Вот это реформы! Как изменить российский футбол на примере Бельгии

Сегодня, 24 мая, исполком РФС обсудит реформы российского футбола. «Чемпионат» продолжает изучать, какие изменения проводили страны Европы, чтобы вывести футбол на новый уровень. Мы уже писали про то, что сделали Австрия и Дания, теперь очередь Бельгии.
Бельгийцы проводили две глобальные реформы: одна касалась детско-юношеского футбола – её результатом стало «золотое поколение». Вторая полностью перевернула национальный чемпионат, сделав его формат одним из самых сложных для понимания. Зато там теперь больше интриг, и этот сезон не стал исключением – развязка получилась интересной. «Юнион», который весь сезон лидировал, упустил чемпионство в плей-офф – трофей взял «Брюгге». В общем, ниже рассказываем обо всём, что напридумывали бельгийцы (и их всё никак не остановить – проводят какие-то реформы чуть ли не каждый год!).
Проблема №1. Отсутствие талантов и падение уровня национальной сборной
В конце 90-х сборная Бельгии стремительно катилась вниз: на Евро-96 команда не квалифицировалась, на ЧМ-98 вышла, но за весь групповой этап ни разу не победила и вылетела с тремя очками. На домашнем Евро-2000 (проводили совместно с Голландией) бельгийцы не квалифицировались в плей-офф – в последнем матче они проиграли Турции — 0:2, установив тем самым позорный рекорд: до этого страна-хозяйка ни разу не вылетала после групповой стадии. Всё это на контрасте с относительно недавними успехами — финалом ЧЕ-1980, полуфиналом ЧМ-1986 – казалось полнейшим провалом.
Матч Бельгия — Турция на Евро-2000
«То, как вылетела Бельгия, было просто неприемлемо, – говорил бывший помощник главного тренера сборной Мишель Саблон в интервью Bleacher Report. – Команда достигла дна. Она жила в вакууме, и нужно было что-то делать». Мишель Д'Хуге, тогдашний президент бельгийской футбольной ассоциации и давний член исполнительного комитета ФИФА, согласился и предложил Саблону заняться переменами. Так тот получил должность технического директора ассоциации, время и свободу действий.
Саблон считал, что проблема была не в результатах, а в качестве игры: Бельгия играла в примитивный, устаревший футбол.
Поэтому менять решили всё.
Решения
На разработку новой системы подготовки футболистов ушёл почти год. «Мы занимались этим в субботу и воскресенье, с 7 утра до 7 вечера, – рассказывал Саблон. – Мы начали с нуля, с белого листа бумаги – и разработали всё заново».
Началось всё с научного анализа: команда во главе с техническим директором обратилась в четыре университета. Нужно было, чтобы они помогли изучить нагрузку молодых футболистов в матчах с пятью или восемью игроками, короткий и длинный пас, влияние расстановки на поле на качество игры и количество касаний каждого игрока. Не упускали ни одну мелочь – изучали даже, действительно ли 9:00 воскресенья – лучшее время для детских занятий.
«Мы рассмотрели несколько игровых действий, – говорил Соблон. – Игроки носили мониторы сердечного ритма для проверки уровня интенсивности в различных игровых форматах».
Всего исследователи проанализировали данные 1500 юношеских игр, заручились поддержкой 70 тренеров на всех уровнях игры и провели 120 презентаций для клубов. После этого Соблон, при поддержке тренеров молодёжных команд – Боба Брауэйса, Эрика Абрамса, Марка ван Гирса – и директора по обучению тренеров бельгийской ассоциации Криса ван дер Хагена, принялся за написание нового будущего для национального футбола.
