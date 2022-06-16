Какие шансы у Черчесова на Лигу чемпионов? Уже известны соперники в отборе

Станислав Черчесов – единственный российский тренер, собирающий трофеи в Европе. Перед тем, как возглавить нашу сборную, он выиграл чемпионат и Кубок Польши с «Легией», а в этом сезоне сделал «золотой» дубль с «Ференцварошем» в Венгрии.

Приняв команду из Будапешта в январе, Черчесов в 21 матче одержал 15 побед при трёх ничьих и всего лишь трёх поражениях (2,29 очка в среднем за игру). Летом «Ференцварош» выступит в квалификации Лиги чемпионов. Какие шансы у «фроди» на выход в групповой этап?

Команда Черчесова только что закончила первый сбор в любимой российским тренером Австрии. Впереди ещё один, там же – он пройдёт с 20 по 29 июня. Пока «Ференцварош» тренируется без сборников, в том числе без капитана-вратаря Денеша Дибуса и полузащитника Балинта Вечея. Эти двое играют за Венгрию, которая сенсационно лидирует в группе Лиги наций с Германией, Италией и Англией. Дибус поучаствовал в разгроме англичан (4:0) в Вулверхэмптоне, Вечей остался в запасе. Ещё один представитель национальной команды защитник Эндре Ботка получил травму, но, к счастью для Черчесова, не тяжёлую.

В летнее трансферное окно из «Ференцвароша» ушли пять игроков – защитники Миха Блажич, Лаша Двали, полузащитники Роберт Мак, Марко Мáрин и Сомалиа. Из них стабильное место в основе имел только Блажич, который стал свободным агентом и подписал контракт с французским «Анже». Экс-зенитовец Мак и поигравший за сборную Германии Мáрин уже не тянули. Последний вообще закончил карьеру.

Новичков у «фроди» на сегодняшний день трое. За правого вингера Адама Траоре заплатили € 2 млн. Малиец играл за «Шериф», который стал главной сенсацией Лиги чемпионов прошлого сезона. На групповом этапе Траоре забил «Шахтёру» и «Интеру», а также отметился голевой передачей в матче с «Реалом», так что приобретение хорошее.

23-летний центральный защитник Матс Кнустер пришёл на правах свободного агента из «Хераклеса». Голландец в минувшем сезоне провёл 31 матч в Эредивизии, некоторые – с капитанской повязкой. Он прошёл через юношеские и молодёжную сборные Нидерландов.

Ещё один новичок чемпионов Венгрии – достаточно возрастной. Атакующему центрхаву Ксавье Мерсье в июле исполнится 33 года, он выступал в Бельгии за «Левен» и тоже был капитаном своей команды. Сыграл в прошедшем сезоне 35 матчей, набрал 4+14.

Ходили слухи, что в команде Черчесова может оказаться экс-капитан сборной России Артём Дзюба. Этот тренер один из немногих, кто нашёл подход к теперь уже бывшему центрфорварду «Зенита». Но, скорее всего, никаких переговоров на самом деле не было, так как с нападающими у «Ференцвароша» полный порядок. Позиция закрыта тремя игроками достаточно высокого уровня. Дзюбу, скорее, стоит ждать в Турции.

Артём Дзюба и Станислав Черчесов в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем временем состоялась жеребьёвка квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде «Ференцварош» сыграет с «Тоболом» из Казахстана: сначала в гостях (5-6 июля), а потом на своём поле (12-13 июля). Соперник проходимый, однако для команды Черчесова проблемой может стать отсутствие игровой практики. Эти матчи будут первыми официальными у «фроди». «Тобол» – чемпион Казахстана сезона-2021, а сейчас соперник «Ференцвароша» занимает лишь пятое место в своей лиге. Самый известный игрок в составе – экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич. У 35-летнего серба четыре гола и три голевые передачи в 11 матчах чемпионата.

В случае победы над «Тоболом» во втором квалификационном раунде «Ференцварош» встретится с победителем пары «Слован» (Братислава) – «Динамо» (Батуми). Матчи пройдут 19-20 и 26-27 июля. Очевидно, что чемпион Словакии фаворит противостояния с чемпионом Грузии. В составе динамовцев есть Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили, но первый уходит в «Наполи». К слову, Хвича очень неплохо провёл последние два месяца в Батуми: забил восемь голов и сделал два голевых паса в 11 матчах. В целом же и «Слован», и «Динамо» по силам «Ференцварошу».

Тем не менее для попадания в групповой этап чемпиону Венгрии придётся преодолеть ещё два отборочных раунда, победив более сильных соперников. Так что дорога у команды Черчесова долгая и непростая. Игры третьего раунда запланированы на начало августа, а плей-офф – на середину и конец месяца.

Болельщики в Венгрии приняли Черчесова, поэтому он спокойно продолжает работать с «Ференцварошем».

«Из-за всей ситуации в мире в Венгрии проводили опрос о моём будущем. И 93% местных болельщиков – за меня: они поддержали мою работу и выступили против всяческих кадровых политических решений. Это очень ценно», – говорил российский тренер в интервью для «Чемпионата». Будем надеяться, что осенью мы увидим Черчесова и его команду на групповом этапе Лиги чемпионов.