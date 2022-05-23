Курил, пил пиво и ел пиццу. Как экс-спартаковец отпраздновал титул в Аргентине. Фото

Рохо в своём познании настолько преисполнился, что этот мир ему абсолютно понятен.

«Бока Хуниорс» выиграл Кубок Профессиональной лиги Аргентины по футболу. В финале обыграли «Тигрес» — 3:0. Ничего примечательного: «Бока» была фаворитом, играла активнее (15-10 по ударам и 5-2 — по ударам в створ). В первом тайме «Тигрес» почти выстоял, но на 4-й добавленной минуте Маркос Рохо всё-таки забил. Затем хозяева просто дожали соперника (голы Франка Фабра и Луиса Васкеса).

Насколько это обыденная победа, показал именно Рохо. После награждения защитник сел на газон, выпил пива, съел пиццу и выкурил сигарету. Неизвестно, думал ли он, что курение вредит здоровью. Особенно после спорта.

Фото: Getty Images

Что такое Кубок Профессиональной лиги Аргентины по футболу?



Это относительно молодой турнир, появившийся в 2020 году. Его разыгрывают после регулярного сезона. Этот новый Кубок лиги — правопреемник Кубка Суперлиги, который обанкротился как раз в 2020 году.