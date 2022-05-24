Кто был лучшим в Серии А? Удивительные цифры главных героев сезона-2021/2022

Цикл о лауреатах сезона продолжает итальянская Серия А.
Лучший бомбардир: Чиро Иммобиле («Лацио») – 27 голов
Лучший по системе «гол+пас»: Чиро Иммобиле («Лацио») – 29 очков (27+2)
32-летнему форварду не было равных в этом сезоне в кальчо. Иммобиле тратил в среднем 100 минут на гол и мог забить ещё больше, если бы реализовал пенальти в матчах со «Специей» и «Эмполи». Однако семь точных ударов с 11 метров – тоже достойный результат. Ближайший преследователь – Душан Влахович – наколотил 24 гола за «Фиорентину» и «Ювентус».
Чиро Иммобиле
Фото: Marco Rosi/Getty Images
Столько же очков, сколько Иммобиле, набил Доменико Берарди из «Сассуоло» (15+14 в 33 матчах). Тройку лучших в номинации «гол+пас» замыкает Душан Влахович (27 очков).
Лучший ассистент: Доменико Берарди («Сассуоло») – 14 голевых передач
Берарди установил личный рекорд по количеству ассистов за сезон. Его прежний результат – 11. Нападающий «Сассуоло» поучаствовал чуть ли не в половине всех голов своей команды. Неудивительно, что его хотят подписать сразу несколько топ-клубов Италии. За девять лет в Серии А его нынешняя команда только раз залетела в топ-6.
Доменико Берарди
Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images
Вслед за Берарди в таблице ассистентов расположились два полузащитника «Интера» — Хакан Чалханоглу и Николо Барелла. Оба записали на свой счёт по 12 голевых передач.
Автор победных голов: Душан Влахович («Фиорентина»/«Ювентус») – 10 голов
10 победных голов из 24 – феноменальный результат 22-летнего нападающего. После перехода в новый клуб Влахович не сбавил и забил семь мячей в 15 играх. Похоже, «Ювентус» нашёл своего Холанда.
Душан Влахович
Фото: Getty Images
Самый важный бомбардир: Жоао Педро («Кальяри») – забил 38,2% голов команды
13 голов Жоао Педро не помогли «Кальяри» сохранить прописку в Серии А. Клуб занял 18-е место, набрав 30 очков в 38 матчах.
Жоао Педро
Фото: Getty Images
Больше трети голов своей команды также забили Чиро Иммобиле и Маттиа Дестро, которому также не удалось вытащить «Дженоа» из зоны вылета.
Суперзапасной: Андреа Белотти («Торино») – 5 голов
Лучший джокер этого сезона – 28-летний капитан «Торино». Андреа шесть раз выходил на замену и забил пять голов. В общей сложности Белотти провёл 160 минут после выхода со скамейки запасных.
Андреа Белотти
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
Четырежды после выхода на замену не забивал никто. У остальных конкурентов Белотти в номинации не больше трёх голов «с лавки».
Лучший вратарь: Мик Меньян («Милан») – 17 «сухих» матчей из 32 (53,1%)
Каждую вторую игру француз держал ворота на замке, хотя это был первый сезон Меньяна в Серии А. В прошлом году в «Лилле» Мик тоже регулярно тащил – 21 матч «на ноль» из 38 возможных.
Мик Меньян
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
Следом за Меньяном в таблице расположились вратари «Интера» и «Ромы» Самир Ханданович и Руй Патрисиу соответственно. У них по 15 «сухих» игр.
«Железные люди»: Руй Патрисиу («Рома»), Гульельмо Викарио («Эмполи») – отыграли все 38 матчей
Всего два игрока провели в Серии А все 38 матчей с первой до последней минуты. Если для Патрисиу сезон выдался неплохой (его команда попала в Лигу Европы), то Викарио пропустил 70 голов и только в семи играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Гульельмо Викарио
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
Самый молодой игрок: Симоне Пафунди («Удинезе») – вышел на поле в 16 лет 2 месяца и 8 дней
Форвард 2006 года рождения дебютировал в Серии А в заключительном туре с «Салернитаной». Пафунди провёл на поле 22 минуты.
Симоне Пафунди (справа)
Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images
Самый возрастной игрок: Джанлука Педжоло («Сассуоло») – вышел на поле в 40 лет 8 месяцев и 27 дней
Вратарь сыграл только один матч в этом сезоне Серии А – пропустил три мяча от «Болоньи». Больше в чемпионате Джанлука не выходил.
Джанлука Педжоло
Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images
В январе ветеран сыграл два матча в Кубке Италии, один из которых — «на ноль». Последний полноценный сезон у Педжоло был в розыгрыше-2013/2014, когда он только-только перебрался в «Сассуоло» из «Сиены».
- 24 мая 2022
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