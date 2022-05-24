Снайперы, суперзапасные и особо важные бомбардиры — все здесь.

Кто был лучшим в Серии А? Удивительные цифры главных героев сезона-2021/2022

Цикл о лауреатах сезона продолжает итальянская Серия А.

Лучший бомбардир: Чиро Иммобиле («Лацио») – 27 голов

Лучший по системе «гол+пас»: Чиро Иммобиле («Лацио») – 29 очков (27+2)

32-летнему форварду не было равных в этом сезоне в кальчо. Иммобиле тратил в среднем 100 минут на гол и мог забить ещё больше, если бы реализовал пенальти в матчах со «Специей» и «Эмполи». Однако семь точных ударов с 11 метров – тоже достойный результат. Ближайший преследователь – Душан Влахович – наколотил 24 гола за «Фиорентину» и «Ювентус».

Чиро Иммобиле Фото: Marco Rosi/Getty Images

Столько же очков, сколько Иммобиле, набил Доменико Берарди из «Сассуоло» (15+14 в 33 матчах). Тройку лучших в номинации «гол+пас» замыкает Душан Влахович (27 очков).

Лучший ассистент: Доменико Берарди («Сассуоло») – 14 голевых передач

Берарди установил личный рекорд по количеству ассистов за сезон. Его прежний результат – 11. Нападающий «Сассуоло» поучаствовал чуть ли не в половине всех голов своей команды. Неудивительно, что его хотят подписать сразу несколько топ-клубов Италии. За девять лет в Серии А его нынешняя команда только раз залетела в топ-6.

Доменико Берарди Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Вслед за Берарди в таблице ассистентов расположились два полузащитника «Интера» — Хакан Чалханоглу и Николо Барелла. Оба записали на свой счёт по 12 голевых передач.

Автор победных голов: Душан Влахович («Фиорентина»/«Ювентус») – 10 голов

10 победных голов из 24 – феноменальный результат 22-летнего нападающего. После перехода в новый клуб Влахович не сбавил и забил семь мячей в 15 играх. Похоже, «Ювентус» нашёл своего Холанда.

Душан Влахович Фото: Getty Images

Самый важный бомбардир: Жоао Педро («Кальяри») – забил 38,2% голов команды

13 голов Жоао Педро не помогли «Кальяри» сохранить прописку в Серии А. Клуб занял 18-е место, набрав 30 очков в 38 матчах.

Жоао Педро Фото: Getty Images

Больше трети голов своей команды также забили Чиро Иммобиле и Маттиа Дестро, которому также не удалось вытащить «Дженоа» из зоны вылета.

Суперзапасной: Андреа Белотти («Торино») – 5 голов

Лучший джокер этого сезона – 28-летний капитан «Торино». Андреа шесть раз выходил на замену и забил пять голов. В общей сложности Белотти провёл 160 минут после выхода со скамейки запасных.

Андреа Белотти Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Четырежды после выхода на замену не забивал никто. У остальных конкурентов Белотти в номинации не больше трёх голов «с лавки».

Лучший вратарь: Мик Меньян («Милан») – 17 «сухих» матчей из 32 (53,1%)

Каждую вторую игру француз держал ворота на замке, хотя это был первый сезон Меньяна в Серии А. В прошлом году в «Лилле» Мик тоже регулярно тащил – 21 матч «на ноль» из 38 возможных.

Мик Меньян Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Следом за Меньяном в таблице расположились вратари «Интера» и «Ромы» Самир Ханданович и Руй Патрисиу соответственно. У них по 15 «сухих» игр.

«Железные люди»: Руй Патрисиу («Рома»), Гульельмо Викарио («Эмполи») – отыграли все 38 матчей

Всего два игрока провели в Серии А все 38 матчей с первой до последней минуты. Если для Патрисиу сезон выдался неплохой (его команда попала в Лигу Европы), то Викарио пропустил 70 голов и только в семи играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Гульельмо Викарио Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Самый молодой игрок: Симоне Пафунди («Удинезе») – вышел на поле в 16 лет 2 месяца и 8 дней

Форвард 2006 года рождения дебютировал в Серии А в заключительном туре с «Салернитаной». Пафунди провёл на поле 22 минуты.

Симоне Пафунди (справа) Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Самый возрастной игрок: Джанлука Педжоло («Сассуоло») – вышел на поле в 40 лет 8 месяцев и 27 дней

Вратарь сыграл только один матч в этом сезоне Серии А – пропустил три мяча от «Болоньи». Больше в чемпионате Джанлука не выходил.

Джанлука Педжоло Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

В январе ветеран сыграл два матча в Кубке Италии, один из которых — «на ноль». Последний полноценный сезон у Педжоло был в розыгрыше-2013/2014, когда он только-только перебрался в «Сассуоло» из «Сиены».