1. Отказ от схемы 4-4-2, а вместе с ней – и от основной тактики, построенной на обороне и выходах в контратаку. Вместо «бегунков» и «рабочих лошадок» нужно было переключиться на развитие индивидуального мастерства футболистов. После посещения академий «Аякса», «Барселоны» и испанских школ, Саблон пришёл к выводу, что оптимальный вариант – единая схема 4-3-3. «Такое решение имело первостепенное значение для оттачивания игрока будущего, — подчеркивал он. – Оцените разные игровые системы, и 4-3-3 окажется наиболее эффективной, потому что у вас есть плоская четвёрка в обороне, оборонительный и наступательный треугольники в центре поля, нападающий и два вингера. Наше видение переплеталось с зональным футболом: его концепция заключается в игре во владении мячом и без него».
2. Отказ от игры 11 на 11 до 14 лет.
«Мы создали форматы, в которых все дети могут развлекаться. Они не хотят бегать, иначе занимались бы легкой атлетикой; они хотят много касаться мяча, играть свободно, забивать голы, — объяснял Крис ван дер Хаген. – Малыши слишком эгоистичны, поэтому они начинают с игр, где у каждого есть свой мяч. Потом играют 2 на 2, 5 на 5, 8 на 8. Всё это – на маленьких полях, с сокращённым временем матчей и частой сменой соперников».
11 на 11 в академиях начинают играть только после 14 лет. И то с разрешения врача: если при обследовании обнаружится, что у ребёнка всё ещё организм 12-летнего, он продолжит заниматься с категорией, соответствующей уровню развития его тела. То же самое касается и игрока, опережающего по темпам развития свой возраст – его могут перевести в группу сильнее, но без возможности вернуться. Бельгийцы называют это «коучингом по индивидуальным меркам», адаптированным к эволюции и развитию личности.
Это нужно для игрового мышления: постепенное развитие определённых качеств. В раннем возрасте дети могут оттачивать только два навыка – дриблинг и удар, потому что они ещё недостаточно развиты для принятия сложных решений. Поэтому было принято решение адаптировать футбол под детей, а не детей под футбол.
3. Упор на развитие, а не на результат в моменте.
До 14 лет нет ни таблиц, ни результатов. Игра – это способ развития и оттачивания навыков, а не соревновательный процесс.
«Сначала это была катастрофа. Тренеры звонили друг другу, чтобы восстановить таблицы. Я им сказал: «Хотите играть на результат, как Моуринью? Вы уверены, что хотите рискнуть быть уволенными после трёх поражений?». С тех пор реформа прижилась».
4. Правило 10 000 часов.
Именно столько, согласно исследованиям, необходимо для практики, чтобы выйти на большой уровень. По мнению Солбана, тренироваться детям нужно минимум 20 часов в неделю, чтобы быстро прогрессировать. В рамках государственной программы особо талантливым футболистам 14-18 лет предоставлялись бесплатные дополнительные часы тренировок – всего восемь в неделю.
5. Модель компетентности скаутов.
Это то, на что нужно обращать внимание при поиске талантов. Всего шесть пунктов: настрой на победу, эмоциональная стабильность, личность, взрывная сила, понимание игры, а также контроль над мячом и телом.
6. Строительство школ по всей стране.
После проведения Евро-2000 в стране появилось восемь новых футбольных школ, а клубы начали вкладываться в собственные академии.
Результаты
«Я с гордостью могу сказать, что в Бельгии мы действительно создали среду, на 100% ориентированную на игроков, – говорил ван дер Хаген.
Эден Азар (№10) и Кевин Де Брёйне (справа)
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
И это дало результат.
- Перед Евро-2000 50% состава играло за рубежом (больше всего в Германии и Нидерландах), при этом только четыре футболиста выступали за клубы, которые участвовали в еврокубках в том сезоне («Андерлехт» и «Спортинг»). На Евро-2020 в прошлом году поехала команда, в которой 92% игроков выступают в зарубежных чемпионатах (больше всего приходится на Англию). Количество футболистов, играющих за клубы, которые выступают в еврокубках, выросло до 12.
- За последние 10 лет (как раз расцвет «золотого поколения») стоимость состава сборной выросла со € 140 млн до € 670 млн. На ЧМ-2018 был пик в € 750 млн – сейчас поколение начало стареть.
