Михаил Гершкович: я за футбол, а футбол — это 16 команд в Премьер-Лиге

Бывший нападающий «Динамо» Михаил Гершкович прокомментировал возможное расширение Российской Премьер-Лиги.



«Я за футбол. А футбол — это 16 команд», — передаёт слова Гершковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд.



По информации источника, «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород» направили письма в РФС, в которых выступили против расширения РПЛ, а также поддержали создание Кубка лиги. Клубы отметили экономическую целесообразность такого решения.



Сегодня, 24 мая, состоится заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения РПЛ.