской национальных сборных Турции по футболу. А также футбольного клуба «Динамо-Минск».
- Coca Cola и «Макдоналдс» – большие и мощные спонсоры ФИФА – выступали за отставку Йозефа Блаттера.
- Андрей Аршавин, выступая за «Кайрат», принимал участие в открытии нового ресторана «Макдоналдс». Чтобы попробовать бургер из его рук, выстроилась огромная очередь.
- Кевин Де Брюйне заслужил свою дозу фастфуда после удачного матча против «Ливерпуля»: после финального свистка он отвёл жену и детей в «Макдоналдс», а свой поход туда выложил в TikTok. По видео заметно, что игрок берёт пару Хэппи Мил.
- Коста-риканский футболист Джонатан Макдональд в рамках маркетингового хода вышел на поле в футболке с надписью Burger King. И это не шутка. Тот матч между клубами «Алахуэленсе» и «Саприссой» закончился со счетом 2:2, но обсуждали после матча, конечно же, не это.
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