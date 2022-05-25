Судьбу места в РПЛ чуть не решила уморительная ошибка. Но всё перевернулось за 15 минут

Все 30 туров РПЛ остались позади, но два места в чемпионате на следующий сезон по-прежнему вакантны. Их судьба решается в стыковых матчах. После победы «СКА-Хабаровск» над «Химками» (1:0) встретились «Оренбург» и «Уфа». И выдали шоу!

В начале игры команды присматривались друг к другу, а на 19-й минуте случился один из главных моментов всего матча. Вратарь «Оренбурга» Евгений Гошев в безобидной ситуации наткнулся на защитника Ренато Гойковича, выронил мяч и позволил Гамиду Агаларову заработать легчайший пенальти. Абсолютно нелепая и уморительная ошибка — форвард «Уфы», если бы не контакт с голкипером, вполне мог упасть от смеха.

Агаларов в этом сезоне беспощаден при пенальти. Из 19 голов в РПЛ Гамид забил с «точки» целых шесть. В этот раз он тоже не простил — 0:1.

«Оренбург» после подарка сопернику бросился сравнивать и был близок к этому в нескольких моментах, но всё время чего-то не хватало — то удара, то последнего паса. «Уфа» отвечала быстрыми выпадами, причём практически все атаки шли через правый фланг, где был очень активен Эгаш Касинтура. Правда, вингер в итоге доигрался до жёлтой карточки — Владислав Безбородов наказал его за симуляцию.



Временами в обороне у «Уфы» было нервно. На 38-й минуте Алексей Никитин чуть не повторил трюк игроков «Оренбурга», не попав по мячу возле своих ворот. Пронесло. Ближе к перерыву градус игры поднялся — футболисты стали чаще фолить и срываться друг на друга и на судью.



По итогу первый тайм получился плюс-минус равным. Мячом чуть больше владел «Оренбург» (52 процента), по ударам тоже преимущество у хозяев (6:2), но «Уфа» была точнее (2:1).

«Оренбург» — «Уфа» Фото: fcorenburg.ru

Второй тайм начался с худшего, что могло случиться с «Уфой». Агаларов на ровном месте получил повреждение и схватился за заднюю поверхность бедра. Вместо него вышел герой матча с «Рубином» в последнем туре РПЛ — Дилан Ортис.

Утешение после травмы Агаларова пришло быстро. Мяч заметался по штрафной «Оренбурга» и неожиданно привёл к пенальти. Владислав Камилов оказался не менее хладнокровным, чем лучший бомбардир РПЛ, и вонзил в угол — 0:2.

А потом случился камбэк. На 70-й минуте защитник Гойкович исправился за нелепый эпизод с пенальти.

А на 84-й минуте круто проявил себя в атаке защитник Андрей Малых. Помог рикошет, но удар мощнейший!

В конце матча «Оренбург» окончательно прижал «Уфу» к воротам и заставил отбиваться. Но гости не просто выстояли, а ещё и умудрились остаться в большинстве. 39-летний защитник Адесойе Ойеволе не справился с простым пасом и сфолил на красную. «Уфа» шансом не воспользовалась — 2:2.



Немного статистики по матчу: «Оренбург» с учётом хода игры ожидаемо был лучше и по владению (60 процентов), и по ударам (15:6, в створ — 4:4). Но для победы этого не хватило.

Упускать победу, ведя в два мяча, обидно, но для «Уфы» есть и хорошая новость: в стыках по-прежнему действует правило выездного гола. А это значит, что преимущество не на стороне «Оренбурга». Чем всё закончится, узнаем уже 28 мая.