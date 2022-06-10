Кроме России, ФИФА никого не забанит. Неожиданная развязка скандала с чемпионатом мира

Эквадор всё же поедет на чемпионат мира: ФИФА приняла решение закрыть дисциплинарное разбирательство, инициированное после заявлений чилийской футбольной федерации, что игрок эквадорской сборной Байрон Кастильо на самом деле колумбиец. Юрист от Чили Эдуардо Карлеццо предоставил много доказательств документальных махинаций, но в успех всё равно слабо верил: «Когда билеты проданы, проведена жеребьёвка, вся подготовка к ЧМ, самое простое решение — оставить всё как есть. Будем обращаться в Апелляционный суд, а потом, если всё будет по-прежнему не в нашу пользу — в CAS». Но был убеждён: если сборная Эквадора отправится в Катар, этот чемпионат мира навсегда будет запятнан.

Федерация Чили собрала мощный пакет документов — нашли даже свидетельство о крещении!

26 апреля один из пользователей «Твиттера» запостил справку из колумбийского ЗАГСа с утверждением, что Кастильо на самом деле родился в Тумако. Твит довольно быстро стал вирусным, и тут за дело взялась чилийская федерация. Уже 5 мая они обратились к ФИФА с просьбой рассмотреть ситуацию: «Факты слишком серьёзны и должны быть тщательно расследованы. Футбольный мир не может закрывать глаза на такие вещи».

Кастильо в ответ на обвинения иронично шутил: он выставил фотографию в футболке сборной Эквадора и подписал: мол, я еду в Катар, а остальные будут смотреть по телевизору. Эквадорская федерация выступила чуть серьёзнее: «ФИФА не является органом, который может определять национальность игрока. Компетентный орган определил, что Кастильо должен быть зарегистрирован как эквадорец после исчерпывающего анализа».

Байрон Кастильо Фото: Jose Jacome/Getty Images

Через пару дней чилийская федерация объявила, что нашла доказательства подделки документов. Зацепились за Кастильо они неслучайно: эквадорская федерация ранее сама проводила расследование в отношении него на предмет фальсификации данных. В 2017-м его даже исключили из сборной U-20, потому что в ЗАГСе нашли несоответствия в его свидетельстве о рождении. Председатель комиссии по расследованию FEF Хайме Хара спустя два года сбора и анализа данных подтвердил, что Кастильо играет с поддельными документами и на самом деле родился в городе Тумако на севере Колумбии. Кастильо запросил в судебном порядке доступ к любым документам, после чего суд признал его эквадорцем. В ЗАГСе пытались оспорить это решение, но судья отклонил апелляцию.



Эквадорская федерация настаивала, что по всем юридическим нормам Кастильо – урождённый эквадорец. Но чилийцы упорно этому не верили.



«Мы категорически заявляем, что Байрон Хавьер Кастильо Сегура родился в колумбийском Тумако 25 июля 1995 года, а Байрона Давида Кастильо Сегуры, который должен был родиться 10 ноября 1998 года, не существует, – заявил MARCA юрист Эдуардо Карлеццо. – Он человек-призрак. Это фальсификация, подлог и даже преступление по законам Эквадора».

Карлеццо изначально ссылался на свидетельство о рождении и данные старого расследования эквадорской федерации, но во вторник дал пресс-конференцию, на которой предоставил журналистам новые данные. Среди них – свидетельство о крещении и справка о состоянии здоровья Кастильо.

В свидетельстве указано, что футболист был крещён 25 декабря 1996 года в епархии Тумако, что находится в Колумбии. Кроме того, к документу прилагается выписка о проведении церемонии крещения, которая состоялась в Parroqua Nuestra Señora del Cármen указанной епархии. Но самое главное – в свидетельстве прописана дата рождения: 25 июля 1995 года.

Второй документ, который оказался в распоряжении чилийской федерации, – выписка из системы общественного здравоохранения Колумбии, в которой оказался зарегистрирован Кастильо. Согласно бумаге, футболист входит в «Базу данных аффилированных лиц системы социального обеспечения в области здравоохранения» в департаменте Нариньо в муниципалитете Тумако. По словам Карлеццо, футболист, который в настоящее время является игроком сборной Эквадора, «пользуется преимуществами и гарантиями гражданства Колумбии».



Ещё доказательства – в государственном реестре Эквадора нет отпечатков пальцев Кастильо, что обязательно для каждого гражданина.



«Только власти страны могут решить, какой документ действителен, а какой нет», – на днях заявил вице-президент Эквадорской федерации футбола Карлос Манзур.

Игроки сборной Эквадора по футболу Фото: Dolores Ochoa/Getty Images

Вариантов, кто заменит Эквадор в случае доказанной вины, было два: Чили или Италия

Вариант, о котором писали колумбийские СМИ, – обнуление очков Эквадора без присуждения +3 очков командам, с которыми играла сборная. В таком случае Колумбия заняла бы пятое место и сыграла бы с Австралией в стыках, а сборная Перу вышла напрямую на ЧМ и заняла бы место в группе А вместе с Катаром, Сенегалом и Нидерландами. Но Карлеццо, отвечая на вопросы колумбийских журналистов, чётко давал понять – он не посредник для других сборных: «Мы думаем исключительно о победе или поражении в этом деле для Чили».



Глобально этот вариант был из разряда мечты – подобный расклад не предусмотрен кодексом ФИФА. В нём говорится, что тот, кто использует поддельный документ, может быть наказан штрафом и дисквалификацией не менее чем на шесть игр или на другой срок не менее одного года. Если игрок участвует в матче, в котором он на самом деле не имеет права принимать участие, то команда наказывается техническим поражением 3:0 в пользу противника и минимальным штрафом в размере 6000 швейцарских франков.



Матчей, в которых принимал участие Кастильо, было восемь: четыре победы, две ничьих и два поражения. Таким образом, эквадорская сборная потеряла 14 очков, остальные же получали +3:

Бразилия – 45

Аргентина – 32

Уругвай – 28

Чили – 25

Перу – 24

Колумбия – 23

Парагвай – 19

Боливия – 18

Венесуэла – 13

Эквадор – 12.

Получалось, что Чили напрямую выходит в Катар, Перу остаётся в межконтинентальных стыках, Эквадор – сидит дома.



Вторая опция, которая предусмотрена кодексом ФИФА, – исключение сборной из соревнования.

В таком случае её место занимает команда с лучшим рейтингом, не попавшая на чемпионат мира. Это Италия: чемпионы Европы занимают шестое место, Чили — 28-е. Но президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина говорил, что квоту Эквадора отдадут южноамериканской команде, так как все европейские слоты уже заняты.

Сейчас у чилийской федерации есть возможность подать апелляцию, что они и собираются сделать. Но шансов, кажется, ещё меньше, чем было до этого: ФИФА не пойдёт на исключение сборной за полгода до старта турнира.