Чемпионство «Ман Сити» дешевле, чем шестое место «МЮ». Сколько стоило одно очко в АПЛ

Сезон в Англии увенчался огненной развязкой: судьба чемпионства решалась в последнем туре – «Манчестер Cити» для завоевания трофея достаточно было просто победить, тогда как «Ливерпулю» даже три очка не гарантировали титул — нужна была осечка «горожан». С разницей в одно очко гонку выиграл «Сити», хотя ещё за 15 минут до конца команда Гвардиолы проигрывала «Астон Вилле» 0:2.

Футбольный обозреватель Liverpool Echo Дэйв Пауэлл изучил отчётности клубов и на их основе подсчитал, сколько стоит каждое очко в этом сезоне АПЛ. За основу он взял расходы на формирование нынешнего состава – в Англии составляют подобные рейтинги ежегодно. Конечно, это не совсем точно отображает ситуацию (всё же существует ещё множество статей расходов на протяжении сезона), но общую картину позволяет составить.

По оценкам Пауэлла, «Сити» потратил на нынешний состав £ 975 млн (данные несколько разнятся с цифрами на Transfermarkt), а это значит, что затраты на одно очко в этом сезоне составили £ 10,5 млн. В прошлом году этот показатель равнялся £ 9,7 млн. У «Ливерпуля», который в итоге стал вторым, при тратах на нынешних футболистов £ 709 млн – £ 7,7 млн (в прошлом сезоне – £ 7,4 млн). При этом больше всех данный показатель у «Манчестер Юнайтед»: при стоимости состава в £ 980 млн «цена» одного очка составила £ 16,9 млн – это больше всех в лиге. На втором месте идёт «Челси» (£ 13 млн).

Покупки «Манчестер Сити» (данные Transfermarkt)

Игрок Комиссия за перевод (млн фунтов стерлингов) Из Год Джек Грилиш £ 105,75 «Астон Вилла» август 2021 г. Кевин Де Брëйне £ 68,40 «Вольфсбург» август 2015 г. Рубен Диаш £ 61,20 «Бенфика» сентябрь 2020 г. Рияд Марез £ 61,02 «Лестер» июль 2018 г. Жоау Канселу £ 58,50 «Ювентус» август 2019 г. Эмерик Лапорт £ 58,50 «Атлетик» Бильбао январь 2018 г. Рахим Стерлинг £ 57,33 «Ливерпуль» июль 2015 г. Родри £ 56,43 «Атлетико» Мадрид июль 2019 г. Бенжамен Менди (отстранен) £ 51,75 «Монако» июль 2017 г. Джон Стоунз £ 50,04 «Эвертон» август 2016 г. Кайл Уолкер £ 47,43 «Тоттенхэм» июль 2017 г. Бернарду Силва £ 45 «Монако» июль 2017 г. Натан Аке £ 40,77 «Борнмут» август 2020 г. Фернандиньо £ 36 «Шахтёр» июль 2013 г. Эдерсон £ 36 «Бенфика» июль 2017 г. Габриэль Жесус £ 28,80 «Палмейрас» январь 2017 г. Илкай Гюндоган £ 24,30 «Боруссия» Дортмунд июль 2016 г. Зак Штеффен £ 6,14 «Коламбус Крю» июль 2019 г. Александр Зинченко £ 1,8 «Уфа» июль 2016 г. Фил Фоден академия - июль 2017 г. Коул Палмер академия - июль 2021 г. Скотт Карсон бесплатный трансфер «Дерби Каунти» июль 2021 г. Всего £ 895,16

«Манчестер Сити» выиграл АПЛ Фото: Getty Images

А сколько «Сити» заработал?

Тут тоже можем говорить только о приблизительных цифрах, не имея данных по коммерческой деятельности. Но попробуем.

Около 50% внутреннего телевизионного соглашения и 20% дохода за международные трансляции распределяются в соответствии с положением в лиге (так называемые «выплаты по заслугам») и количеством появлений клуба на телевидении в этом сезоне («плата за услуги»). Плюс есть выплаты за место в таблице – за первое дают £ 44 млн. По оценкам английских СМИ, «Сити» в этом сезоне суммарно должен получить порядка £ 160 млн.

В Лиге чемпионов клуб заработал как минимум £ 130 млн (€ 153,79 млн): £ 50,5 млн за выход в полуфинал + £ 79,5 млн за исторический коэффициент. Последний рассчитывается на основании выступлений клуба за последние десять лет. Бонусные баллы начисляются за победы в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке. Считается он так: € 1,137 млн умножается на число от 1 до 32, где коэффициент 1 присуждается 32-му клубу, участвующему в ЛЧ. «Сити» занимает в рейтинге третье место. Выплаты за телеправа рассчитываются исходя из общего пула: каждой стране выделяется определённая сумма для распределения между её клубами-представителями, в зависимости от стоимости телевизионного рынка.