- В июне 2000 года Бельгия была на 30-й строчке рейтинга ФИФА, в 2007-м упала на 71-ю. В 2015-м – вышла на первую строчку. Потом несколько раз её уступала, но с августа 2018-го по март 2022-го она упорно держалась на первом месте.
Проблема №2. Падение уровня национального чемпионата
В 1995 году Бельгия вылетела из десятки рейтинга коэффициентов УЕФА и за следующие 15 лет появилась там однажды. В лиге была слабая конкуренция: сильнейшие команды редко играли между собой, а клубы послабее выходили на поле уже в статусе проигравших. Снижение конкурентоспособности в чемпионате сказывалось не только на результатах в еврокубках – последствия подобного сильно били экономически. Число зрителей на трибунах падало, рейтинги телетрансляций ползли вниз, а спонсоры не особо охотно вкладывались в команды.
К необходимости перемен клубы пришли коллективно, только у каждого была своя причина, почему реформы всё же назрели.
Топ-команды – «Андерлехт», «Брюгге», «Генк» и «Стандард» Льеж – хотели усиления конкуренции и увеличения игр «высшего уровня». Таким образом они смогли бы больше зарабатывать и привлекать талантливых игроков. Также среди их пожеланий было уменьшение числа матчей в целом, чтобы не переутомлять игроков и иметь возможность выступать без проблем в еврокубках.
Вторая категория – «амбициозные середняки» вроде «Гента», «Шарлеруа» и «Локерена». Им важно было иметь возможность бороться за путёвки в еврокубки или даже медали.
Помимо клубов, в реформах были заинтересованы телеканалы: им было важно, чтобы в лиге была конкуренция, которая сделала бы чемпионат привлекательным, а количество матчей, не имеющих особого значения, сократилось.
Играет «Брюгге»
Фото: Adam Pretty/Getty Images
Решения
В 2008 году бельгийцы обратились к Hypercube (нидерландская аналитическая компания, которая предлагает решения для спортивной сферы): голландцы пришли к выводу, что чемпионат нужно улучшить таким образом, чтобы количество матчей топовых команд увеличилось, а у середняков сохранялся интерес бороться до конца. Так с сезона-2009/2010 появился новый формат:
- количество команд сократили с 18 до 16;
- ввели раунд плей-офф: на первом этапе клубы играют каждый с каждым, после чего 16-я команда вылетает напрямую, а у оставшихся 15 очки делятся («половинки» округляются в бóльшую сторону); далее происходит распределение на три группы: первая борется за чемпионство, вторая – за путёвку в Лигу Европы, третья – за выживание;
- чемпионский плей-офф: команды, занявшие в регулярном чемпионате места с 1-го по 6-е, играют каждая с каждой (дома и в гостях). Победитель становится чемпионом и получает путёвку в Лигу чемпионов (тогда Бельгия стартовала с третьего квалификационного раунда), 2-е место – тоже отправляется в квалификацию ЛЧ, 3-е – в третью стадию квалификации Лиги Европы, 4-е – борется за ЛЕ с победителем второй группы;
- плей-офф ЛЕ: клубы с 7-го по 14-е место разыгрывают возможность сыграть с четвёртой командой за место в Лиге Европы. Команды делятся на две группы, в которых проводят матчи в круговом формате; победители каждой группы играют два матча (дома и на выезде) за выход в ЛЕ;
- плей-офф за выживание: 15-я команда играет с клубами, занявшими во втором дивизионе места со 2-го по 5-е.
С сезона-2010/2011 формат плей-офф за выживание поменяли:
- 15-я и 16-я команды проводят мини-турнир – они играют между собой пять матчей;
- При этом 15-е место начинает сразу с бонуса в три очка, а ещё проводит три матча дома;
- Команда, которая занимает в мини-турнире вторую строчку из двух, сразу же вылетает, а вот победитель продолжает бороться дальше – играет с тремя клубами (2-4-е места) из второго дивизиона.
