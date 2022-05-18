«Безумный идиот». Фанаты выбежали на поле целовать игроков, а один напал на соперника!

В Чемпионшипе — втором по значимости дивизионе английского футбола — подходит к концу очередной сезон. Уже определились два новых участника АПЛ («Фулхэм» и «Борнмут»), а за оставшееся третье место боролись четыре клуба. По итогам полуфиналов стало известно, что последнюю путёвку разыграют «Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд Таун». При этом матч с участием «лесников» получился невероятно захватывающим, а события после финального свистка — не менее запоминающимися.

Что произошло после матча «Ноттингем Форест» — «Шеффилд Юнайтед»

В полуфинале Чемпионшипа «Ноттингем» встречался с «Шеффилд Юнайтед». «Лесники» обыграли соперника в первом матче на выезде со счётом 2:1, а к перерыву ответной игры вели с преимуществом в один мяч — 1:0. Во второй половине «Шеффилд» дважды огорчил соперника, и в конце концов дело дошло до серии пенальти. Главным героем стал вратарь «Форест» Брис Самба, отразивший три удара из пяти. Благодаря этому «Ноттингем» вышел в финал плей-офф, где 29 мая сыграет на «Уэмбли» с «Хаддерсфилдом». «Лесники» не были в высшем английском дивизионе с прошлого века (последнее место в сезоне-1998/1999).

После окончания матча болельщики хозяев отпраздновали успех с размахом. Выскочили на поле, чтобы расцеловать футболистов любимого клуба. Ликовали так, будто команда выиграла Лигу чемпионов, хотя «Форест» ещё даже не обеспечил себе участие в АПЛ на новый сезон. Один из фанатов в порыве эмоций снёс капитана «Шеффилда» Билли Шарпа. Футболист пропускал встречу из-за травмы и после окончания матча был атакован прорвавшимися на поле болельщиками. Фанат бросился головой вперёд и буквально протаранил игрока, стоявшего у кромки поля. По информации британских СМИ, Шарпу наложили швы. Полиция уже вычислила болельщика и арестовала его. В ближайшее время его допросят по поводу случившегося. «Ноттингем Форест» пообещал выписать нападавшему пожизненный бан.

Билли Шарп Фото: George Wood/Getty Images

Фото Билли Шарпа

Как пострадавший прокомментировал инцидент

Шарп, выступавший за «лесников» в сезоне-2012/2013, прокомментировал инцидент: «Один безумный идиот испортил невероятный футбольный вечер. Поздравляю «Ноттингем» с победой и желаю им удачи в финале плей-офф. Я когда-то играл за «Форест» и не позволю ни одному подонку разрушить моё уважение к болельщикам этой команды».

Главный тренер «Шеффилда» Пол Хекингботтом призвал посадить фаната в тюрьму: «Билли занимался своим делом, а на него напали исподтишка. Это трусливый поступок. Билли потрясён, ему наложили швы. Все говорят о необходимости безопасности футболистов, но при этом ничего не делается. Болельщики спокойно выбегают на поле, что опасно для игроков. На мой взгляд, этого фаната нужно засадить за решётку. Не хочу уделять теме много внимания, компетентные органы с этим разберутся».

Бывший защитник «Ноттингема» Майкл Доусон в эфире Sky Sports лаконично оценил инцидент: «Это абсолютный позор!»

Чем известен «Ноттингем Форест»

Этот клуб дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов, впоследствии трансформированный в Лигу чемпионов. Да, дело было в далёких 1979 и 1980 годах, однако «Арсенал» и «Манчестер Сити», к примеру, вообще не побеждали в этом турнире. Помимо этого, «НФ» один раз выиграл чемпионат Англии, дважды — Кубок, четырежды — Кубок английской лиги, по одному разу — Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок.

Как уже говорилось ранее, «Ноттингем» не играл в АПЛ с сезона-1998/1999. Тогда для «лесников» всё закончилось печально — всего семь побед за весь чемпионат и последнее место в таблице. В ходе сезона командой руководили три тренера (один из них с приставкой «и.о.»), но и это не помогло. Ни одна из последующих попыток вернуться в АПЛ не увенчалась успехом. В 2003 году «Ноттингем Форест» уступил в плей-офф «Шеффилд Юнайтед», в 2010-м — «Блэкпулу», в 2011-м — «Суонси».

Кстати, в конце 1980-х тренер «Ноттингема» Брайан Клаф врезал парочке фанатов, выбежавших на поле, за что заработал денежный штраф в £ 5 тыс. Впоследствии специалист принёс извинения пострадавшим.