«Сейчас это было бы миллионов 100!» За сколько звёзд сборной СССР продавали в Европу

В 1970-1980-х годах советский футбол считался одним из сильнейших в мире. Киевское и тбилисское «Динамо» брали еврокубки, Олег Блохин и Игорь Беланов получали «Золотой мяч», а сборная СССР высоко котировалась на всех турнирах, в которых принимала участие. Естественно, зарубежные клубы присматривались к лучшим советским мастерам, но долгое время не имели возможности их приобрести — в силу геополитических обстоятельств.

Первым из советских футболистов в Европу вырвался нападающий «Зенита» Анатолий Зинченко. Ещё в 1980-м, сразу после Олимпиады, он «рванул» в Австрию, где выступал на протяжении трёх сезонов. Во сколько он обошёлся «Рапиду», не сообщалось. Согласно трудовой книжке, футболист числился специалистом-техником по электронному оборудованию, а зарплату получал в посольстве СССР, куда перечислял деньги венский клуб.

Анатолий Зинченко в составе «Рапида» Фото: skrapid.at

После чемпионата мира – 1986 спрос на игроков из СССР в Европе вырос в разы. Была даже учреждена специальная компания, которая должна была заниматься трансферами игроков за границу. Называлась «Совинтерспорт».

Первым на Запад «Совинтерспорт» отправил Сергея Шавло — из московского «Торпедо» в тот же «Рапид». Его трансфер стал первым в истории Союза, зафиксированным официально и имевшим юридический вес. Шавло обошёлся австрийцам в $ 42 тыс., причём оплату проводили строго через счета организации. $ 700 в месяц отправлялись футболисту, ещё 4% забирал «Совинтерспорт», а остальные средства шли в специальную государственную «копилку», из которой распределялись между клубами, которым ранее принадлежали игроки.

Буквально через год за границу сорвался Юрий Гаврилов. Его поездка в Финляндию вышла не очень удачной, поэтому через сезон футболист вернулся в СССР. В ППТ он получал всё те же $ 700 в месяц.

Легендарный бомбардир Олег Блохин смог выехать на Запад уже в преклонном по футбольным меркам возрасте — в 36 лет. Постаревшую звезду выхватил скромный «Форвертс». Австрия и СССР поддерживали тесные экономические и трудовые отношения, что способствовало взаимопониманию при переговорах. Блохин подписал предварительный контракт на два месяца, за которые доказал, что он по-прежнему в порядке.

В Австрии расщедрились и отвалили за нападающего $ 120 тыс., которые напрямую ушли киевскому «Динамо». В тот момент рубли официально котировались выше (60 копеек за 1 доллар), поэтому на выходе украинский клуб получил около 72 тыс. Для понимания: престижная «Волга» тогда стоила 16 500 рублей, а средняя зарплата в стране составляла около 180-210 рублей. Блохин тоже не стал скромничать и потребовал за свой переход… люксовую мебель от лучшей фабрики Австрии. «Форвертс» эту маленькую прихоть форварда тоже удовлетворил.

Самый громкий и крупный трансфер советского футбола ($ 5 млн) провернули киевское «Динамо» и «Ювентус». Подробности рекордного перехода изложил футбольный агент Владимир Абрамов, который на тот момент представлял интересы «Совинтерспорта».

«Лобановского тогда знал весь мир. Он ногой открывал двери в ЦК КПСС. Поэтому, когда речь зашла о переходе Заварова, он безапелляционно потребовал $ 2 млн для клуба. Почему именно такая сумма – не знаю. Но он назвал её и стукнул кулаком по столу прямо во время переговоров. Рекордные деньги за переход – исключительно заслуга Лобановского. Итальянцы, когда приехали на переговоры, предлагали сначала $ 2 млн. Потом $ 3 млн – уже огромные деньги, практически никто не платил столько за трансферы. На что тренер киевского «Динамо» сказал: «Вы что, охренели? Мы за такие деньги вам Заварова не отдадим». Он понимал, что с этих денег получит в лучшем случае миллион. Владелец «Ювентуса» Джанни Аньелли был одним из самых богатых людей в мире — ему концерн FIAT принадлежал. Он просто болел Заваровым, хотел, чтобы Саша во что бы то ни стало играл у него. Поэтому плюнул и заплатил требуемую сумму. 2 миллиона ушло в Госкомспорт и ещё миллион централизованно государству. Остальное – в «Динамо», – рассказывал Абрамов Sport24.

В другом интервью, «Спорт-экспрессу», Абрамов «перевёл» эти 5 млн в современные деньги: «Сейчас это было бы миллионов сто…»

Но и это ещё не всё. «В нагрузку» к деньгам хозяйственный Лобановский стребовал с итальянцев два автомобиля и комфортабельный автобус для «Динамо».

Александр Заваров Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Одним из последних советских трансферов в Европу стал переход Рината Дасаева в «Севилью». Вратарь перешёл на условиях, которые практически повторяли предыдущие кейсы, $ 700 в месяц получал футболист, а всё остальное — «Совинтерспорт». Но в 1988 году кабальная для игроков система претерпела изменения, и футболисты стали получать 10% процентов с трансферной суммы. Одним из первых это «повышение» ощутил как раз Дасаев. Получив $ 315 тыс., Ринат стал самым богатым спортсменом в Союзе. Правда, длилось его счастье недолго: уже в 1991-м он остался без команды и, немного поразмыслив, завершил карьеру. А вскоре и Союз развалился.