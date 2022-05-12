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Грамотные трансферные ходы «Реала»: подписан Антонио Рюдигер, продлены Начо и Лука Модрич, проигнорирован Эрлинг Холанд

Образцовая работа. «Реал» совершает блестящие ходы на трансферном рынке
Анатолий Романов
«Реал» совершает блестящие ходы на рынке
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Решение не связываться с Холандом выглядит даже лучше предпринимаемых действий.

«Реал» досрочно выиграл Ла Лигу и готовится к финалу Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Сезон для команды Карло Анчелотти уже можно назвать успешным. В этом сезоне «Реал» выиграл Ла Лигу, а Анчелотти теперь добился уникального достижения – выиграл все топ-5 чемпионатов Европы. В плей-офф Лиги чемпионов были драматично выбиты «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити». Путь «Реала» в турнире ознаменован подвигами и невероятными камбэками с проявлением по-настоящему героического характера.

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Карим Бензема в 34 года вышел на пиковый уровень в карьере и является главным претендентом на «Золотой мяч». Шансы отобрать у него награду есть только у Мохамеда Салаха и Садио Мане в случае победы в финале ЛЧ. Расхваливать достижения «Реала» по состоянию на текущий момент сезона-2021/2022 можно ещё долго, но при этом сложно не замечать образцовую работу клуба на трансферном рынке с прицелом на будущий год.

Подписание Рюдигера

29-летний центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер подписал контракт с «Реалом» до 2026 года. Официально о трансфере футболиста должны объявить после финала Лиги чемпионов. Зарплата Рюдигера составит € 9-10 млн после уплаты налогов. Антонио уже прошёл медицинский осмотр для мадридского клуба. В контракте прописали отступные на сумму € 400 млн.

Антонио Рюдигер

Антонио Рюдигер

Фото: Getty Images

Важен тот факт, что Рюдигер переезжает в Мадрид на правах свободного агента. В плей-офф Лиги чемпионов стало ясно, что «Реалу» нужно неплохо укрепить центр защиты. Уж слишком вольготно чувствовали себя игроки «Челси» и «Манчестер Сити», порой спасало только везение и блестящая игра вратаря Тибо Куртуа. Глубина и качество на позиции центрального защитника в «Реале» стали лучше. У Эдера Милитао появится достойный напарник, а Давид Алаба вернётся на хорошо знакомую позицию слева.

Продление контрактов

«Реал» собирается продлить контракты с рядом важных исполнителей. Лука Модрич точно останется в мадридском клубе – новый контракт будет рассчитан до июня 2023 года с опцией продления ещё на сезон. Лука принял решение ещё несколько месяцев назад. Модрич хочет сыграть на «Сантьяго Бернабеу» после завершения его реконструкции. «Реал» и лично президент клуба Флорентино Перес желают, чтобы хорват остался в команде.

В ближайшее время с 36-летним футболистом проведут переговоры. Кроме того, Модричу предложена возможность войти в спортивную структуру по окончании карьеры игрока. Лука мечтает завершить карьеру в «Реале». По этой причине он продолжает активно поддерживать себя в форме, чтобы соответствовать уровню клуба. Модрич – душа и сердце «Реала», так что продление сотрудничества выглядит очень логичным и правильным решением не только с точки зрения продуктивности на футбольном поле. Подобные личности очень важны в раздевалке.

Лука Модрич с кубком

Лука Модрич с кубком

Фото: Getty Images

Кроме того, в конце сезона «Реал» проведёт переговоры о новом контракте с Винисиусом Жуниором. Новое соглашение футболиста будет рассчитано до июня 2027 года, в нём будет предусмотрено увеличение зарплаты. Стороны настроены очень оптимистично, бразилец хочет остаться в клубе. Все в «Реале», включая тренерский штаб, руководство и футболистов, высоко оценивают Винисиуса и считают его важным игроком для настоящего и будущего клуба.

Также «Реал» намерен продлить контракт с защитником Эдером Милитао. Позиция не изменилась даже после достижения договорённости с Рюдигером. Бразильцу предложат контракт сроком до 2027 года.

Защитник Начо, как ожидается, продлит контракт с «Реалом» до 2024 года. Срок действия предыдущего соглашения истекает в 2023 году. Начо – воспитанник «Реала», он в первой команде с 2011 года. Важно сохранять преемственность. Начо не идеальный защитник для команды, но «Реалу», видимо, важна его универсальность.

Переговоры о новом контракте ведутся с Марко Асенсио, который сменил агента и сейчас сотрудничает с Жорже Мендешем. Полузащитник Дани Себальос – ещё один исполнитель, который может заключить новое соглашение с «Реалом». Ему уже направлено официальное предложение продлить контракт, истекающий летом 2023 года. Пока никакой конкретики по Асенсио и Себальосу нет. Их потенциальная потеря не станет критической, но и сохранение не будет таким уж плохим решением.

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Расставание с дорогими активами и отсутствие трансфера Холанда

Скорее всего, из «Реала» уйдут левый защитник Марсело, вингер Гарет Бэйл и полузащитник Иско. Известные и знаковые имена для «Реала», но любая эпоха рано или поздно заканчивается. Качественную замену всем им найти возможно. Продажа упомянутого трио может дать € 75-100 млн на трансферы, среди которых приоритетным является опорник «Монако» Орельен Тчуамени.

В случае «Реала» лучшим можно назвать несовершённое действие. «Реал» избежал покупки Эрлинга Холанда у «Боруссии». Норвежец достался «Манчестер Сити».

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Мадридский клуб до последнего не исключал вариант с приглашением 21-летнего форварда, но всё-таки не сделал предложение по контракту. По сообщениям испанских СМИ, руководство специально не выходило на Холанда, чтобы не смутить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе – основную цель клуба. «Реал» всегда давал понять, что даже в случае перехода Холанда лидером команды видит Мбаппе. В Мадриде убеждены, что Карим Бензема сможет ещё как минимум два сезона играть на топ-уровне. Холанд просто выглядел бы лишним элементом в подобной системе.

Важную роль в отказе «Реала» от трансфера Эрлинга Холанда сыграли и финансовые аспекты. Переход норвежца в «Манчестер Сити» только на бумаге выглядит достаточно дешёвым (€ 75 млн отступных по контракту с «Боруссией»), но € 49 млн достанутся представителям и агентам футболиста, и ещё € 125 млн придётся потратить на зарплату по пятилетнему контракту, включая подписной бонус. Возможно, «Сити» в скором будущем будет жалеть об этом ходе, поскольку ещё непонятно, как Холанд проявит себя на уровне АПЛ, а игроку явно придётся перестраиваться под футбол Гвардиолы. Мбаппе выглядит более надёжной опцией, хотя он ещё официально не игрок «Реала» и если станет таковым, то неясно, на каких условиях.

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Состав «Реала» не является аналогом феноменальных «Галактикос». Финансовые возможности сейчас более скромные. Однако сейчас мадридский клуб добивается результата и совершает грамотные и порой даже блестящие ходы на трансферном рынке, чтобы удержать высоко заданную планку в следующем сезоне.

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