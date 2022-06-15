«Погоны поменяли вовремя. Иначе было бы плачевнее». Неизвестные факты о новом тренере ЦСКА

Как Федотов служил в армии и почему в детстве болел за «Спартак».

Владимир Федотов – лучший тренер прошедшего сезона РПЛ по версии портала Transfermarkt. А также и по моей версии. Ведь серебро с «Сочи» и мощный финиш сезона с гостевым разгромом «Динамо» в последнем туре – это и есть главный прогресс сезона.

Теперь Федотов возглавил ЦСКА, где заменил Алексея Березуцкого.

Владимир Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Федотов плотно ассоциируется с «Сочи» и «Оренбургом». А также с матчем, в котором сочинцы (с Кокориным и Заболотным в составе) разнесли ростовскую молодёжку со счётом 10:1 в очень колоритном, но очень странном матче РПЛ.

В этом тексте мы собрали неочевидные факты о тренере, который совсем скоро возглавит ЦСКА. Уверены, многие из них вас приятно удивят.

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Потомственный болельщик «Спартака»

Федотов рассказывал несколько раз: в 70-е и 80-е сам болел за «Спартак» вместе со своим папой, который выписывал газету «Советский спорт», и младшим братом Серёжей. При выборе между спартаковцами и киевскими динамовцами Федотов выбрал как раз любимый клуб отца. И вспоминал это со смехом: «Альтернативы не существовало».

«Мой батя был ярым поклонником «Спартака», – вспоминал тренер. – Раньше была одна команда, за которую болели. Это народная команда – «Спартак». Она такой и остаётся. Это советский спорт, я на этом воспитывался в родном небольшом городке».

Федотов после матча со «Спартаком» в Оренбурге Фото: РИА Новости

Федотов говорит, что положение сил в стране не изменилось: «Вспоминаю матчи со «Спартаком», когда я работал в «Оренбурге». Полный стадион. И вроде бы никакой принадлежности к «Спартаку» в Оренбурге нет, но даже там всё равно болеют за «Спартак».

Служил в городе Валерия Харламова. В армии случалось всякое

На протяжении полутора лет проходил реальную воинскую службу, а служил в городе Чебаркуль – том самом, который все знают по истории Валерия Харламова (играл за местную «Звезду») и фильму «Легенда номер 17». Служба там растянулась на «долгие 18 месяцев».

Вместо того чтобы возвращаться домой, футболиста отправили в воинскую часть противовоздушной обороны города Троицка (на границе с Казахстаном). Почему? «Вопрос вроде был решён, но где-то, как обычно, произошёл сбой», – рассказывал Федотов в большом интервью Sports.ru. Там есть и другие армейские истории – и избранные из них мы публикуем по блокам.

«Первая профессия ещё в Чебаркуле у нас была – водители-механики БМП. Потом нас готовили на командиров отделений, и это была прямая дорога в группу советских войск в Германии. Но вместо этого мы получили Троицк». «Там нужно было за себя постоять, были напряжённые моменты. Приехали, у нас красные погоны, а служили там ребята с чёрными погонами, связисты. Мы такие ходим – спортсмены, футболисты, через два дня уедем. В эти дни нам – все почести, смотрим телевизор целыми днями. Потом ребята смотрят – хм, день не уехали, два не уехали. И круги стали сужаться. «Красные погоны, да вы менты!» Мы уже чувствуем – дело пахнет керосином. Пошли к командиру отделения: «Давайте-ка мы быстро погоны поменяем, пока нас тут не отоварили». Погоны поменяли – и вовремя. Иначе всё было бы гораздо плачевнее». «А вообще бывало всякое. Не стоило нигде оставаться одному. Всегда нужна была поддержка друзей, и мы это чётко почувствовали.

Валерий Харламов Фото: cska.ru

Опасность исходила не от старослужащих, а от тех, кто на полгода старше. Они таким образом самоутверждались, завоёвывали авторитет. Бывало, подловят – и приходилось жестоко отбиваться. Случалось, что и получали».

Считает, что продукты и спорт в наше время хуже, чем раньше

По словам Федотова, раньше 85% населения было задействовано в физкультуре и спорте, а какое-то время назад этот показатель рухнул до 25%.

Владимир Федотов тренер «Раньше в футбол играла вся страна, было множество соревнований, школы, дворы, классы, все играли. А сейчас родители смотрят, в каких видах спорта можно заработать. В 10 лет ты пришёл на тренировку, а мама тебя привела с тем посылом, что ты станешь хорошим футболистом и потом покатаешь её на яхте».

