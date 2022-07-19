Страсти в деле Шакиры и Пике накаляются. Защитнику «Барсы» лучше вести себя сдержаннее

Защитник «Барселоны» Жерар Пике расстался с бывшей официанткой, на измене с которой, по сообщениям СМИ, его поймала Шакира. Теперь футболист пытается наладить отношения с певицей, чтобы найти компромисс по вопросу опеки над детьми. Шакира хочет увезти сыновей из Барселоны в Майами, но готова предоставить Пике право часто видеться с ними. Хоть и на определённых условиях, которые пока не устраивают игрока.

Как сообщает Marca, Шакира предложила взять на себя всю опеку над детьми и обеспечить их переезд в США. Жерару было предложено около € 2,5 млн, которые пошли бы на покрытие части его долгов, возникших ранее из-за юридических проблем в Испании. Журналисты сообщают: певица пообещала Пике, что ему не придётся выплачивать какие-либо средства на воспитание детей. Защитнику «Барсы» предлагалось видеться с сыновьями в Майами пять раз в год, его перелёты первым классом должна была бы оплачивать Шакира. Вдобавок к этим визитам Жерару предоставлялась бы возможность проводить с детьми летний отпуск.

Пике отверг предложение Шакиры, так что страсти в деле между бывшими возлюбленными накаляются. Жерар занимает принципиальную позицию, но ему лучше не злить легендарную певицу. Иначе условия певицы по его свиданиям с детьми станут на порядок жёстче. Если колумбийская звезда очень сильно разозлится, то при желании может и вовсе оставить Жерара без возможности видеться с Сашей и Миланом. Все инструменты для этого у неё имеются.

Пике рискует остаться ни с чем, если пойдёт на открытую конфронтацию с Шакирой

Пике хочет чаще видеть детей. В идеале вообще мечтает получить полную опеку над ними. Но, если объективно смотреть на вещи, какие на это есть шансы? У Шакиры кристально чистая репутация – она не изменщица в этом конфликте. Певица более обеспеченная (состояние $ 300 млн против $ 80 млн у Пике), а значит, способна предоставить детям лучшие условия для жизни. Она менее занята в своей гастрольной деятельности, чем Пике на футбольном поле, то есть может проводить с ними больше времени.

Самое главное: Шакира — мать. Опекунство в подавляющем большинстве случаев даётся именно матери. Тем более когда в суде против неё выступает изменщик-отец. Какие аргументы может привести Жерар, чтобы у Шакиры отняли опеку? Никаких. Даже лучшие адвокаты в мире вряд ли выиграют для него это дело. Но и здесь расклад в пользу Шакиры. Она может позволить себе более дорогих защитников. Хотя с дискредитацией Жерара справились и испанские СМИ: сделали за них основную часть работы – опорочили имидж Пике.

Жерар Пике Фото: David Ramos/Getty Images

После громкого разрыва с Шакирой личная жизнь Жерара находится под микроскопом. Появились многочисленные сообщения о том, что игрок «Барселоны» любит вечеринки и проводит много времени в клубах. Испанская певица и актриса Малена Грасия рассказала, что защитник всегда вёл себя «очень мило и джентльменски», когда сталкивался с ней. В интервью La Nueve Espana она заявила: «Между нами, конечно, ничего такого не было, хотя он был очень мил и вёл себя как джентльмен. На вечеринках он со всеми общается, постоянно танцует и флиртует. Пике — король вечеринок», — сказала Грасия.

Испанский журналист Жорди Мартин в эфире канала Telecinco рассказал подробности расставания Жерара с загадочной молодой любовницей, которую в медиа называют «С.С», не раскрывая её имени. 20-летняя блондинка работала официанткой в одном из баров Барселоны. Она приходится близкой подругой девушке другого футболиста «Барселоны» — Рики Пуча, с которым Пике любит проводить время в ночных клубах. Очевидно, благодаря этому обстоятельству они и познакомились.

Мартин утверждает, что прямо сейчас защитник «Барселоны» свободен и «общается со многими девушками». Пике сказал ему об этом лично. Футболист передал через своих адвокатов послание Шакире, чтобы попытаться найти общий язык и договориться о проживании детей. Певица всё ещё намерена увезти детей в Майами.

Компромиссный шаг со стороны колумбийской звезды – разрешить Пике гибкий график встреч с мальчиками. Кажется, очень хорошее предложение, которое Жерару лучше принять. Иначе рискует остаться ни с чем.

Изначально Шакира очень расстроилась и была «готова на всё», чтобы уничтожить репутацию бывшего возлюбленного. Однако, по данным Marca, расставание звёзд постепенно перетекло в цивилизованное русло и теперь они стараются поддерживать, по крайней мере, видимость уважения друг к другу.