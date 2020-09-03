Месси чуть не сел в тюрьму из-за отца. Теперь Хорхе пытается вытащить сына из «Барсы»

Будущее Лео Месси в «Барселоне» по-прежнему под вопросом. И чем дальше, тем под более большим вопросом. Это подтвердил и Хорхе Месси, отец и по совместительству агент звезды: «Лео будет трудно остаться в «Барселоне». Безусловно, в данном вопросе Месси-старший будет играть очень важную роль. Этот человек заведует всеми финансовыми делами сына, в суть которых футболист даже не пытается вникать. Оно, может быть, и верно: Лео сосредоточен на том, что у него получается лучше всех в мире – играть в футбол. В повседневной жизни «решалой» выступает его отец.

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Ещё три года назад Месси отзывался об Аргентине как о стране полной криминала: «Очень неприятно видеть, что в Аргентине могут убить, желая обокрасть». Но так ли безгрешен его собственный отец?



Деятельность Хорхе Месси в качестве «хозяйственника» далеко не всегда была эффективной, и Лео многое пришлось испытать. В 2016 году отец и сын Месси были приговорены к 21 месяцу тюрьмы каждый и штрафу в 3,5 млн евро (полтора – отцу, два – сыну) за уклонение от уплаты налогов. Согласно приговору, они недоплатили в казну Испании 4,1 млн евро, скрыв доходы от рекламных контрактов за 2007-2009 годы.



Вряд ли одному из лучших футболистов мира вообще было дело до финансовых махинаций; очевидно, что это были проделки Хорхе. «Я играл в футбол и ничего не знал. Я доверял своему отцу и юристам», — заявил Месси в суде. Из-за папаши Лео чуть не загремел на нары. Повезло, что испанское законодательство позволяет не отбывать срок в тюрьме, если он не превышает двух лет, поэтому отец и сын получили условный.



Тем не менее Лео всерьёз задумывался о смене футбольной прописки: «Эти обстоятельства подвигли меня к размышлениям о возможном уходе из «Барселоны». Я не хотел покидать клуб, но происходящее слишком негативно сказывалось на моей семье».



Это не единственный случай, когда отца Месси подозревали в криминальной деятельности. В 2013 году его обвиняли в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков. Согласно расследованию правоохранительных органов Испании, Хорхе Месси организовывал благотворительные концерты и футбольные матчи, а наркоторговцы из Колумбии проводили через них свои средства. По данным El Mundo, отец Месси мог получить за содействие этим операциям от 10 до 20% отмываемых средств.



Однако Хорхе так и остался единственным агентом Лионеля и продолжил решать все финансовые вопросы. Лионель всецело доверяет отцу, несмотря ни на что. И скорее всего, это оправдано. В том смысле, что финансовое состояние, которым располагает Лео Месси (он является самым высокооплачиваемым спортсменом 2019 года c доходом в 127 млн евро), во многом является заслугой Хорхе. По данным El Confidencial, с сентября 2005 года по ноябрь 2017 год оклад Месси по контракту (без бонусов) после уплаты налогов вырос с 3 млн до 40 млн евро – более чем в 13 раз. Причём особенно показательно, что зарплата по договору от 2017 года выросла в два раза по сравнению с предыдущим контрактом от 2014 года – с 20 до 40 млн евро.

По этому поводу очень чётко высказались в Der Spiegel: «Когда дело доходит до заключения контракта, Хорхе Месси почти так же искусен, как его сын на футбольном поле».



Как отец выбил сыну такую зарплату? Вспомните историю с переподписанием Месси в 2017 году: так долго переговоры по продлению контракта с аргентинцем не длились никогда. По данным Der Spiegel, Хорхе особо не торопился, поскольку в то летнее трансферное окно рынок буквально взорвался: тут и рекордный трансфер Неймара за 222 млн евро, и переход Усмана Дембеле за 105 млн евро. В одно лето «Манчестер Юнайтед» вбухал в трансферы 160 млн, «Милан» – 200 млн, а «Ман Сити» — 250!



«Это были хорошие новости для Хорхе Месси. Такие инфляционные тенденции усилили его переговорную позицию и привели к росту доходов. Это также позволило предъявлять дополнительные требования», — сообщает Der Spiegel.



В беседе с газетой Хорхе утверждал, что подписанный контракт был «результатом переговоров, которые учли соответствующие обстоятельства, влияющие в настоящее время на рынок [трансферов]». Разумеется, и сумма отступных резко возросла — до 700 млн евро: Бартомеу не захотел повторения сценария с уходом Неймара. Действительно, прямо сейчас сложно найти клуб, который реально готов заплатить такую сумму отступных за Месси.

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По сути, Хорхе Месси сегодня является чуть ли не единственным человеком мире, который может всерьёз повлиять на Лео. Для любого футболиста при выборе команды важны два аспекта – чисто спортивный и финансовый. Со спортивной точки зрения такая «Барселона», какая она есть на данный момент – ослабевшая и растерявшая свои достоинства, – наверное, уже надоела Лионелю.



Если говорить об экономической стороне вопроса, то тут, как известно, всем заведует отец Лео, и если другой клуб (понятно какой) предложит более привлекательные условия, то Хорхе не составит труда убедить сына покинуть «Барсу». Учитывая последние события в клубе, возможно, его даже убеждать не придётся. Хотя после встречи с боссом «Барсы» Месси-старший не исключил, что Лионель ещё на год задержится на «Камп Ноу». Это похоже на новый торг.