Другие мысли Федотова по теме:

Чтобы стать успешным футболистом, нужно 15 лет сумасшедшего труда, и то далеко не факт, что получится. «Где-то год назад я разговаривал с тогда ещё врачом «Спартака» Михаилом Бутовским, сейчас он в «Рубине» у Слуцкого работает, и он говорил, что поколение советских людей – это железо. 2000-е – пластмасса. А вот 90-е, то, что сейчас как раз играет, просто вата. Все больные и немощные – из-за Чернобыля, экономических потрясений, качества продуктов». В контексте продуктов Федотов приводит пример с хранением огурцов: «Вот раньше мама брала огурцы, заливала водой, клала специи, закрывала полиэтиленовой крышкой, и так они хранились всю зиму. Сейчас двойная стерилизация, а они взрываются. Это говорит о том, что мир очень сильно изменился. Раньше и продукты были другого качества, более натуральные, теперь уже ГОСТа как такового не существует. Продаётся колбаса, которую и колбасой нельзя назвать, и вообще большинство продуктов непригодны в пищу. «Мы все должны совершенствоваться и ещё больше работать, чтобы находить и развивать таланты. Нет ничего хуже, чем опускать руки и говорить, что все мы такие-сякие».

Советский магазин Фото: РИА Новости

Против гаджетов

Федотов считает, что в детстве на детей очень негативно влияют гаджеты. Вспоминает, что в футбольной раздевалке его игроки сидят, опустив голову вниз к телефону. И приводит в пример отца венгерского футболиста Доминика Собослаи: тот придумал корсет: надевая его на шею, игрок отлично видит поле и никуда не наклоняется.

«Скоро человек будет такой – длинные пальцы, согнутая шея, опущенная голова. Ты сейчас можешь спокойно проходить мимо, и тебя не заметят – настолько они погружены в гаджеты», – говорит Федотов.

Ещё один пример – Моуринью. Федотов как-то увидел, что после матча одной из своих команд Жозе зашёл в раздевалку и увидел похожую картину: «Всё то же самое, что у нас! Это меня шокировало. Он что-то говорит, а все уже сидят и что-то смотрят. На тренера – ноль внимания. И я понимаю, откуда ноги растут. Из компьютерных игр, которые затягивают».

И из личного. Когда в семье тренера появился компьютер, Федотов вместе с дочерью «начали соревноваться» (видимо, речь шла про игры). Итог – дочь посадила глаза, а тренер понял, что эта история их «чрезмерно затянула».

Федотов на поле Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Не видит смысла в футболе без болельщиков. Ставит в пример боление в МЛС

Эту мысль тренер сформулировал во время ковидного сезона, когда чемпионат России приостановили.

Владимир Федотов тренер «Конечно, без зрителей игра не имеет никакого смысла. Это как театр. Футбол для болельщиков. Нам нужна их энергетика. Этого нам, возможно, и не хватало. С болельщиками был бы другой антураж. А так – пусто, слышно только нас, тренерский штаб».

Другая мысль Федотова про болельщиков: в России им надо быть менее агрессивными. Это тренер понял на контрасте после посещения матча «Лос-Анджелес Гэлакси».

«На трибунах аншлаг. Очень дружелюбные болельщики. Это не ультрас. Мы ни разу не видели никакой агрессии. Фанаты разных команд могут находиться на одном секторе. Сам это видел.

Стадион «Лос-Анджелес Гэлакси» во время матча Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

У нас немного парни перегибают палку. На мой взгляд, нужно сосредоточиться на искренней поддержке своей команды».

Выступает за лимит в заявке, хотя раньше был против лимита вообще

У Федотова есть много тезисов по всегда актуальной теме. Слова тренера идут в хронологическом порядке.

