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Трансферы РПЛ, летнее окно — 2022: Крицюк переходит из «Зенита» в «Жил Висенте» – как португальцы заработали на вратаре

Гениальная многоходовка! Португальский клуб ловко наварился на «Зените»
Анатолий Романов
Крицюк переходит из «Зенита» в «Жил Висенте»
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Крицюк снова будет играть в Европе.

История Станислава Крицюка в «Зените» получилась короткой. Голкипер провёл в составе сине-бело-голубых только около 10 месяцев. Перешёл из португальского «Жил Висенте» в начале сентября 2021-го, а уезжает из Санкт-Петербурга в конце июня 2022-го. В его карьере будет всего 11 матчей за «Зенит», в которых он пропустил 15 мячей. Любопытно, что свой единственный «сухарь» Крицюк выдал в Лиге чемпионов: в домашней игре с «Мальмё» (4:0). Зато чемпионство сезона-2021/2022 – первое в карьере 31-летнего вратаря.

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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев ещё 15 июня сообщил, что контракт расторгается по «договорённости сторон».

«К сожалению, состояние здоровья Крицюка не позволяет ему не только играть, но и тренироваться в общей группе. Поэтому вместе с ним мы приняли решение, что лучше будет расторгнуть контракт по договорённости сторон, чтобы он мог сосредоточиться на здоровье», – сказал Медведев, комментируя тему для «Матч ТВ».

Как ни странно, после этого появилось заявление представителя Крицюка, утверждавшего обратное.

«Официальных объявлений по контракту не было. Кто-то что-то писал, но это не официальная информация. Стас сейчас тренируется в «Зените». Его контракт действует… Никто ему не сообщал, что контракт не будет продлен, потому что он автоматически продлевается до 2023 года», – ответил на слова Медведева один из руководителей агентства Pushka Sports Данила Игнатов («Спорт День за Днём»).

Действительно, проблема для «Зенита» была в опции продления, так как Крицюк подписывал договор по схеме «1+1». В итоге за следующие шесть дней вопрос уладили – об уходе Станислава объявили официально. По словам Медведева, петербургский клуб пока не будет искать замену Крицюку, а сделает ставку на имеющихся в команде голкиперов, то есть на Даниила Одоевского и Михаила Кержакова, с которым заключён новый контракт на один год.

Крицюк очень быстро нашёл новое место работы. Кандидат в сборную России возвращается в «Жил Висенте». Более того, Станислав в какой-то мере пошёл на повышение: уезжал из одиннадцатого клуба Примейры по итогам сезона-2020/2021, а приходит – в пятый. Команда из Барселуша (этот город прославился благодаря знаменитым португальским петушкам) и без Крицюка выдала успешный чемпионат, завоевав путёвку в Лигу конференций. Так что ещё один россиянин сыграет в еврокубках.

Станислав Крицюк

Станислав Крицюк

Фото: gilvicentefc.pt

«Жил Висенте» – главная выигравшая сторона в трансферах Крицюка. В июле 2021-го клуб из Барселуша подписал Станислава свободным агентом, через два месяца продал его в «Зенита» за € 2 млн (по данным Transfermarkt), а теперь опять получает российского голкипера бесплатно. Более того, журналист Педру Сепульведа писал, что в соглашении прописали бонусы: ещё € 2 млн «Жил Висенте» должен был получить при достижении Крицюком определённых успехов с «Зенитом», € 1,5 млн – за участие в 50% матчей, а также € 500 тыс. – за выход из группы в Лиге чемпионов. Последние два бонуса точно не сработали, но так или иначе в Барселуше наверняка довольны.

Португальцы считаются едва ли не самыми эффективными бизнесменами в футболе: «Бенфика», «Порту», «Спортинг» и даже более маленькие клубы зачастую продают игроков с серьёзной выгодой. Вот и «Жил Висенте» сделал бизнес. До отъезда в «Зенит» Крицюк успел сыграть шесть матчей за Galos («петушков»). Тогда его сменщиками были – португалец Бриан Араужу и бразилец Эндрю да Силва. После продажи Станислава в петербургский клуб «Жил Висенте» подписал свободным агентом словенского голкипера «Олимпии» Жигу Фрелиха, который и стал первым номером команды. Впрочем, на финише сезона тот присел в запас после травм и нескольких неудачных туров, так что на Крицюка, скорее всего, снова рассчитывают как на основного вратаря.

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«Жил Висенте» – четвёртый португальский клуб в карьере Станислава. Ещё до появления в «Краснодаре» он поиграл за «Риу Аве» и «Брагу», после ухода из краснодарской команды выступал за «Белененсеш». Пожалуй, в целом в Примейре Крицюк играл успешнее, чем в РПЛ. И процент отбитых ударов у него был повыше, чем в прошлом сезоне чемпионата России (73%). Поэтому неудивительно, что в «Жил Висенте», несмотря на политическую ситуацию, захотели снова подписать россиянина, на котором так ловко наварились.

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