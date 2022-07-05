У этих россиян сезон в самом разгаре! Как они проявляют себя за границей?

Большинство европейских чемпионатов сейчас на паузе. Но в странах, играющих по системе «весна-осень», сезон в разгаре. И там достаточно российских легионеров. Рассказываем, как у них дела.

Никита Хайкин, «Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» ожидает первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. 6 и 13 июля команда Никиты Хайкина встретится с «Клаксвиком» с Фарерских островов. В национальном же чемпионате команда Хайкина идёт в трёх очках от третьего места. Российский вратарь сыграл в июне четыре матча из пяти и пропустил три мяча. Причём все три (один – с пенальти) — в последней встрече с «Оддом». До этого Никита сделал три «сухаря». Пока этот сезон у россиянина складывается хуже предыдущего: он пропускает в среднем 1,27 гола за матч против 0,79 в сезоне-2021.

Александр Васютин, «Юргорден»

Васютин был первым номером команды, пока не получил две тяжёлые травмы, которые оставили вратаря без футбола на шесть месяцев. Перед сезоном-2022 Александр вернулся в обойму, но не в основу – с февраля просидел 16 матчей в запасе, включая три игры в Кубке Швеции. Его аренда рассчитана до 30 ноября, а стартовый вратарь «Юргордена» Якоб Виделль-Сеттерстрём не даёт повода усомниться в своей надёжности: провёл 13 матчей, пропустил 10 голов и «засушил» пять игр. 21 и 28 июля шведы сыграют с «Риекой» в квалификации Лиги конференций. Возможно, хотя бы там Васютину выделят игровое время.

Александр Васютин Фото: dif.se

Максим Рудаков, «Хонка»

У другого экс-вратаря «Зенита» дела идут лучше, чем у Васютина. Рудаков сыграл три матча за «Хонку» в июне и пропустил всего один мяч. Сейчас Максим замыкает тройку лучших голкиперов лиги по сухим играм. А в матче с «Вассан Паллосеура» россиянин впервые вышел на поле с капитанской повязкой.

Максим Рудаков Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Рамиль Мустафаев, «Легия»

С марта 18-летний правый защитник играл за дубль «Легии», но в конце мая перестал попадать в заявку и в последних шести играх участие не принимал. Без него второй состав клуба завершил сезон на четвёртом месте. Возможно, натурализация поможет ему в построении карьеры за рубежом. Россиянин ещё весной подал документы на польское гражданство.

«К Рамилю в Варшаве относятся хорошо, никто не оскорбляет его, не свистит ему. Болельщики «Легии» не смотрят на его паспорт, потому что знают, что он приехал в Польшу ребёнком, вырос тут. Тем более Мустафаев уже подал документы на получение польского гражданства. Когда он получит новый паспорт? Пока неизвестно. Он здорово играет на позиции левого защитника. Одарённый футболист, его ждёт большое будущее, и в «Легии» рассчитывают на него. Возможно, в новом сезоне он уже будет играть в стартовом составе. Кто знает, может быть, он ещё сыграет за сборную Польши, — заявил польский журналист «Матч ТВ».

Никита Иосифов, «Вильярреал Б»

Воспитанник «Локомотива» выполнил программу-минимум на дебютный сезон в Испании: дебютировал в Ла Лиге, забил за «Вильярреал» в Кубке страны, попал в заявку на гостевой матч с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов и провёл неплохой сезон в дубле. Вместе с «Вильярреалом Б» Иосифов занял второе место в чемпионате, сыграл 28 матчей и отметился пятью голами и одной результативной передачей.

В июне 21-летний полузащитник помог клубу обыграть «Логроньес» и «Химнастик» в стыковых матчах и выйти в Сегунду. В игре с «Логроньесом» Иосифов вышел на замену на 78-й минуте и в добавленное время забил третий гол (3:1). В другом матче Никита провёл на поле восемь минут. В Сегунде соперниками «Вильярреала Б» станут такие команды, как «Малага», «Гранада», «Леванте», «Эйбар», «Уэска», «Алавес», «Спортинг» Хихон, «Леганес».

Никита Иосифов Фото: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

Станислав Ильюченко, «Чонбук Хёндэ»

Этот сезон у 31-летнего форварда складывается хуже прошлого. Если год назад Ильюченко стал чемпионом Южной Кореи и четвёртым бомбардиром турнира с 12 голами, то сейчас у него два забитых мяча в 15 матчах и куда меньше игрового времени. Летом «Чонбук Хёндэ» провёл пять матчей, и россиянин только дважды вышел на поле с первых минут. В игре с лидером чемпионата он остался в запасе, а в матчах с «Сувоном» — как в чемпионате, так и в Кубке — вышел на замену в самом конце. После 19 туров чемпионата Южной Кореи «Чонбук Хёндэ» занимает второе место и отстаёт от лидера на пять очков.

Станислав Ильюченко (справа) Фото: Minh Hoang/Getty Images

Иппей Синодзука, «Альбирекс Ниигата»

С июня воспитанник «Спартака» не играет за «Альбирекс Ниигата» (это второй дивизион Японии) из-за расхождения акромиально-ключичного сустава. До травмы Синодзука был игроком старта и отметился двумя забитыми мячами в 12 матчах. Сейчас его клуб идёт на втором месте и отстаёт на одно очко от лидера. Возвращение Синодзуки в строй ожидается в начале октября.

Алим Зумакулов, «Тайнань Сити»

Чемпионат Тайваня начался в апреле. Зумакулов является игроком старта и в июне сыграл два матча в Кубке АФК. После 7-го тура в местной Премьер-лиге наступил перерыв. Розыгрыш возобновится 17 июля. Кроме 30-летнего уроженца Нальчика, в «Тайнань Сити» числятся ещё пять легионеров – из Гвинеи, Южной Кореи, Кот-д’Ивуара, Бразилии и с островов Тëркс и Кайкос.