«Вообще лимит – зло. И не зря в своё время Андре Виллаш-Боаш, когда его надумали ужесточать, сказал: «Это будет провал». Но тут надо взвесить все плюсы и минусы. С одной стороны, за счёт него высвобождаются места для молодых парней. С другой – идёт неоправданный рост цен на российских футболистов. И их менталитет: «Туда не пойду, лучше здесь на лавочке посижу». Это плохая тенденция. Но у нас страна так устроена. Нетерпеливые мы, слишком шарахаемся из стороны в сторону». «Молодые футболисты – это не грибы, которые за ночь выросли, ты за ними сходил, собрал и продал. Их одним лимитом не разовьёшь. Их надо правильно воспитывать – и лимит, может, облегчит им дорогу. Но его одного точно недостаточно». «Лимит в том виде, в котором он сейчас существует в РПЛ, обрекает команду на проблемы в Европе. Мы с ними столкнулись. Заявка – 22 футболиста, там также должны быть доморощенные. Даже этот критерий для нас дополнительная проблема: мы слишком молоды, у нас изначально нет таких футболистов». «Какие-то ограничительные меры по развитию наших игроков должны быть. Мы должны охранять наши футбольные устои и воспитывать своих хороших футболистов. Нужна золотая середина». «Я за переходный период с 10-12 легионерами в заявке. А лимит в нынешнем его виде является ограничителем для успешного выступления российских клубов в еврокубках».

Андре Виллаш-Боаш Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Против расширения РПЛ, хотя раньше выступал за

Также приводим тезисы тренера в хронологическом порядке.

Сначала:

«Планы расширить Премьер-Лигу приветствую. Собственно, этот вопрос был почти решён ещё год назад. Всем же понятно, что 16 клубов для России – слишком мало. При 18 участниках больше практики получат молодые российские футболисты. Им будут доверять и в топ-клубах, и в командах, борющихся за выживание. «Вы посмотрите, какая сейчас в России погода. За последние 30 лет климат резко изменился. Когда-то уже в середине ноября в футбол играть было нельзя. С появлением современных арен и глобальным потеплением многие проблемы отпали. И паузы в календаре надо сокращать». «Нам не хватает системности, специализации. В Европе тоже есть клубы с небольшими бюджетами, которые тем не менее прекрасно выживают. За счёт подготовки молодёжи, трансферов, работы с болельщиками. Вот и нашим клубам нужно учиться жить по средствам и стремиться к стабильности».

Потом:

«Смотрите, футбол – это всё-таки бизнес, от этого никуда не деться. Клубы как могут пытаются зарабатывать. Математически посчитано, что модель с 16 клубами наиболее прибыльна для нашего футбола. В тех условиях, которые есть сейчас, лучше сделать дополнительное соревнование в виде Кубка лиги, а не расширять РПЛ на две команды. Всё исходит от того, прибыльная это вещь или убыточная. А расширение РПЛ до 18 клубов ведёт к серьёзным убыткам, и не учитывать это было бы неправильно». «Вот в Англии «Ноттингем Форест», самый старый клуб страны, 23 года не мог вернуться в АПЛ. И в этом году они вновь туда вышли. Вот и в регионах надо просто лучше стремиться к элите: создавать инфраструктуру, сильную команду, условия для неё. И обоснованно добиваться выхода в РПЛ».

За — конкуренцию с иностранными тренерами

Федотов говорит, что конкурировать с иностранными тренерами ему интересно, ведь у каждого специалиста – свои идеи.

Выделяет работу немецких коллег, которые прямо сейчас одни из самых прогрессивных, и «результаты последних розыгрышей Лиги чемпионов говорят о том, какую школу можно назвать наиболее современной».

Федотов и Кристиан Нобоа Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Тренер живёт и работает с принципом: «Желающий увидеть что-то для себя – увидит. Мы с интересом наблюдаем за их работой. Наша задача — в конкурентной борьбе не уступать им, а в чём-то и превосходить. В конкуренции и рождается истина».

Часто получает тренерские карточки. И вообще вошёл в историю

После введения жёлтых и красных карточек для тренеров РПЛ Федотов входит в топ самых спорящих: два удаления в прошлом сезоне и три жёлтые карточки в следующем.

Причём две из трёх карточек Федотов получил в матчах с ЦСКА. Причины – неспортивное поведение, а также «демонстративное несогласие с решением судьи».

У Федотова также есть историческое достижение: в матче сезона-2020/2021 между «Ростовом» и «Оренбургом» (2:1) получил жёлтую карточку за споры с арбитром. И карточка стала первой для тренера в истории РПЛ.

Бонус: просто хорошая история про Федотова

Когда тренер работал в «Сочи», в клуб пришёл запрос на интервью от местного медиа. Федотов не хотел общаться по телефону и тогда попросил, чтобы ему прислали вопросы.

Вопросы прислали, а Федотов ответил на них письменно, от руки. Получилось несколько листов.

Федотов на трибуне Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Вот такой тренер приехал в ЦСКА!

В тексте использованы цитаты Федотова изданиям Sports.ru и «СЭ», а также слова в эфире «Матч ТВ»