На этом реформы не закончились. Плей-офф на выживание отменили в 2015-м – с тех пор 16-я команда вылетает напрямую, а 15-я бьётся в плей-офф Лиги Европы. Год спустя снова провели реформы – общее количество профессиональных команд сократилось до 24: 16 — в высшей лиге, 8 – в первом бельгийском дивизионе. Из-за этого изменили плей-офф ЛЕ – теперь там боролись три команды из первого дивизиона. Получилось так: команды с 7-го по 15-е место + первое, второе и третье места дивизиона B = две группы по шесть команд. Победители каждой выходят в полуфинал плей-офф, после чего в финале встречаются с четвертым или пятым местом чемпионского плей-офф.
Сезон-2019/2020 снова по-новому – изменения в очередной раз коснулись плей-офф ЛЕ: вместо 12 команд в нём стало участвовать 16. Десять худших клубов высшей лиги и шесть лучших первого дивизиона делятся на четыре группы по четыре команды, победители играют в полуфиналах, потом проводятся финал и суперфинал – борьба за путёвку с четвертым или пятым местом чемпионского плей-офф. «Это не идеальная формула, — говорил президент лиги Питер Кроонен. – Конечно, есть варианты получше, но мы не находим для этого необходимого количества голосов».
Так болеют в Бельгии
Фото: Andreas Schaad/Bongarts/Getty Images
Если бы это было всё, но нет – бельгийцы продолжили искать идеальный вариант, однако следующие перемены были скорее вынужденными: в сезоне-2020/2021 количество команд в лиге увеличилось до 18, а плей-офф значительно сократились – но только на ближайшие два сезона.
В следующем сезоне временный вариант ещё продолжит действовать, а дальше бельгийцы снова планируют проводить реформы. Но пока так (обещаем, это последнее!):
- победитель регулярного чемпионата гарантированно получает прямую путёвку в Лигу конференций, если он не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов через чемпионский плей-офф;
- в чемпионский плей-офф попадают четыре команды. 1-е место – чемпион Бельгии, получает путёвку в групповой этап ЛЧ; 2-е место – третий квалификационный раунд ЛЧ; 3-е место – третий квалификационный раунд ЛК; 4-е место – второй отборочный раунд ЛК;
- в плей-офф Лиги Европы попадают четыре команды (а не 16, как раньше), первое место выходит в групповой этап ЛЕ;
- 18-е место вылетает напрямую, 17-е — играет два стыковых матча с командой, занявшей второе место в первом дивизионе.
Один вопрос: зачем всё настолько усложнять? Неужели это привлекло болельщиков, а не оттолкнуло их, когда они пытались разобраться в непростой системе, ещё и так часто меняющейся?
Да! Это дало результат. Но без недовольств, конечно, не обошлось: первое время и футболисты, и руководители клубов, и болельщики возмущались, что система не особо честная и понятная. Больше всего их бесило, что реформы проводились чрезмерно часто – отследить какие-то изменения было сложно, а ещё постоянно приходилось изучать новый формат.
Почитать о том, чему можно научиться у МЛС:
Что изменилось
Во-первых, Бельгия выросла в таблице коэффициентов УЕФА. В сезоне-2007/2008 страна была на 17-м месте, в сезоне-2013/2014 стала 10-й, сезоны с 2015-го по 2018-й держалась девятой, а с 2018-го по 2020-й – восьмой. В этом году, правда, Бельгия рухнула на 13-е место из-за неудачных выступлений в еврокубках.
Во-вторых, все реформы профессионализировали второй по счëту дивизион. Раньше там могли играть и полупрофессиональные команды, а проблемы с задержками зарплат и несоответствие условиям лицензирования были повсеместны.
В-третьих, вырос телеконтракт. В 2008-2011 годах права стоили € 44,7 млн, потом был рост до € 70 млн. А в 2020-м вещатель Eleven Sports приобрёл телеправа на пять лет с ежегодной выплатой в € 103 млн.
Бельгийцы продолжают искать идеальную формулу чемпионата, чтобы максимизировать доходы. У них своеобразный (даже чересчур) подход, тем интереснее за этим наблюдать. Но главное – это даёт результат.
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